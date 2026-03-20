Hrvatska matica iseljenika raspisuje likovni natječaj „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“ namijenjen učenicima Hrvatske nastave u inozemstvu i članovima folklornih skupina.
- Tko može sudjelovati: učenici Hrvatske nastave i članovi hrvatskih folklornih skupina u inozemstvu
- Tema: hrvatsko tradicijsko ruho (odjeća i obuća)
- Rok za prijavu: 19. lipnja 2026.
- Adresa za slanje radova: Hrvatska matica iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb
- Otvorenje izložbe: 2. srpnja 2026. u 17:00 sati
- Mjesto izložbe: Hrvatska matica iseljenika, Zagreb
Najuspješniji i nagrađeni radovi bit će objavljeni u časopisu Matica, na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Hrvatske matice iseljenika.
Cilj izložbe „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“ je potaknuti djecu i mlade na istraživanje i likovno interpretiranje hrvatske folklorne odjeće i obuće kao važnog dijela kulturne baštine.
Kroz likovni izričaj sudionici razvijaju kreativnost, upoznaju bogatstvo tradicijskih elemenata (oglavlja, pregača, prsluka i obuće) te jačaju osjećaj pripadnosti hrvatskom identitetu. Izložba ujedno osnažuje veze između hrvatskog iseljeništva i domovine te ističe tradicijsko ruho kao simbol zajedništva i kulturnog kontinuiteta.
Tema i motivi
Tema natječaja je: „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“
Mogući motivi:
- oglavlja (poculice, marame, šeširi, pantleki…)
- pregače
- prsluci (kožuhi, ćurdije…)
- obuća (opanci, čizmice, šlapice…)
Likovna tehnika i uvjeti
- kombinirana tehnika: kolaž i crtež (fotografija – crtež)
- izrezivanje motiva, lijepljenje na podlogu i dorada flomasterima i/ili drvenim bojicama
- minimalna veličina: A4 (preporučuje se čvršći papir ili blok)
- na poleđini rada obavezno priložiti ispunjeni formular
Slanje radova
Radove je potrebno poslati poštom najkasnije do 19. lipnja 2026. na adresu:
Hrvatska matica iseljenika
(za likovnu izložbu „Moja Hrvatska“)
Trg Stjepana Radića 3
10 000 Zagreb
Hrvatska
Napomena: radovi se ne vraćaju te ostaju u vlasništvu Hrvatske matice iseljenika
Više informacija nalazi se u pozivnom pismu: