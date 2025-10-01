IGRAČKA U SRCU – Izložba i radionice za djecu!

Poštovani roditelji, draga djeco!

Savez hrvatskih društava u Sloveniji i Hrvatska matica iseljenika, u suradnji s učiteljicama hrvatske nastave u Sloveniji, s veseljem vas pozivaju u čaroban svijet stvaralaštva, igre i tradicije!

📍 Subota, 8. studenoga 2025.

🕙 10:00 – 12:30

📌 Hrvatski kulturni centar Zrinski, Lendava

Čeka vas vesela multimedijalna izložba dječjih radova iz cijeloga svijeta 🎨🌍 i kreativne likovne i dramske radionice na kojima će djeca izrađivati vlastite igračke inspirirane hrvatskom tradicijom.

Ulaz je slobodan! Svako dijete sudionik kući će ponijeti svoju igračku te dobiti priznanje i posebnu šalicu s logom Igračke u srcu, a čeka ga i okrjepa. 🍪🥤

🎉 Draga djeco, dođite, stvarajte, učite i zabavite se zajedno s nama!

Više o projektu Igračka u srcu:

📩 Prijave: jusicmelita@gmail.com ili nikolina.pintaric@gmail.com ili info@shds.si

(molimo navesti ime, prezime i datum rođenja djeteta)