Matičin dan u Krleži – učenje hrvatskog jezika kroz kreativnost i tradiciju

U sklopu Tjedna hrvatskog jezika 2026. učenici Hrvatskog obrazovnog centra Miroslava Krleže u Pečuhu sudjelovali su u radionicama glagoljice, tradicijske kuhinje i izrade mljetskog kolarina.

I ove je godine Hrvatska matica iseljenika u sklopu Tjedna hrvatskog jezika 2026. koji se odvijao 9. – 13. ožujka 2026. u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslava Krleže u Pečuhu u utorak, 10. ožujka provela program pod nazivom Matičin dan u Krleži, namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda. Djeca i njihovi učitelji su vrijedno i s veseljem sudjelovali u ovom edukativno-kreativnom programu čiji je cilj bio učenje i usavršavanje znanja iz hrvatskoga jezika neformalnim i kreativnim načinom te popularizacija i usvajanje novih znanja o hrvatskoj baštini i tradiciji.

U jezično-likovnoj radionici su se učenici 1. i 2. razreda raznim likovnim tehnikama te jezičnim zadacima i aktivnostima upoznali s glagoljicom, 3. razredi su pripremili domaće rezance i štrudle s kojima su se po završetku radionice osladili, a 4. razredi su izradili tradicionalni mljetski kolarin te ga ponijeli na dar nekome od svojih milih. Sudjelujući u radionicama učitelji su mogli usvojiti nova znanja te dobiti ideje i poticaje za unaprjeđenje svoga rada. Program su provele Matičine djelatnice Sara Marđetko, Snježana Radoš i Lada Kanajet Šimić te Matičin suradnik Tomislav Jelić.

Veliku vrijednost suradnje HMI-ja i Obrazovnog centra Miroslava Krleže kroz ovaj program, kao i sve ostale oblike suradnje, istaknuo je i generalni konzul RH u Pečuhu Drago Horvat koji je nazočio Matičinim radionicama. Manifestaciju Tjedna hrvatskog jezika 2026. je, osim HMI radionica, obilježio i raznolik program.

Janja Živković, Lada Kanajet Šimić, Drago Horvat, Snježana Radoš i Sara Marđetko / Foto: GK RH PEČUH

Matičin dan u Krleži i ove je godine pokazao koliko su ovakve radionice poticajan način upoznavanja djece s hrvatskim jezikom, kulturom i običajima. Programi poput ovoga doprinose očuvanju hrvatske baštine među mladima izvan domovine te ih potiču da razvijaju svijest o svojim hrvatskim korijenima.

Zahvaljujemo ravnateljici Janji Živković i doravnateljici Riti Magyar te učiteljicama i svim djelatnicima Hrvatskog obrazovnog centra Miroslava Krleže na suradnji i toplom gostoprimstvu.