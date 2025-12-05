Knjižnice od papira do piksela: kako hrvatske manjine u Europi čuvaju svoj jezik u digitalnom dobu

Na jubilarnom 30. Forumu hrvatske nacionalne manjine u Hrvatskoj matici iseljenika knjižnice i društvene mreže pokazale su se kao dva lica iste priče – priče o opstanku jezika, identiteta i zajednice u 12 europskih država.

U Zagrebu je 5. prosinca 2025. održan jubilarni 30. Forum hrvatske nacionalne manjine u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, tradicionalno okupljajući predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz 12 europskih država, stručnjake, znanstvenike i predstavnike hrvatskih državnih institucija. Ovogodišnji Forum, posvećen temi „Knjižnice i društvene mreže hrvatske manjine u europskome susjedstvu“, pokazao je kako se identitet, jezik i kulturna baština hrvatskih manjina održavaju i razvijaju u doba sve snažnije digitalizacije.

Sudionike je u prepunoj velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika pozdravio ravnatelj HMI-ja mr. sc. Zdeslav Milas pritom istaknuvši:

„Posljednjih godina svjedočimo značajnim promjenama u načinima na koje ljudi – pogotovo učenici i studenti, konzumiraju pisani sadržaj, što se nadasve odražava među mladim naraštajima koji odrastaju u digitalnom okružju. Misija ovoga Foruma je prepoznati izazove i prikazati postignuća hrvatskih manjina u kulturi čitanja i knjižničarstvu digitalne epohete osmisliti nove profile suvremenih knjižnica u hrvatskoj manjinskoj zajednici – raspršenoj u 12 okolnih zemalja višejezičnoga europskog susjedstva. Želja nam je da naš današnji skup uz dijalog i ideje stvori smjernice u vidu zaključaka za što bolju afirmaciju novih oblika čitanja i knjižničarstva kao sastavnoga dijela suvremenoga hrvatskoga kulturnog zajedništva.“

Obljetnički Forum uveličali su brojni visoki gosti – ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske dr. sc. Gordan Grlić Radman, izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednica saborskog Odbora za Hrvate izvan RH Zdravka Bušić, predsjednik Savjeta Vlade za Hrvate izvan RH i predsjednik Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj Ivan Gugan, zastupnica u Hrvatskome saboru i predsjednica Hrvatskoga nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Jasna Vojnić, izaslanik državnoga tajnika Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonka Milasa, Vedran Iskra, nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, vlč. Tomislav Markić, te Mate Granić, posebni savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku. „Komunikacija i suradnja, učenje i kulturno stvaranje sele se sve više u ovaj prostor digitalnih knjižnica, čime kulturne institucije dobivaju novu proširenu ulogu – ne samo kao čuvarice naslijeđa, nego stabilnog mosta prema budućim naraštajima. Hrvatska vlada prepoznaje te potrebe i podupire aktivnostima koje osiguravaju dostupnost hrvatske kulture, jezika i povijesti u suvremenim oblicima. Digitalizacija, društvene mreže i nove tehnologije nisu konkurencija tradiciji, one su samo prigoda i mogućnost da naši ljudi, bez obzira na to gdje žive, imaju pristup sadržaju koji ih povezuje s korijenima“, istaknuo je ministar Grlić-Radman.

BROJNI PREDSTAVNICI DIPLOMATSKOG ZBORA

Forumu su nazočili veleposlanici Austrije, Crne Gore, Češke, Kosova i Slovačke u Republici Hrvatskoj – njihove ekscelencije Yvonne Tončić Sorinj, Dejan Vuković, Milan Hovorka, Martin Berishaj, Hana Kovačova, u ime mađarskog veleposlanstva konzul g. Radován Rusz i izaslanica veleposlanika Slovenije Tamara Palanka, a u Zagreb su stigli i predstavnici diplomatskog zbora Republike Hrvatske u Kosovu, Mađarskoj, Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji – njihove ekscelencije Danijela Barišić, Mladen Andrlić, Nives Tiganj, Marija Kapitanović, Aleksandar Heina, Boris Grigić te generalni konzul u Subotici Velimir Pleša.

U svojim izjavama istaknuli su da je Forum danas ključna platforma za međusobno povezivanje hrvatskih manjinskih zajednica, kao i za kreiranje politika koje pridonose njihovu očuvanju.

„Forum hrvatske nacionalne manjine je događaj koji već tri desetljeća predstavlja prostor dijaloga, suradnje i zajedničkog promišljanja o položaju i ulozi manjinskih zajednica. U vremenu velikih demografskih i društvenih izazova, Forum dobiva dodatnu važnost jer omogućuje razmjenu ideja i zajedničke korake naprijed“, istaknuo je Vedran Iskra u svom obraćanju.

