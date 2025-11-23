Hrvatsko veleposlanstvo u Washingtonu obilježilo 1100. obljetnicu Hrvatskoga Kraljevstva

U petak, 21. studenoga, Nacionalna federacija hrvatsko-američke kulturne zaklade (NFCACF) organizirala je svečani večernji prijam u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Washingtonu D.C. povodom obilježavanja 1100. obljetnice krunidbe kralja Tomislava, prvog hrvatskog kralja. Događaj je održan u suorganizaciji Hrvatske akademije Amerike (CAA) i ogranka Udruge hrvatsko-američkih stručnjaka u Washingtonu (ACAP D.C.).

Program je moderirao predsjednik CAA-a John Kraljić, a uključivao je i panel uglednih govornika, hrvatskih sveučilišnih profesora i stručnjaka za hrvatsku srednjovjekovnu povijest: dr. sc. Tomislava Galovića (Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. Dragana Damjanovića (Sveučilište u Zagrebu), Tatjanu Tomaić, mag. spec. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) te dr. sc. Željka Bartulovića (Sveučilište u Rijeci).

Panel je istaknuo trajnu ulogu kralja Tomislava u stvaranju temelja hrvatske državnosti. Prema tradiciji, Tomislav, sin kneza Muncimira, okrunjen je 925. godine na Duvanjskom polju (Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina). Iako je krunidba obavijena velom tajne, njezina autentičnost potkrijepljena je dvama pismima pape Ivana X. Kralj Tomislav ujedinio je panonske, dalmatinske i bosanske krajeve u jedinstveno kraljevstvo, priznato od Papinstva, Bizantskog Carstva i Franačkog Kraljevstva. Njegova se vladavina smatra kamenom temeljcem hrvatskog nacionalnog identiteta i suvereniteta.

„Povijest kralja Tomislava temelj je hrvatskog identiteta. Kralj Tomislav učvršćuje naše mjesto u europskoj povijesti“, istaknuo je dr. Bartulović. Profesorice Tomaić i Bartulović nosile su svečane trobojne lente Bratovštine hrvatskoga zmaja, društva posvećenog očuvanju hrvatske baštine i identiteta. Uz Maticu hrvatsku, upravo je Bratovština hrvatskoga zmaja pokrenula inicijativu da Hrvatski sabor proglasi 2025. godinu službenom godinom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva.

Obilježavanje 1100. obljetnice vladavine kralja Tomislava popraćeno je posebnim likovnim natječajem koji je učenicima omogućio kreativno izražavanje značaja utemeljitelja hrvatskog kraljevstva. Hrvatske škole u SAD-u, pod vodstvom voditeljice obrazovnih programa Andree Katić Bruno iz Hrvatske škole u Bostonu, organizirale su i predstavile izložbu 20 radova učenika u dobi od četiri do dvanaest godina iz Bostona, Chicaga, Clevelanda i Los Angelesa.

Izložba dvadeset likovnih radova učenika Hrvatskih škola u sad-U na temu kralja Tomislava

„Povijest je proučavanje toga odakle dolaziš i kamo ideš. Djeca su budućnost, zato ih moramo pripremiti“, rekla je Katić Bruno.

Veleposlanik Šimunović s predstavnicima iz Bostona: Hrvojem Pavišićem, rizničarom udruge New England Friends of Croatia (NEFC), Andreom Katić Bruno, ravnateljicom Hrvatske škole u Bostonu, te Steveom Rukavinom, predsjednikom NFCACF-a

Uvaženi gosti imali su priliku upoznati se s iznimno važnim djelovanjem hrvatskih škola te očuvanju hrvatskoga jezika i baštine kao živog dijela američkog multikulturalnog okruženja. Također su razgovarali o svojim omiljenim radovima, naglašavajući važnost uključivanja mlađih generacija u učenje o vlastitim korijenima i povijesti. Za informacije o Hrvatskim školama USA obratite se na: hrvatska.nastava.sad@gmail.com

Večer je obogatila i klavirska izvedba Maje Brlečić „U boj, u boj“ iz opere Nikola Šubić Zrinski Ivana Zajca (1832.–1914.), u čast Nikoli IV. Zrinskom, hrvatskom banu i kapetanu hrvatsko-mađarskih snaga u herojskoj obrani od Osmanskog Carstva u Bitci kod Sigeta 1566.

Maja Brlečić izvela je ulomak iz Zajčeve opere Nikola Šubić Zrinski na klaviru

Gosti su uživali u hrvatskim vinima iz ponude tvrtke Croatian Premium Wine Imports, Inc., internetske trgovine koja dostavlja više od 100 autohtonih hrvatskih vina u većinu saveznih država SAD-a. Posluživanje su koordinirali volonteri ACAP-a D.C. na čelu s predsjednicom Kendell Niles, uz pomoć Johna Plavetića, Forresta Petricha i Aubrianne Mierow.

Prijmu su prisustvovali gosti iz područja Washingtona, D.C., Marylanda i Virginije te iz drugih saveznih država, uključujući Massachusetts, Kaliforniju i New York. Među lokalnim organizacijama zastupljeni su bili ACAP D.C., Hrvatska katolička misija sv. Vlaha i Hrvatska bratska zajednica, podružnica 1976.

Tomo Ivanković (bivši predsjednik ACAP-a D.C.), Forrest Petrich, Kendall Niles (predsjednik ACAP-a D.C.) i John Plavetić