Imenovani novi članovi Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH

Prema odluci Vlade Republike Hrvatske imenovani su novi članovi Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a osobito nas raduje i početak djelovanja Savjeta mladih Hrvata izvan RH

Vlada Republike Hrvatske na zatvorenome dijelu 127. sjednice donijela je niz važnih odluka, među kojima i imenovanje novih članova Savjeta te Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Savjet je savjetodavno tijelo Vlade koje pruža podršku u kreiranju i provedbi politika, aktivnosti i programa vezanih uz Hrvate izvan Republike Hrvatske, a članovi Savjeta su predstavnici Hrvata izvan Republike Hrvatske i članovi po položaju.



Novim članovima Savjeta, kao predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, imenovani su Toni Kraljević, Andrijana Katić, Stjepan Dujo, Marko Novak, Vinko Pavlović, Ana Rašo, Ružica Ševarika, dr.sc. Marko Ivanković, Ana Andrić, Mate Omazić, Ivan Sajević, Franjo Jukić i mons. Nikola Menalo.



Članovima Savjeta, kao predstavnici hrvatske nacionalne manjine, imenovani su Petar Dujić, Renata Kuruc, Marin Piuković, Josef Buranits, Gabriela Novak-Karall, Ivan Gugan, dr.sc. Andrija Handler, Koraljka Čeh, Đanino Kutnjak, Domagoj Stefan, Adrijan Vuksanović, Jan Kopřiva, Antonella D’Antuono, Mario Brkić, Petar Hategan, Josip Tunić i Radoslav Janković.



Članovima Savjeta, kao predstavnici hrvatskog iseljeništva, imenovani su Nikola Meteš, Alen Juginović, Ante Ivan Jakić, Danko Svirac Grgas, Peter John Hazdovac, Marijo Primorac, Mile Baričević, Vesna Ačkar, Franjo Akmadža, Domin Barunčić, Raymond Vicko Pecotić, Sonja Palić, Zvonimir Kurtović, Ana Erceg, Zvonimir Aničić, Zoran Tijardović, Jeanne Valetić, Ivana Pecarević, dr.sc. Elena Liliana Nadinić, Marco Buzolić, Alexandra Anamaría Vrsalović Honorato, Mirna Jukić-Berger, Dubravka Sidonija Šuto, Vlatka Leko-Roche, Sanja Miletić, Ivana Milina, Lovorka Duvnjak, Marija Nada Batistich, Martina Trupina Dreven, Jozo Dalić, Franko Cetinić, Ivan Turkalj, Marija Aladić Fromont, Iván Eduardo Orlic Ticerán i Gustavo Victor Glavinich Giosa.





Imenovani su i članovi Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se imenuju na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze.



Tako su članovima Savjeta mladih, kao predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, imenovani Leonardo Artuković, Katarina Ramljak, Marina Marković, Stefan Kukrić, Marijana Dominiković Brašnić, Marinko Jurić, Nikolina Lukić, Robert Tokić, Ivan Ćavar, Mario Sandro Tunjić, Marija Ćosić, Nikolina Perković i Barbara Čolo.



Članovima Savjeta mladih, kao predstavnici hrvatske nacionalne manjine, imenovani su Lucija Horvacki, Petar Huska, Darko Peka, Alexander Robert Wukovits, Dorothea Viktoria Zvonarich, Karmela Payrits, Maja Škrlin, Nika Brdar, Eva Šandor, Josipa Šabić, Kristina Janović, Vojtěch Radkovič, Giulia Sammartino, Tomislav Dokić, Ivana – Marika Mihăilă, Marko Vidaček i Kristiăn Maschkan.

Članovima Savjeta mladih, kao predstavnici hrvatskog iseljeništva, imenovani su Maxime Saric Menne, Bella Katarina Pehar, Marko Barta, Ivan Sime Kalinic, Tomislav Buntić, Petar Jureta, Marko Stipe Stipanović, Ella Bojčetić, Ivan Dominović, Jana Tušek, Adrian Landeka, Antoni Ukalović, Jessica Jugovac, Daniel Marin Šango, Anna Maria Arapović, Niko Brkich, Niko Bačić, Mateo Pulfer, Victoria Carla Tomalino, Vedran Ignacio Zlatar Meneses, Luka Esteban Buzolic Moreno, Diana Čančić, Camila Pavicic, Laura Sajer, Martina Matuš, Giulia Verdat, Bianca Gabrijela Obadić, Marine Antony Arnerich, Claudia Glavak, Ana Ilič, Krešimir Krajnović, Dorian Vodopia, Eva Zacharis, Dalma Patricia Rojas Avila i Kevin Steven Kriskovich Paredes.

Po položaju, članovi Savjeta su i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.

Dosadašnjim članovima zahvaljujemo na suradnji, a novoimenovanim članovima čestitamo te im želimo mnogo uspjeha u daljnjem radu. Veselimo se budućoj suradnji!