Generalni konzul Drago Horvat posjetio Hrvatsku maticu iseljenika

Jačanje suradnje i planovi za budućnost hrvatske zajednice u Mađarskoj.

Danas je Hrvatsku maticu iseljenika posjetio generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu, Drago Horvat. Tijekom radnog sastanka s ravnateljem HMI-ja, Zdeslavom Milasom, razmijenjena su mišljenja o dosadašnjoj uspješnoj suradnji te o mogućnostima njezinog daljnjeg unapređenja. Susret je istaknuo važnost kontinuirane podrške Generalnog konzulata u Pečuhu za očuvanje identiteta, jezika i kulture hrvatske zajednice u Mađarskoj.

Ravnatelj Milas i generalni konzul Horvat posebno su naglasili kako konzulat i Hrvatska matica iseljenika, kroz brojne inicijative i projekte, značajno doprinosi kvaliteti života hrvatskoj zajednici. “Ovakvi susreti omogućuju razmjenu ideja, planiranje novih kulturnih, obrazovnih i društvenih programa te jačanje veza između Hrvatske matice iseljenika i hrvatske dijaspore u Mađarskoj” poručio je Milas.

Tijekom sastanka razmatrane su i konkretne teme buduće suradnje. Posebna pažnja posvećena je projektima koji doprinose aktivnijem uključivanju hrvatske zajednice u Mađarskoj, očuvanju hrvatskog jezika među mlađim generacijama te organizaciji zajedničkih kulturnih i društvenih događanja. Generalni konzul Horvat istaknuo je da je cilj ovakve suradnje omogućiti hrvatskim iseljenicima kvalitetniji život u Mađarskoj, uz jačanje njihove povezanosti s domovinom.

Ravnatelj Zdeslav Milas najavio je kako će 15. studenog posjetiti Pečuh, gdje će sudjelovati na obilježavanju Dana Hrvata u Pečuhu, središnjeg godišnjeg okupljanja Hrvata iz svih dijelova Mađarske. Ovaj značajan događaj tradicionalno okuplja predstavnike hrvatskih zajednica, kulturnih društava, obrazovnih ustanova i brojnih udruga, a predstavlja priliku za jačanje kulturnih veza, razmjenu iskustava i potvrdu zajedništva hrvatske zajednice u Mađarskoj.