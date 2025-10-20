Ivanka Rora nova zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika

Nakon više od tri desetljeća predanog rada u Matici, Ivanka Rora preuzima dužnost zamjenice ravnatelja, naslijedivši dr. sc. Ivana Tepeša.

Od 18. listopada dužnost zamjenice ravnatelja Hrvatske matice iseljenika preuzela je Ivanka Rora , magistra odnosa s javnošću, koja više od tri desetljeća djeluje u našoj ustanovi.

Tijekom dugogodišnjeg rada u Matici obavljala je niz poslova, od novinarskih i uredničkih zadataka do vođenja odnosa s javnošću, razvoja medijske mreže i organizacije brojnih programa za hrvatske iseljeničke zajednice širom svijeta.

Nova zamjenica ravnatelja ističe kako prije svega “vjeruje u svoje suradnike te podržava sve zaposlenike Hrvatske matice iseljenika. Često naglašava da u Matici mali tim vrijednih ljudi radi veliki posao na svoj poseban i prepoznatljiv način.“

Želimo joj puno uspjeha u novoj ulozi!

Ujedno se zahvaljujemo dosadašnjem zamjeniku ravnatelja dr. sc. Ivanu Tepešu na predanom radu i doprinosu razvoju Hrvatske matice iseljenika.