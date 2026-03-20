Likovni natječaj „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“

Hrvatska matica iseljenika raspisuje likovni natječaj „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“ namijenjen učenicima Hrvatske nastave u inozemstvu i članovima folklornih skupina.

  • Tko može sudjelovati: učenici Hrvatske nastave i članovi hrvatskih folklornih skupina u inozemstvu
  • Tema: hrvatsko tradicijsko ruho (odjeća i obuća)
  • Rok za prijavu: 19. lipnja 2026.
  • Adresa za slanje radova: Hrvatska matica iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb
  • Otvorenje izložbe: 2. srpnja 2026. u 17:00 sati
  • Mjesto izložbe: Hrvatska matica iseljenika, Zagreb

Najuspješniji i nagrađeni radovi bit će objavljeni u časopisu Matica, na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Hrvatske matice iseljenika.

Cilj izložbe „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“ je potaknuti djecu i mlade na istraživanje i likovno interpretiranje hrvatske folklorne odjeće i obuće kao važnog dijela kulturne baštine.

Kroz likovni izričaj sudionici razvijaju kreativnost, upoznaju bogatstvo tradicijskih elemenata (oglavlja, pregača, prsluka i obuće) te jačaju osjećaj pripadnosti hrvatskom identitetu. Izložba ujedno osnažuje veze između hrvatskog iseljeništva i domovine te ističe tradicijsko ruho kao simbol zajedništva i kulturnog kontinuiteta.

Tema i motivi

Tema natječaja je: „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“

Mogući motivi:

  • oglavlja (poculice, marame, šeširi, pantleki…)
  • pregače
  • prsluci (kožuhi, ćurdije…)
  • obuća (opanci, čizmice, šlapice…)

Likovna tehnika i uvjeti

  • kombinirana tehnika: kolaž i crtež (fotografija – crtež)
  • izrezivanje motiva, lijepljenje na podlogu i dorada flomasterima i/ili drvenim bojicama
  • minimalna veličina: A4 (preporučuje se čvršći papir ili blok)
  • na poleđini rada obavezno priložiti ispunjeni formular

Slanje radova

Radove je potrebno poslati poštom najkasnije do 19. lipnja 2026. na adresu:

Hrvatska matica iseljenika
(za likovnu izložbu „Moja Hrvatska“)
Trg Stjepana Radića 3
10 000 Zagreb
Hrvatska

Napomena: radovi se ne vraćaju te ostaju u vlasništvu Hrvatske matice iseljenika

Više informacija nalazi se u pozivnom pismu:

Pozivno_pismo_Likovni_natječaj_Moja Hrvatska

