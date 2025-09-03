Kamp je okupio djecu iz hrvatske zajednice i njihove prijatelje iz raznih krajeva Crne Gore, a u fokusu su bile radionice koje su poticale upoznavanje hrvatskog jezika, tradicijskih običaja i kulturne baštine kroz interaktivne metode rada i neposredan boravak u prirodi.

Na Ivanovim koritima, u srcu Lovćena, u terminu od 26. do 29. kolovoza 2025. održan je Hrvatski ljetni kamp u Crnoj Gori – projekt koji je na jedinstven način spojio jezik, kulturu, igru i planinu. Na kampu je sudjelovalo 33 polaznika u dobi od 8 do 15 godina. Organizator kampa bilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, a uz podršku Veleposlanstva Republike Hrvatske u Podgorici i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori.

Podrška institucija

Na otvaranju su sudjelovali brojni predstavnici institucija koje su zajedničkim naporima omogućile održavanje kampa. Marko Vukašinović, generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove, istaknuo je važnost ovakvih susreta za jačanje kulturnih veza i obrazovnih prilika mladih.

U ime Republike Hrvatske obratio se Boris Belanić, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Crnoj Gori, naglasivši trajnu potporu Hrvatske projektima koji povezuju iseljeništvo s domovinom. Posebno važnu ulogu imala je Milodarka Vukašinović, samostalna savjetnica u Direkciji za evropske integracije i EU fondove, koja je ujedno bila i koordinatorica kampa.

S hrvatske strane, sadržaj kampa kreirali su i provodili predstavnici Hrvatske matice iseljenika – Lucija Starčević, rukovoditeljica Odjela za kulturu i Sara Marđetko, viša savjetnica Službe za kulturu, obrazovanje, znanost i nakladništvo, uz Viktoriju Vidović, vanjsku suradnicu HMI.

Dani ispunjeni igrom i učenjem

Program kampa bio je pažljivo osmišljen kako bi djecu uključio u raznolike aktivnosti koje povezuju učenje jezika, kreativnost i tjelesni pokret.

Prvoga dana djeca su se kroz igre upoznavanja i zajedničke zadatke zbližila i formirala manje skupine. Poslije ručka uslijedila je planinarska šetnja pod nazivom „Korakom kroz mitologiju“, u kojoj su djeca otkrivala svijet slavenskih božanstava – Peruna, Velesa, Mokoši i vila – te učila kako su upravo ti mitovi utkali svoje tragove u hrvatsku narodnu predaju.

Drugoga dana naglasak je bio na tradiciji

Prijepodne djeca su posjetila Njegošev muzej, gdje su naučila više o povijesti i kulturnoj ostavštini Crne Gore.

U poslijepodnevnim satima se kroz radionicu „Četiri doba običaja“ istraživala hrvatska narodna baština – od poklada i Ivanja do božićnih običaja i dječjih ophoda. Priče su bile obogaćene pjesmom, plesom i korištenjem rekvizita sakupljenih prethodnog dana ušetnji šumom. Dok je jedna skupina bila na glezbenoj radionici, druge dvije učile sun a jezičnoj te su se izmjenjivale s obzirom da su prostorije na Lovćenu prilagođene manjnim skupinama, što je omogućilo rad u dinamičnom, interaktivnom okruženju.

Dan je zaključen likovnom radionicom na kojoj su učenici kombiniranim likovnim tehnikama pastele i kolaža prikazivali tradicionalne hrvatske predmete i baštinu, poput dijelova nošnji, predmeta, instrumenata, igračaka.

Dinamičan kraj

Treći dan bio je rezerviran za spoj igre i jezika. Radionica „Na jezičnim stazama“ kroz štafetne igre, pantomimu i timske kvizove potaknula je djecu da prirodno i spontano koriste hrvatski jezik. Nakon toga uslijedila je novinarska radionica, gdje su djeca pokušala prenijeti vlastite dojmove u obliku kratkih članaka i bilježaka,

Kako bi kamp bio u potpunosti zaokružen, polaznici su dobili potvrde o sudjelovanju koje su ponosno ponijeli kući.

Jezik, baština i zajedništvo

Cilj kampa bio je, prije svega, oživjeti hrvatski jezik u svakodnevnim situacijama i učiniti ga mostom između generacija i zajednica. Djeca su kroz pjesmu, igru i pokret stekla sigurnost u izražavanju, a istovremeno su upoznala bogatstvo narodnih običaja i mitova koji su oblikovali hrvatsku kulturu.

Lovćen, sa svojom prirodom i simbolikom, pokazao se idealnim mjestom za ovakav susret – prostor gdje se planina, priča i igra stapaju u jedno.

Hrvatski ljetni kamp na Ivanovim koritima bio je više od obrazovnog programa. Bio je to susret djece i baštine, igre i jezika, prošlosti i budućnosti – i snažan podsjetnik da su upravo najmlađi čuvari tradicije i identiteta.