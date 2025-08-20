Iseljenici iz New Yorka darovali Domus Christi i Dom za starije Dubrovnik

U prostorijama dubrovačke podružnice Hrvatske matice iseljenika predstavnici hrvatskoga društva Club Dubrovnik Inc. iz New Yorka uručili vrijednu donaciju u okviru tradicionalnog Susreta iseljenika

U podružnici Hrvatske matice iseljenika u Dubrovniku 20. kolovoza 2025. su predstavnici hrvatskoga društva Club Dubrovnik Inc iz New Yorka uručili vrijednu donaciju Mirjani Vujnović, ravnateljici Doma za starije Domus Christi i Ivici Puljiću, ravnatelju Doma za starije osobe Dubrovnik. Novčani dar predali su predsjednik kluba iz New Yorka Šime Šimunović i Vesna Gjivoje, rizničarka kluba, zaželjevši im uspješan budući rad.

Ovo događanje dio je već tradicionalnog programa Susreta iseljenika koji se svake godine održava u kolovozu u Dubrovniku u organizaciji HMI-ja. U sklopu programa Srđan Gjivoje 29. kolovoza održat će koncert ispred crkve Svetoga Vlaha na Stradunu.

Inače, Club Dubrovnik iz New Yorka osnovan je 1941. godine od strane nekolicine dubrovačkih pomorskih kapetana, a njihovo djelovanje aktivno je kako u SAD-u tako i u Hrvatskoj. Do danas su donirali značajna sredstva za razne udruge i institucije u Dubrovniku, a pomažu godinama i potrebitim pojedincima. Slijedeće godine slave veliku obljetnicu 85 godina postojanja kluba koja će se svečanim programom obilježiti i u njihovom Gradu.

Događanju u Matici pridružili su se i Niko Hazdovac, predsjednik udruge iseljenih Hrvata Libertas Foundation iz San Pedra i njegova kćerka Marijana. Tom prilikom najavili su dodjelu stipendija učenicima obrtničkih i deficitarnih zanimanja za školsku godinu 2025./2026. koja će se održati sredinom rujna u Deši u Dubrovniku.