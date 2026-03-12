Hrvatska matica iseljenika upućuje iskrene čestitke prof. dr. sc. Stjepanu Lakušiću povodom njegova reizbora za rektora Sveučilišta u Zagrebu.

Novi mandat prof. dr. sc. Stjepana Lakušića započinje 1. listopada 2026. godine

U nastavku prenosimo pismo ravnatelja mr. sc. Zdeslava Milasa u cijelosti.

Poštovani gospodine Rektore,

s osobitim zadovoljstvom upućujem Vam iskrene čestitke povodom ponovnoga izbora za rektora Sveučilišta u Zagrebu na novi četverogodišnji mandat. Vaš ponovni izbor snažna je potvrda povjerenja akademske zajednice u Vaše dosadašnje vodstvo, ali i priznanje Vašoj viziji daljnjega razvoja najstarijega i najvećega hrvatskog sveučilišta.

Sveučilište u Zagrebu ima iznimno mjesto u hrvatskom znanstvenom, obrazovnom i kulturnom prostoru te predstavlja jednu od ključnih institucija u oblikovanju intelektualnog i društvenog razvoja Republike Hrvatske. Istodobno, ono ima važnu ulogu u povezivanju domovine s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, osobito kroz obrazovne programe, znanstvenu suradnju i akademsku mobilnost.

Posebno želimo istaknuti Vaš osobni angažman i otvorenost prema jačanju veza sa studentima iz hrvatskoga iseljeništva i njihovim potomcima. Poticanje njihova dolaska na studij u Hrvatsku predstavlja dragocjen doprinos jačanju globalnog hrvatskog zajedništva te stvara pretpostavke za njihov snažniji profesionalni i životni angažman u domovini. Ta je vizija u potpunosti komplementarna poslanju Hrvatske matice iseljenika, koja već desetljećima djeluje na povezivanju domovine s hrvatskim zajednicama diljem svijeta.

Koristim ovu prigodu zahvaliti Vam na dugogodišnjoj iznimno kvalitetnoj i partnerskoj suradnji između Hrvatske matice iseljenika i Sveučilišta u Zagrebu. Izvrstan primjer je program Sveučilišne škole hrvatskog jezika i kulture. Uvjeren sam da ćemo u Vašem novom mandatu tu suradnju dodatno osnažiti, osobito na projektima koji pridonose očuvanju i promicanju hrvatskoga jezika, kulture i identiteta među Hrvatima diljem svijeta, ali i na inicijativama koje potiču obrazovne i demografske veze s hrvatskim iseljeništvom i hrvatskom manjinom u europskim državama.

Uz izraze osobitog poštovanja, želim Vam mnogo uspjeha, nadahnuća i snage u vođenju Sveučilišta u Zagrebu u godinama koje dolaze.

S osobitim poštovanjem,

mr. sc. Zdeslav Milas

ravnatelj