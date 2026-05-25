Izložbe, film i glazba u nastavku prvog dana Tjedna Hrvata izvan RH

Sjajan nastavak prvoga dana Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske

Večernjim programom u Francuskom paviljonu Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu nastavljen je prvi dan manifestacije Tjedan Hrvata izvan Repubilke Hrvatske.

Program je započeo nastupom Ansambla LADO, koji je publici predstavio dio bogatstva hrvatske tradicijske kulture koju njeguju Hrvati izvan Republike Hrvatske, uključujući i legendarnu skladbu Ladarke Emila Cossettoa. Nakon nastupa uslijedila je projekcija nagrađivanog kratkometražnog filma Unspoken (Neizrečeno) redatelja Damiana Walshe-Howlinga. Film kroz intimnu obiteljsku priču otvara univerzalne teme identiteta, pripadnosti i unutarnjih podjela između dviju kultura. Smješten u 1979. godinu, prati mladu Marinu Netich koja odrasta između obiteljskih očekivanja i društvenog okruženja u Australiji, tražeći vlastiti glas između dvaju svjetova. Emotivnim i snažnim filmskim jezikom progovara o iskustvu hrvatskog iseljeništva, tišini koja često prati migraciju te neizrečenim emocijama koje oblikuju obiteljske odnose i osjećaj pripadnosti.

Program su dodatno obogatile dvije izložbe koje su na različite načine tematizirale identitet, tradiciju i kulturno nasljeđe. Izložba „Identitet“ bila je posvećena sicanju – starom, gotovo zaboravljenom načinu tetoviranja žena u Bosni i Hercegovini koje su te simbole nosile kao znak vjere, pripadnosti i obiteljskog nasljeđa. Kroz suvremene fotografske prikaze mladih žena koje nastavljaju ovu tradiciju, izložba je povezala prošlost i sadašnjost te pokazala kako se identitet prenosi i živi kroz nove generacije.

Druga izložba posvećena je Dužijanci, jednoj od najvažnijih tradicijskih svečanosti bunjevačkih Hrvata. Kroz fotografije svečanih procesija, narodnih nošnji i rituala zahvale za žetvu, publici je približena tradicija koja simbolizira zajedništvo, zahvalnost i povezanost čovjeka s prirodom, ali i kontinuitet kulturne baštine koja se s ponosom prenosi generacijama.