JEZIK KAO IDENTITETSKI TEMELJ

Uvodna izlaganja usmjerila su pozornost na jezik kao temeljnu nit cijelog skupa. Dr. sc. Domagoj Vidović iz Instituta za hrvatski jezik podsjetio je na to da se hrvatska povijest mogla sažeti u krilaticu „jedinstvo u različitosti“ – a upravo je jezik taj koji je ujedinjavao Hrvate i u vremenima kada nije bilo vlastite države. On danas živi u različitim varijantama: u gradišćansko-hrvatskome književnom jeziku, u moliškim govorima koji doživljavaju pjesničku renesansu, u hrvatskim zajednicama u Crnoj Gori i Srbiji koje se suočavaju i s asimilacijom i s negiranjem jezika.

Dr. sc. Silvestar Balić iz Znanstvenoga zavoda Hrvata u Mađarskoj analizirao je kontinuitet hrvatske tiskane riječi u Mađarskoj, podsjećajući da su na tom prostoru, koji se danas često ne doživljava kao dio hrvatskoga kulturnog prostora, nastajala ključna djela hrvatske kulture. „Nakladništvo Hrvata u Mađarskoj nije tek fusnota, nego važna nit u ukupnoj mreži hrvatske pisane baštine“, naglasio je.

BAŠTINA, ZAVIČAJ I NOVE TEHNOLOGIJE

Prvi panel stručnog programa bio je posvećen ulozi knjižnica hrvatskih manjinskih zajednica, koje su tijekom povijesti bile temeljni čuvari jezika, knjige i kulturnog pamćenja, a danas se transformiraju u hibridna mjesta znanja — fizička i digitalna. Pod moderatorskim vodstvom Tatjane Rau panel je otvorio raspravu o moći knjižnica kao prostorima identiteta, znanja i okupljanja.

V. d. ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Josip Bako predstavio je projekt Zavičajne knjižnice Biblioteca Croatica, koja kombinira klasične zbirke s digitaliziranim sadržajima i topotekom „Baština Hrvata u Srbiji“. Ana Vuksanović iz Crne Gore skrenula je pažnju na to da knjižnice manjina danas nose dvostruku odgovornost: čuvanje baštine i aktivno djelovanje protiv asimilacije, posebno u digitalnom okruženju koje mijenja načine pristupa znanju.

Iz Slovačke je Jive Maász predstavio svoju jedinstvenu zbirku starih hrvatskih knjiga i molitava iz Čunova – osebujan privatni muzej koji svjedoči o razvoju gradišćansko-hrvatskoga jezika. Iz Slovenije je Koraljka Čeh predstavila model „knjižnih kutaka“ u hrvatskim društvima, koji su iz spontanih inicijativa prerasli u lokalne kulturne centre.

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, pomoćnica glavne ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, izložila je kako NSK gradi i digitalno objedinjuje zbirku Croatica, naglašavajući važnost uključivanja i inozemne Croatice u nacionalni korpus

Uz antropološku perspektivu, prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica Katedra za migracije i manjinske zajednice prikazala je knjižnice manjina kao multifunkcionalne prostore zajednice, a doc. dr. sc. Vlatko Smiljanić s Odjela za kroatologiju Fakulteta hrvatskih studija ponudio je kroatološki model razumijevanja zavičajnosti kao dinamične identitetske kategorije. Đuro Vidmarović dao je svoj osvrt na važnost digitalizacije knjižnih djela koja podrazumijevaju suradnju hrvatskih institucija u tom pothvatu, ali i istaknuo da digitalizacija ne podrazumijeva samo literaturu, već i razne dokumente koji su važni za povijest Hrvata na nekom prostoru.

U raspravi je dr. sc. Andrija Handler, ravnatelj Zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj, rekao kako je Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću pokrenulo projekt zajedničkoga knjižničarskog sustava gradišćanskih Hrvata u sve tri države. A Ivan Dobra, glavni uredni novine Hrvatska Graničica govorio je životu karaševskih Hrvata. Darko Perić, potpredsjednik Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore, osvrnuo se iznimno veliku ulogu Knjižnice „Ljudevit Gaj“ u Donjoj Lastvi koja je smještena u tamošnjem Domu kulture, a koji dolazi u vlasništvo Republike Hrvatske nakon višegodišnjih diplomatskih napora hrvatske diplomacije.

VIRTUALNI ARHIVI ZAJEDNICE

Drugi dio Foruma bio je posvećen društvenim mrežama koje danas, kako je istaknuto, funkcioniraju kao nove virtualne knjižnice — mjesta u kojima se pohranjuju sjećanja, dokumentiraju aktivnosti, prenosi jezik i povezuju raspršeni članovi zajednice.

Uz moderiranje Katarine Jelić, panel je otvorio pogled na digitalne platforme kao nova mjesta okupljanja, dokumentiranja i dijeljenja identiteta – osobito među mladima.

Dr. sc. Robert Hajszan, predsjednik Panonskoga instituta u Austriji i „distributer“ on-line pošiljki Panonskoga LIST-a, govorio je o razvoju pismenosti gradišćanskih Hrvata, naglašavajući ulogu suvremenih digitalnih alata u prezentiranju povijesnih tekstova i promicanju gradišćansko-hrvatskoga jezika.

