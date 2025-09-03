Jačanje suradnje za dobrobit Hrvata izvan domovine

Sastanak državnog tajnika Zvonka Milasa i ravnatelja HMI-ja Zdeslava Milasa otvorio nove mogućnosti za zajedničke programe i inicijative.

U Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske održan je 2. rujna 2025. iznimno konstruktivan sastanak državnog tajnika Zvonka Milasa sa suradnicima i novog ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, Zdeslava Milasa, sa suradnicama.

Na sastanku je izraženo zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom te je naglašena važnost njezina daljnjeg intenziviranja. Razmatrani su brojni prijedlozi i ideje koje će doprinijeti kvalitetnijoj i sadržajnijoj povezanosti, a sve s ciljem jačanja zajedničkih iskoraka na dobrobit Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Posebna pažnja posvećena je novim programima koje će Hrvatska matica iseljenika, u suradnji sa Središnjim državnim uredom, provoditi u nadolazećem razdoblju. Programi su usmjereni na snažnije povezivanje i jačanje identiteta hrvatskog iseljeništva, ali i na stvaranje poticajnih uvjeta za one koji razmišljaju o povratku u domovinu. 

Tekst: HMI

