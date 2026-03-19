Igračka u srcu među karaševskim Hrvatima

U Karaševu su otvoreni Dani hrvatskoga materinskoga jezika, u sklopu kojih je održan program Hrvatske matice iseljenika „Igračka u srcu“. Kroz izložbu i radionice djeca su upoznavala hrvatsku tradicijsku kulturu te razvijala kreativnost, uz naglasak na očuvanje jezika i identiteta, a programu je nazočio i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas.

U Karaševu su otvoreni Dani hrvatskoga materinskoga jezika, kojima se obilježava 59. obljetnica Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika, a u sklopu kojih je od 16. do 19. ožujka održan program Hrvatske matice iseljenika Igračka u srcu.

Program u zgradi Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj u Karaševu započeo je u utorak, 17. ožujka, kulturno-umjetničkim programom najmlađih, a nastavljen svečanim otvaranjem Dana. Nazočnima su se prigodnim riječima obratili predsjednik Zajednice Hrvata u Rumunjskoj Slobodan Ghera, veleposlanica RH u Rumunjskoj NJ. E. Marija Kapitanović, lektorica hrvatskoga jezika Marija Lackić te ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas.

„Izložbom pobjedničkih radova projekta Igračka u srcu želimo pokazati ne samo rezultate kreativnoga dječjeg stvaralaštva, nego u praktičnome dijelu, kroz radionice koje će uslijediti nakon otvaranja izložbe, u duhu današnje mobilnosti pokazati kako se igrom i stvaralaštvom uči o hrvatskoj tradicijskoj kulturi te na taj način njeguje i čuva hrvatski identitet izvan domovine“ – istaknuo je ravnatelj Milas.

Tema likovne radionice bila je izrada igračke s motivima hrvatske tradicijske baštine. Prema vlastitom izboru djeca su izrađivala konja, zrakoplov, automobil te vunom oblikovali reljefni mozaik.

U dramskoj su radionici igranjem dramskih igara došli do malih scenskih uprizorenja na temu izložbe.

Sutradan je isti program održan u Osnovnoj školi Lupak. I tu su učenici pripremili kratki program dobrodošlice, a ravnatelj Milas ih je pozdravio zaželjevši im da nastave tako vrijedno čuvati svoj materinski jezik.

Voditeljica projekta Igračka u srcu je Lada Kanajet Šimić, a radionice su vodile Sara Marđetko i Grozdana Lajić Horvat.

IGRAČKA U SRCU inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom multimedijalni je program međunarodne kulturne suradnje koju provodi Hrvatska matica iseljenika, Hrvatska škola Boston (SAD) i Zaklada hrvatskih studija Sydney (Australija) s hrvatskim školama, katoličkim misijama, društvima i udrugama te drugim relevantnim institucijama izvan Republike Hrvatske s ciljem poticanja i razvoja kreativnosti djece i mladih uz učenje i promociju hrvatske tradicijske kulture, njegovanja hrvatskoga jezika, međusobnog povezivanja i umrežavanja te povezivanja s domovinom Hrvatskom. U natječaju provedenom 2018. godine sudjelovalo je više od dvije stotine djece i četrdesetak mentora od Amerike preko Europe do Australije.

Rezultati natječaja (dječji likovni, multimedijalni, fotografski i literarni radovi) čine postav putujuće multimedijalne izložbe koja prikazuje krug stvaranja od tradicije do današnje interpretacije dječjim stvaralaštvom. Osim izložbe, obuhvaća likovnu i dramsku radionicu s motivima igračke inspirirane hrvatskom tradicijskom baštinom namijenjene djeci i mladima.

Slobodan Ghera, predsjednik Zajednice Hrvata u Rumunjskoj i Zdeslav Milas, ravnatelj HMI-ja

Nakon uspješno provedenog programa u Zagrebu (Hrvatska), Boki kotorskoj (Crna Gora), Moliseu (Italija) te Pečuhu i Koljnofu (Mađarska), Hrvatska matica iseljenika je u suradnji sa Zajedništvom Hrvata u Rumunjskoj predstavila ovaj projekti djeci iz svih sela hrvatskog karaševskog kraja: Karaševa, Jabalča, Nermiđa, Lupaka, Klokotića, Radnika i Vodnika.

Po završetku programa obostrano su dodijeljene zahvalnice za doprinos promicanju i njegovanju hrvatskog jezika i nacionalnog identiteta, čime je dodatno potvrđena snažna povezanost s hrvatskom iseljeničkom zajednicom u Rumunjskoj.

Tijekom posjeta ravnatelj Milas obišao je niz važnih projekata. Među njima su radovi na Dvojezičnoj rumunjsko-hrvatskoj gimnaziji u Karaševu, koja je u fazi obnove te predstavlja još jedan u nizu strateških projekata za Hrvate izvan Republike Hrvatske koje provodi Vlada Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Posjetio je i sportski centar koji gradi Zajedništvo Hrvata u Rumunjskoj uz financijsku potporu rumunjske države.

Hrvati su se na prostor Rumunjske počeli doseljavati još u 14. stoljeću, a pripadnici hrvatske nacionalne manjine danas se dijele u tri skupine s posebnim obilježjima i manjim jezičnim razlikama: Karaševci, Šokci i Turopoljci. Procjenjuje se da u Rumunjskoj živi nešto više od 14.000 Hrvata.