Timea Šakan Škrlin, ravnateljica nakladničke kuće „Croatica d.o.o.“, predstavila je opsežan digitalni sustav „Croatice“ – mrežne stranice, YouTube kanal, te Facebook i Instagram platforme kojima se informira, arhivira i povezuje hrvatska zajednica u Mađarskoj.

Iz Italije je Francesca Sammartino, predsjednica Zaklade „Agostina Piccoli“, članica udruge KroaTarantata i urednica web radija „Čujemo se“, prikazala kako moliškohrvatska zajednica – nekoć komunikacijski izolirana – danas preko platformi poput RIČA ŽIVA, web-radija „Čujemo se“ i društvenih mreža uspijeva oživljavati jezik, glazbu i običaje. O izazovima i mogućnostima manjinskog novinarstva u eri društvenih mreža govorila je Tereza Grandić, glavna urednica Hrvatskih novina iz austrijskoga Gradišća. Naglasila je kako je svakodnevni rad Hrvatskih novina postao isprepleten s online objavama i digitalnim arhiviranjem te da digitalni mediji omogućuju bržu vidljivost događaja iz brojnih gradišćanskih sela i austrijskih gradova.

Kako se mala, ali vrlo aktivna hrvatska zajednica u Skoplju sve više okreće društvenim mrežama kako bi održala vidljivost objasnio je Marko Vidaček iz Makedonsko-hrvatskog društva. Istaknuo je važnost zajedničkih online projekata s mladima te razvoj digitalnog sadržaja koji povezuje Makedonce i Hrvate.

Denis Lipozenčić iz Hrvatskoga nacionalnog vijeća Srbije, predstavljajući presjek digitalnih inicijativa HNV-a, istaknuo je važnost kvalitetnog i profesionalnog sadržaja na društvenim mrežama. Također je istaknuo kako digitalni kanali postaju ključni alat za rad s mladima koji u Srbiji često nemaju izravnu priliku za formalno obrazovanje na hrvatskome jeziku.

Izv. prof. dr. sc. Mario Bara s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta naglasio je da društvene mreže postaju „dinamične knjižnice kolektivnog sjećanja“ – prostori u kojima se identitet aktivno rekonstruira i prenosi, dok je Vjekoslav Blazsetin iz Instituta za istraživanje migracija prikazao kako Instagram profili kulturnih udruga spontano postaju vrijedna baštinska arhiva.

Ovom prigodom Ministarstvo kulture i medija RH uručilo je predstavnicima hrvatskih manjina poveći paket knjiga koje Ministarstvo sufinancira, vrijedan doprinos obogaćivanju njihovih knjižničnih zbirki i svakodnevnom radu na očuvanju jezika i kulture.

Završnu riječ održala je prof. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta istaknuvši da knjižnice i digitalne platforme – iako različite po formi – zajedno stvaraju suvremeni identitetski mozaik hrvatskih manjina. „Važno je poticati suradnju, umrežavanje i zajedničke projekte, kako bismo i u digitalnom dobu sačuvali dubinu kulturne baštine“, zaključila je.

FORUM POTVRĐUJE SVOJU ULOGU: ZAJEDNICA U DIJALOGU, IDENTITET U RAZVOJU

Jubilarni 30. Forum hrvatske nacionalne manjine još jednom je potvrdio da se hrvatske manjinske zajednice, unatoč različitim izazovima – od asimilacije do demografskih promjena – nalaze u stalnom dijalogu s matičnom domovinom. Knjižnice i društvene mreže pokazale su se kao ključni mostovi koji povezuju prošlost i budućnost, tradiciju i inovaciju, lokalno i transnacionalno. Forum je otvorio nova pitanja i potaknuo perspektive koje će zasigurno oblikovati buduće projekte, istraživanja i suradnje među hrvatskim manjinama i institucijama Republike Hrvatske.

PROMOCIJA KNJIGE O DOSELJENJU HRVATA U GRADIŠĆE

Forum je zaključen promocijom knjige o doseljenju Hrvata u Gradišće, „450 ljet Hrvati i Hrvatice u Novom Selu“ autora Petra Tyrana. Knjiga sadrži više od 300 stranica velikoga enciklopedijskog formata, a Vesna Kukavica, Zdeslav Milas, Sara Marđetko i sam autor govorili su o ovoj knjizi.

Petar Tyran je antologičar zapaženih pjesničkih pregleda, prevoditelj i inicijator znanstvenih skupova. Ljubitelj tradicijske kulture i najgorljiviji zagovornik „Kola Slavuj“, studentskog ansambla koji u Beču njeguje hrvatsku baštinu. Jedan je od najslavnijih organizatora tradicijskih manifestacija gradišćanskih Hrvata – kakvom se u javnosti nametnuo Bal u Beču. Trenutačno je aktivist najznačajnijega fundamentalnoga obrazovnog i razvojnog projekta dvojezične Hrvatske škole u glavnome gradu Austrije, a u svome fascinantnome publicističkom opusu stoji mu i titula najdugovječnijeg urednika Hrvatskih novina, tjednika gradišćanskih Hrvata iz Beča.