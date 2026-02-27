Hrvatska zajednica Rajna

Hrvati s područja djelovanja Hrvatske katoličke misije Graubünden/Gonzen osnovali su Hrvatsku zajednicu Rajna, nepolitičku udrugu koja će raditi na jačanju hrvatskog identiteta, povezivanju zajednice te razvoju kulturnih, društvenih, humanitarnih i športskih aktivnosti.

Nakon sastanka inicijativnog odbora 28. rujna 2025. godine (fra Zlatko Ćorić, Mario Matković i Vinko Sabljo) sa Hrvaticama i Hrvatima s područja djelovanja Hrvatske katoličke misije Graubünden/Gonzen, prišlo se organizaciji osnivanja Hrvatske zajednice Rajna.

Nakon što su pripremljeni svi važni dokumenti sazvana je u Malansu 31. siječnja 2026. Osnivačka skupština. Nakon registracije nazočnih, usvojen je statut, logo, pristupnica te visina članarine. Zajednica je definirana kao nepolitička i samostalna organizacija. Aktivnosti zajednice određeni su Statutom – to su humanitarna, društvena, kulturološka i športska djelatnost. Zajednica će raditi na jačanju hrvatskog identiteta, kršćanskih vrijednosti, zbližavanju naših ljudi, hrvatskih udruga, kao i boljoj suradnji s institucijama iz domovina Hrvatske i BiH, te domaćina Švicarske i Lihtenštajna.

Isto tako donesena je prioritetna odluka da se krene u otvaranje Hrvatske kuće kako bi aktivnosti Zajednice bile olakšane . Osnivačkoj skupštini je nazočio generalni konzul Republike Hrvatske u Zurichu, gospodin Slobodan Mikac. Gospodin Mikac je pozdravio skup i izrazio veliku zahvalnost za ideju i ostvarenje iste u osnivanje Zajednice. Iskazao je i osobnu spremnost u pomoći ukoliko zatreba.

Na čelo Upravnog odbora od sedam članova, jednoglasno je izabran Mario Matković.