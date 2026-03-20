Hrvatska matica iseljenika raspisuje likovni natječaj „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“ namijenjen učenicima Hrvatske nastave u inozemstvu i članovima folklornih skupina.

Tko može sudjelovati: učenici Hrvatske nastave i članovi hrvatskih folklornih skupina u inozemstvu

učenici Hrvatske nastave i članovi hrvatskih folklornih skupina u inozemstvu Tema: hrvatsko tradicijsko ruho (odjeća i obuća)

hrvatsko tradicijsko ruho (odjeća i obuća) Rok za prijavu: 19. lipnja 2026.

19. lipnja 2026. Adresa za slanje radova: Hrvatska matica iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb

Hrvatska matica iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, 10 000 Zagreb Otvorenje izložbe: 2. srpnja 2026. u 17:00 sati

2. srpnja 2026. u 17:00 sati Mjesto izložbe: Hrvatska matica iseljenika, Zagreb

Najuspješniji i nagrađeni radovi bit će objavljeni u časopisu Matica, na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Hrvatske matice iseljenika.

Cilj izložbe „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“ je potaknuti djecu i mlade na istraživanje i likovno interpretiranje hrvatske folklorne odjeće i obuće kao važnog dijela kulturne baštine.

Kroz likovni izričaj sudionici razvijaju kreativnost, upoznaju bogatstvo tradicijskih elemenata (oglavlja, pregača, prsluka i obuće) te jačaju osjećaj pripadnosti hrvatskom identitetu. Izložba ujedno osnažuje veze između hrvatskog iseljeništva i domovine te ističe tradicijsko ruho kao simbol zajedništva i kulturnog kontinuiteta.

Tema i motivi

Tema natječaja je: „Moja Hrvatska – u ruhu tradicije“

Mogući motivi:

oglavlja (poculice, marame, šeširi, pantleki…)

pregače

prsluci (kožuhi, ćurdije…)

obuća (opanci, čizmice, šlapice…)

Likovna tehnika i uvjeti

kombinirana tehnika: kolaž i crtež (fotografija – crtež)

izrezivanje motiva, lijepljenje na podlogu i dorada flomasterima i/ili drvenim bojicama

minimalna veličina: A4 (preporučuje se čvršći papir ili blok)

(preporučuje se čvršći papir ili blok) na poleđini rada obavezno priložiti ispunjeni formular

Slanje radova

Radove je potrebno poslati poštom najkasnije do 19. lipnja 2026. na adresu:

Hrvatska matica iseljenika

(za likovnu izložbu „Moja Hrvatska“)

Trg Stjepana Radića 3

10 000 Zagreb

Hrvatska

Napomena: radovi se ne vraćaju te ostaju u vlasništvu Hrvatske matice iseljenika

Više informacija nalazi se u pozivnom pismu: