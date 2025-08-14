Hrvatska zajednica Zapadne Australije proslavila 30. obljetnicu Operacije Oluja

U Hrvatskom društvenom centru WA u North Fremantleu proslavljena 30. obljetnice operacije Oluja, a svečanost su uveličani veterani Hrvatske vojske iz Domovinskog rata, Zoran Maras i Siniša Troha.

Dana 9. kolovoza 2025. Hrvatski društveni centar WA u North Fremantleu bio je domaćin nezaboravne proslave 30. obljetnice operacije Oluja, koja je okupila lokalnu hrvatsku zajednicu i posebne goste iz Hrvatske kako bi zajedno obilježili ovu povijesnu prekretnicu. Svečanost su uveličali ugledni veterani Hrvatske vojske iz Domovinskog rata, Zoran Maras i Siniša Troha, čija je prisutnost dala posebnu težinu i podsjetila na važnost žrtve i hrabrosti u stvaranju slobodne Hrvatske.

Proslava je započela u 19 sati svečanom večerom, koju je blagoslovio hrvatski svećenik u Zapadnoj Australiji, velečasni Nikola Čabraja, dok je lokalna folklorna skupina Zagreb izvela australsku i hrvatsku himnu, službeno otvorivši program. Voditelj večeri bio je Raymond Pecotić, koji je događanje vodio s toplinom i dostojanstvom. Nakon večere okupljenima se obratio Zoran Šangut, hrvatski konzul za Zapadnu Australiju, srdačno pozdravivši sve goste, među kojima i gradonačelnika Cockburna, Howletta.

Posebnu pažnju publike privukla su izlaganja veterana Zorana Marasa i Siniše Trohe, koji su podijelili svoja iskustva iz Domovinskog rata i istaknuli ulogu Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u obrani Hrvatske. Predsjednik Hrvatskog društvenog centra, Anthony Sumich, zahvalio je veteranima iz Hrvatske i onima iz lokalne zajednice, istaknuvši kako zajednica u Perthu osjeća duboku zahvalnost i poštovanje prema njihovoj službi i žrtvi, što je popraćeno gromoglasnim pljeskom i ovacijama.

Večer je bila obogaćena i kulturnim nastupima: dječje skupine HFG Zagreb i Laganini oduševile su publiku, a juniorska grupa HFG-a Zagreb izvela je tradicionalne plesove s Hvara i Slavonije, donoseći dašak hrvatske baštine u Australiju. Za glazbeni dio večeri pobrinuo se bend Laganini, izvodeći popularne hrvatske pjesme koje su razveselile okupljene i stvorile ugođaj zajedništva.

Na bogatom švedskom stolu, koji je pripremio kuhar Stipe Lozić, gosti su uživali u tradicionalnim jelima poput crnog rižota, kiselog kupusa, ribe i govedine, što je večeri dalo dodatnu dimenziju autentičnog hrvatskog doživljaja.

Proslava 30. obljetnice operacije Oluja bila je više od same obljetnice – bila je to večer zahvalnosti, ponosa i zajedništva. Uz prisutnost hrvatskih ratnih veterana, uz doprinos kulturnih skupina i lokalne zajednice, događaj je na poseban način povezao sjećanje na prošlost sa slavljem hrvatske tradicije koja i dalje živi i raste u Zapadnoj Australiji.