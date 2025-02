Ministar Grlić Radman posjetio hrvatsku zajednicu u SAD-u

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je od četvrtka do nedjelje, od 6. do 9. veljače 2025. godine, u posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je održao niz sastanaka i susreta s predstavnicima hrvatske zajednice u gradovima Tampa, Miami i New York, te sudjelovao na svečanosti obilježavanja proslave Stepinčeva.

Posjetivši hrvatsku zajednicu u Clearwateru na Floridi, okupljenu u Hrvatski klub Tampa Bay, ministar je pohvalio njihov trud u očuvanju veza s domovinom što je vidljivo, kako je naglasio, kroz njihove aktivnosti njegovanja kulture, jezika i tradicije. Ministar Gordan Grlić Radman susreo se i s predstavnicima američke poslovne zajednice na Floridi s kojima je razgovarao o mogućnostima produbljivanja gospodarske suradnje i jačanja investicijskih veza. Domaćinima je zahvalio na svemu što rade u promicanju domovine i poručio kako Hrvatska ostaje posvećena svojoj dijaspori.

– U Clearwateru na Floridi ministar Grlić Radman susreo se s hrvatskom zajednicom okupljenom u Hrvatskom klubu Tampa Bay

U Gradskoj vijećnici Clearwathera ministar je održao sastanak s gradonačelnikom s kojim je razgovarao o gospodarskom i kulturnom povezivanju, trgovinskoj razmjeni, energetici, turizmu kao i mogućnostima uspostave izravnih letova između hrvatskih i američkih zračnih luka.



Ministar je obišao i središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) u bazi MacDill u Tampi, gdje su se razmatrale aktualne sigurnosne teme i mogućnosti daljnjeg jačanja suradnje, te luku u Miamiju (PortMiami), gdje je s njezinim vodstvom razgovarao o potencijalima suradnje hrvatskih luka s jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih čvorišta.

Prilikom susreta s hrvatskom zajednicom u Hrvatsko-američkom kulturnom centru Kralj Tomislav u Deerfield Beachu ministar Grlić Radman je naglasio njegovu važnu ulogu u očuvanju hrvatske kulture, jezika i tradicije, poručivši vodstvu centra i članovima hrvatske zajednice kako je njihova predanost u očuvanju hrvatskog identiteta daleko od domovine neprocjenjiva. Zahvalivši na doprinosu u jačanju veza između Hrvatske i SAD-a ministar je poručio kako Hrvatska ostaje posvećena podršci svojim iseljenicima diljem svijeta i jačanju veza s iseljeništvom.

– Posjet Hrvatsko-američkom kulturnom centru Kralj Tomislav (Croatian American Cultural Center) u Deerfield Beachu

Ministar Grlić Radman je s hrvatskom zajednicom u New Yorku sudjelovao u proslavi Stepinčeva u hrvatskoj Župi sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela. Misno slavlje je predvodio njujorški nadbiskup kardinal Timothy Dolan koji je, govoreći o kardinalu Stepincu, posvjedočio o njegovom neizbrisivom tragu u hrvatskoj povijesti, njegovoj nepokolebljivoj vjeri, hrabrosti i borbi za pravdu. Susret s hrvatskom zajednicom ministar Grlić Radman je iskoristio kako bi im zahvalio na očuvanju hrvatske kulture, tradicije i identiteta kroz folklor, glazbu i obrazovanje, istaknuvši kako time grade čvrste veze između domovine i novih naraštaja koji odrastaju u Sjedinjenim Američkim Državama.