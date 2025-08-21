Fra Jozo Župić dobitnik nagrade za životno djelo

Fra Jozo Župić, dugogodišnji suradnik Hrvatske matice iseljenika i neumorni pastoralni djelatnik među hrvatskim iseljenicima, dobitnik je nagrade za životno djelo Grada Sinja za 2025. godinu. Gradsko vijeće Grada Sinja nagradilo ga je za višedesetljetni doprinos duhovnosti, kulturi i očuvanju identiteta Sinja, Cetinske krajine i hrvatskoga naroda u domovini i iseljeništvu. Svojim književnim, izdavačkim i humanitarnim radom, kao i osnivanjem brojnih kulturnih inicijativa, fra Jozo je ostavio dubok trag u crkvenoj i društvenoj zajednici, a posebno u srcima brojnih Hrvata u Njemačkoj.

OSVRT FRA JOZE ŽUPIĆA NA PRIMLJENU NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO:

Iz medija sam doznao da sam predložen za nagradu Grada Sinja, za životno djelo. Predložio me Franjevački samostan Gospe Sinjske s potpisom fra Marinka Vukmana, gvardijana i rektora bazilike. Uz moje ime bilo je i drugih zaslužnih građana Sinja, bilo živućih, bilo onih koje treba posmrtno nagraditi. Osobno im svima čestitam i neka se ne zaboravi sve ono dobro što su ga iz ljubavi činili, a to dobro sigurno je upisano u knjigu života kod Boga.

Cijela stvar je prepuštena onima koji u ime Grada Sinja trebaju donijeti odluku o nagrađivanju. Odluka je pala, i Gradsko vijeće Grada Sinja obznanilo je 11. kolovoza 2025. da je fra Jozo Župić dobitnik ovogodišnje nagrade za životno djelo.

Zahvaljujem onima koji su me predložili kao i onima koji su me izabrali. U ovoj nagradi vidim ne samo sebe, nego i sve one s kojima sam radio, posebice u inozemstvu, kao i one koji su mi na razne načine pomagali, da bih i ja mogao pomoći drugima.

Ovdje bih spomenuo moj spisateljski rad koji je išao za tim da sve čitatelje potaknem na promjenu života nabolje, na ljubav prema Domovini, vjeri, Crkvi i zahvalnosti za sve one koji su svojim trudom i žrtvom dali obol za bolje društvo.

Posebice mi je drago da sam nekim knjigama oživio uspomenu na poznate Sinjane koji su itekako voljeli svoj Grad, svoju Gospu Sinjsku, svoj hrvatski narod, a u životu su imali nerazumijevanje, odbojnost, prezir i na kraju su završili svoj život vrlo mladi, a mogli su po svojim sposobnostima puno toga dati budućim pokoljenjima. To se na poseban način odnosi na Josipa Kuletina, (1906. – 1945.) glazbenika i na Antu Župića, (1929. – 1974.) kipara i profesora.

U suradnji s Gradskom glazbom Sinj tiskao sam 2024. godine CD Josip Kuletin izabrane skladbe. Na njemu se nalaze koračnice i skladbe: Sinjski alkari, Uspomena na Knin, Drniški pozdrav, Splitske kale, Dalmatinski biseri 1, Dalmatinski biseri 2 i Veseli mornari.

Zahvaljujući dobroti naših hrvatskih vjernika u inozemstvu i njihovoj izdašnosti, onda sam izdašno i pomagao Caritas Knin, i Caritas Panis vitae, kako bi mnogi izbjeglice za vrijeme Domovinskog rata mogli dobiti dio dobrote i širine srca kršćanske braće i sestara iz inozemstva, posebice iz Berlina. Humanitarna pomoć nije išla samo u Hrvatsku nego i u Bosnu i Hercegovinu.

U Berlinu, Ludwigsburgu i Münchenu osnovao sam Crtačku školu i kroz tu školu prošlo je mnogo djece, mladih i odraslih. U Ludwigsburgu sam utemeljio glazbeni festival Mikrofon je vaš, pa sam sva ta događanja Crtačke škole i Mikrofon je vaš objedinio u knjizi pod naslovom Terapija dobrote.

Iz te knjige se itekako može vidjeti što je za naše mlade i njihove roditelje sve ovo značilo, posebice naše izbjeglice. U tiskanom katalogu Crtačke škole 1999. – 2004. Hrvatske katoličke misije Berlin, umjetnik Michael Nungesser piše: “Polaznici svih životnih dobi pohađaju ovu školu, među njima su djevojke i mladići, žene i muškarci. Tu se sastaju djeca od četiri godine, mladi, odrasli, Hrvati i Nijemci. Njihov je rad kroz nagrade Međunarodnog festivala dječje umjetnosti u Japanu, Kanagawa Bienal, World Children`s Art Exbition dobio međunarodno priznanje. Povelje svjedoče o tome.”

Posebice je zaslužan voditelj Crtačke škole akademski slikar Zvonimir Kermc. Neke knjige sam posvetio rodnome Sinju kao što su Svrni svete oči blage, Zdravo Sinju, dilber cvijete, Župići, te omogućio pjesnikinji Ljubici Šego da tiska knjigu Zlatnom krunom okrunjena.

Za moj svećenički život koji traje od 1973. godine kad sam u Sinju slavio svoju Mladu misu pa sve do danas, zahvalan sam Bogu, našoj Čudotvornoj Gospi Sinjskoj pred kojom sam godinama služio kao ministrant i pred kojom sam dobio zvanje biti franjevac, svećenik i biti u službi na koju me pozvao Gospodin naš Isus Krist koji me krijepi i obogaćuje svojim Duhom Svetim kako bih svojim životom Njega proslavio i učinio sve da ga i drugi slave.

Crkvi Sv. Nikole Tavelića u Brnazama darovao sam orgulje da ga ta zajednica slavi i hvali. Neka im sv. Nikola Tavelić, prvi hrvatski svetac i mučenik isprosi mnoge milosti.

Zahvaljujem svim medijima koji su mi objavljivali tekstove kao i onima koji su pratili moj rad i svojim pisanjem širili istinu o našim misijama i župama u kojima sam djelovao.

I na kraju, još jednom čestitam svima nagrađenima, a našemu Gradu Sinju, onima koji su zaduženi voditi ga i upravljati, želim da sve to čine iz ljubavi i na dobrobit svih njegovih stanovnika, posebice mladih koji su budućnost ne samo Sinja, nego i naše Hrvatske za koju je proliveno puno krvi kako bi živjela kao slobodna i nezavisna država na dobrobit svih Hrvata i njezinih građana.

fra Jozo Župić