Završen Međunarodni likovni natječaj 2025. Iserlohn-Essen-Zagreb: Odabrani najbolji radovi

Djeca iz 12 zemalja istražila utjecaj plastike – od ljudske upotrebe do posljedica za okoliš, sudjelujući u natječaju s temom “Plastika – od čovjeka do okoliša”, na koji je pristiglo čak 1.200 radova.

Međunarodni likovni natječaj 2025. Iserlohn-Essen-Zagreb, koji su tradicionalno organizirali umjetnici Ante i Ankica Karačić iz Iserlohna, uspješno je priveden kraju. Na natječaj su se prijavila djeca Hrvata u iseljeništvu i djeca iz Hrvatske u dobi od 1. do 4. te od 5. do 8. razreda osnovne škole, a tema natječaja bila je “Plastika – od čovjeka do okoliša”.

Ovogodišnji natječaj privukao je izniman interes – sudjelovalo je 1.200 djece iz 12 zemalja, a kroz 25 godina trajanja natječaja svoje radove je poslalo 25.000 djece iz 30 zemalja. Stručni žiri odabrao je najbolje radove koji će biti izloženi u Gradskoj galeriji Iserlohn te na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu.

Natječaj se provodi pod pokroviteljstvom Instituta Ruđer Bošković, Zavoda za istraživanje mora i okoliša u Zagrebu, i u suradnji s internetskim portalom Hrvatski Glas Berlin, Fenix Magazinom, Maticom hrvatskom za Ruhrsko područje i Hrvatskom maticom iseljenika.

Ovaj natječaj još jednom je dokazao kako mladi umjetnici kroz kreativnost mogu pridonijeti podizanju svijesti o važnim ekološkim pitanjima, a najbolji radovi ostaju trajni podsjetnik na potrebu očuvanja okoliša za buduće generacije.

Evo popisa nagrađenih na natječaju 2025. na temu “Plastika od okoliša do čovjeka”:

PREDŠKOLSKI UZRAST

1. MJESTO

Roko Petković; 7 godina; DV Gajnica; mentori Melina Trbušić i Sonja Bogovčić

Dunja Kadezabek; 5 godina; DV Bukovac Zagreb; mentor Snježana Osić-Sadžak

2. MJESTO

Mia Zjalić; 5 godina; DV Bukovica Zagreb; mentor Snježana Osić-Sadžak

Marija Marincel; 6 godina; DV Bukovica Zagreb; mentor Snježana Osić-Sadžak

3. MJESTO

Iva Mršić; 6 godina; HN Sarbriken; mentor Lucija Šarčević

1. – 4. RAZRED

1. MJESTO

Karla Knežević; 4 raz.; OŠ J. Pupačić Omiš; mentor Martina Milina

Eva Vidaković; 3 raz.; PŠ Ivanovci-Valpovo; mentor Ljiljana Marinjak

Marija Šestić; 4 raz.; OŠ Žitnjak Zagreb; mentor Mateja Bizomec

Ana-Marija Hometa; 1 raz.; Hemer NjemaČka LR Croart Iserlohn

2. MJESTO

Leonarda Salopek; 4 raz.; OŠ Zadarski Otoci Zadar; mentor Željka Diklan

Ana Gudelj; 4 raz.; PŠ Crvenice Tomislavgrad BiH; mentor Janja Zorić

Ana Mia Woodward; 3 raz.; HN London; mentor Ljiljana Bilbija i Marija Pavlić

Tincil Nina i Tanja; 3 raz.; HN Karaševo Rumunjska; mentor Ana Filca

Magdalena Sinković; 3 raz.; OŠ B. RadiĆ Koprivnica; mentor Vesnica Mlinarić

Lena Horvat; 1 raz.; OŠ T. Goričanca Mala Subotica; mentor Ljiljana Rinkovec

Mihael Bujanić; 2 raz.; OŠ. A. Šenoe PŠ Pongračevo Zagreb; mentor Andrea Šeparović

Helena Jurković; 3 raz. OŠ G. Mihaljevec; mentor Silvija Soldat

Ema Palez; 2 raz. OŠ S. Glavašević Vukovar; mentor Gordana Lončar Besedić i Gabrijela Bibić

3. MJESTO

Maja Ivković; 3 raz.; HN Švedska; mentor Mirjana Bošnjak

Nikol Blažinčić; 3 raz.; OŠ G. J. Draškovića Zagreb; mentor Željka Kljaić

Darijan Trojka; 3 raz. ; OŠ Berek; mentor Sanja Radošević

Iris Davinić; 3 raz.; III. OŠ Bjelovar; mentor Nataša Brekalo

David Lovretin; 4 raz.; OŠ Sv. Nedelja; mentor Sandra Vuk

Marla Ivanović; 4 raz.; OŠ Matka Laginje Zagreb; mentor Ljubica Bosilj

Mario Šunjić; 1 raz.; OŠ J. Šižgorića Šibenik; mentor Helena Šarić

Matej Vrančić; 2 raz.; OŠ Šime Budinića Zadar; mentor Nina Dokoza

Nea Barčanec; 1 raz.; OŠ Braća Radić Koprivnica; mentor Ines Turk

Ana Raspudić; 2 raz.; OŠ R. K. Jerotov Opatija; mentor Gordana Jedriško Popeškić

Kian Mujanović; 2 raz.; OŠ V. Nazora Crikvenica; mentor Maja Lončarić

Nina Badovinac; 3 raz.; OŠ J. Benešića Ilok; mentor Ivana Avgustinović

Kaja Ćurić; 2 raz.; HN Bavarska; mentor Jelena Ribarić Završki

Dora Mrčela; 1 raz.; HN Metzingen Njemačka; mentor Ljerka Matak

Marosul Crina Anastasia; 2 raz.; HN Lupac Rumunjska; mentor Ephardt Meda-Monia

Jakov Žegura; 2 raz.; HN Crna Gora; mentor Maja Širola – Pean

Uichita Emma; 4 raz.; HN Karaševo Rumunjska; mentor Aida Borcescu

Tincol Tanija; 3 raz.; HN Karaševo Rumunjska; mentor Ana Filca

David Veselčić; 2 raz.; OŠ M. Š. Gamiršek Vrbanja; mentor Katica Vareševec

5. – 8. RAZRED

1. MJESTO

Maja Perić; 8 raz.; OŠ I. Mažuranića Tomislavgrad BiH; mentor Ana Radoš

Franko Surjan; 8 raz.; OŠ D. Domjanić Zagreb; mentor Nina Brkić

Marija Jedriško; 7 raz.; Liado OŠ Kozala Rijeka; mentor Boris Herceg

2. MJESTO

Mira Vitanović; 6 raz.; OŠ V. Nazora Crikvenica; mentor Suzana Kuljiš

Petra Lovrenc; 6 raz.; KOS Virovitica; mentor Iva Rodjak

Iva Grbavec; 6 raz.; OŠ Domašinec mentor Emina Kefelja

Tadijana Orlović; 8 raz.; OŠ D. Domjanića; mentor Nina Brkić

Nira Klarić; 5 raz.; Liado OŠ Kozala Rijeka; mentor Andrea Dujmešić Kopić

Iva Strejovski; 5 raz.; OŠ I. G. Kovačića Sesvete; mentor Stela Perić

Kaja Matković; 8 raz.; Liado OŠ Kozala Rijeka mentor Laura Herceg

3. MJESTO