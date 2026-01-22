Godišnji plan objave javnih natječaja i javnih poziva u 2026. godini

Obavijest Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U cilju kvalitetnije pripreme i raspodjele provedbenih aktivnosti te pravodobnog informiranja potencijalnih prijavitelja, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavještava javnost, partnere i krajnje korisnike o Godišnjem planu javnih natječaja/javnih poziva za financiranje programa i projekata u 2026. godini iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Izmjenom plana mijenja se redoslijed raspisivanja pojedinih javnih natječaja, kako slijedi:

• veljača 2026. – Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2026. godinu

• ožujak 2026. – Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu

• travanj 2026. – Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2026. godinu

• rujan 2026. – Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2026. godinu (objedinjena dva planirana javna poziva)

• prosinac 2026. – Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2026./2027.

Detaljniji prikaz godišnjeg plana javnih natječaja/javnih poziva za financiranje programa i projekata u 2026. godini iz Državnog proračuna Republike Hrvatske dostupan je na poveznici: Godisnji-plan-javnih-natjecaja-javnih-poziva

Izmjena plana raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za 2026. godinu provedena je radi učinkovitije organizacije provedbenih aktivnosti, ravnomjernije raspodjele administrativnih kapaciteta te osiguravanja pravodobne i kvalitetne obrade prijava.

Novi raspored objava omogućuje bolju pripremu potencijalnih prijavitelja, smanjenje preklapanja natječajnih rokova i veću preglednost postupka, dok objedinjavanje dvaju javnih poziva u jedan doprinosi pojednostavljenju procedura, ujednačavanju uvjeta prijave i učinkovitijem korištenju raspoloživih proračunskih sredstava – javljaju iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

