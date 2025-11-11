Istina o Domovinskome ratu u Usori ukoričena u monografiju

Monografija USORA 1991. – 1995., na kojoj se radilo četiri i pol godine, rezultat je rada skupine autora, a predstavlja pokušaj da se ratna povijest Usore otrgne od zaborava. Sadrži 620 stranica, 150 fotografija i 160 različitih dokumenata i prikazuje presjek političkih i ratnih zbivanja devedesetih godina.

Bogato ilustrirana i činjenično potkrijepljena monografija „Usora 1991. – 1995.“ u potpunosti prikazuje stanje u Usori uoči i tijekom Domovinskoga rata. Ona je cjelovita analiza toga vremena, u njoj su navedeni događaji koji su prethodili srpskoj agresiji, kao i stajališta i pokušaji velikih sila oko rješavanja krize na prostoru bivše države. Monografija je predstavljena 10. studenoga 2025. godine u Hrvatskoj matici iseljenika, a urednici Ilija Ivkić i Anto Jeleč istaknuli su kako je više razloga zašto je ovo knjižno djelo trebalo napisati.

„Ponajprije je bio cilj sačuvati od zaborava sve patnje i stradanja koje su prošli branitelji i stanovnici Usore te spriječiti omalovažavanje doprinosa 110. brigade HVO-a Usora u obrani ovih prostora i cijele Bosne i Hercegovine. Brigada je utemeljena odmah na početku rata, nakon pada Doboja, a ustrojavala se i popunjavala u vrlo teškim ratnim uvjetima. Njome je tijekom rata prošlo više od 3000 hrabrih vojnikinja i vojnika koji su unatoč ratnome vihoru i turbulencijama u odnosima s prijateljskim snagama na kraju obranili Usoru“, istaknuli su urednici.

Kako bi što jasnije i preglednije objasnili temeljne stvari nastanka i obrane Usore, u knjizi su izneseni važni podaci i kronologija ratnih zbivanja na tom području. Monografija je imala cilj trajno zabilježiti nestanak dvojbe o tome tko je žrtva, a tko agresor, tko je napadao da bi oteo tuđe, a tko je samo branio svoje, tko je našu patnju i stradanja želio iskoristiti za svoje potrebe, da usorski Hrvati ostanu i dalje teritorijalno razbijeni, marginalizirani, gospodarski slabi, a nadasve politički nebitni, kaže se uz ostalo u uvodnome dijelu monografije koju su u Matici predstavili dr. sc. Davor Marijan iz Hrvatskoga instituta za povijest, prof. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata i prof. dr. sc. Ivica Lučić, rektor Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“.

Prisutnima se na promociji obratio i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas.

„Najviše pozornosti u monografiji posvećeno je tim dramatičnim devedesetim godinama kada su Usorani odlučili organizirati, braniti i obraniti svoju Usoru, narod, njegovu čast i imovinu. Usporedno su braneći sebe branili i druge narode na slobodnome teritoriju u dolinama rijeke Usore i Bosne te su uspješno gradili svoje institucije vlasti, gospodarski i kulturni život“, naglasio je Milas.

„Nositelj obrane u Usori u Domovinskome ratu bila je 110. brigada HVO-a koja je nadljudskim snagama, u trenucima kad je malo tko vjerovao da je to moguće, uspjela obraniti taj iznimno važan teritorij nastanjen Hrvatima“, zaključio je Ante Nazor. Za Usoru je 110 branitelja položilo svoje živote, 553 je ranjeno i oboljelo, poginula su 34 civila, a 76 odraslih i 13 djece je ranjeno. Monografija najviše govori o događajima iz 90-ih, osnivanju HDZ-a, utemeljenju zajednice Usora, formiranju 110. brigade HVO-u, potpori braniteljima te društveno-političkim prilikama.

„Oni koji znaju koliko je zahtjevan posao napisati, urediti i opremiti ovakvo djelo, razumiju o čemu govorim. Najteži dio posla bio je prikupiti građu koju smo pronalazili u arhivima s vrlo oskudnom količinom informacija, kod pojedinaca u prašnjavim ladicama, kao i u osobnim zapisima autora i suradnika iz Domovinskoga rata. U monografiji su opisani svi važniji događaji tijekom rata uz kronologiju događaja od početka priprema za obranu do implementacije odrednica Daytonskoga mirovnog sporazuma. Na kraju je Usora obranjena zahvaljujući odlučnosti, hrabrosti i velikoj žrtvi branitelja i dragovoljaca“, istaknuo je general Anto Jeleč.

Na promociji se gostima obratio i Zvonko Milas, državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH ujedno i izaslanik premijera Andreja Plenkovića koji je tom prilikom naglasio kako monografija svjedoči o povijesti, ponosu, hrabrosti, ali i žrtvi Hrvata usorskog kraja.

“Opstati u onako teškim vremenima, u potpunoj blokadi gotovo godinu dana, mogu samo najhrabriji. Usora je obranjena i sačuvana upravo zahvaljujući takvim ljudima, njihovoj odlučnosti i hrabrosti uz svijest – ostati do kraja, boriti se, braniti i obraniti svoju Usoru da bi danas mogli živjeti u miru, slobodi, da bi mogli Općinu Usoru nastaviti graditi i razvijati” – poručio je državni tajnik.

O važnosti monografije govorio je i Zvonimir Anđelić, načelnik Općine Usora te Krešimir Zubak, jedan od glavnih pregovarača na mirovnim pregovorima u Daytonu, a program su uveličale umjetničke izvedbe KUD-a Usora. Među brojnom publikom u Hrvatskoj matici iseljenika bili su i generali Ljubo Ćesić Rojs i Tihomir Blaškić, Zvonko Peternel, Marko Lukić i Nikola Antunović, prvi ratni zapovjednik 110. brigade HVO-a Usora. Moderator promocije fra Ivan Nuić, gvardijan samostana Plehan, na kraju je rekao kako monografija, koja je nastala pod pokroviteljstvom Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH, započinje svoj život kad dođe u ruke čitatelja.