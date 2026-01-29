ECO HERITAGE TASK FORCE 2026.

Pozivamo vas na program Eco Heritage Task Force koji će se u organizaciji Hrvatske matice iseljenika u suradnji s Ličko-senjskom županijom održati od 3. do 16. kolovoza 2026. godine.

Polaznici programa sudjelovat će u eko akcijama uređenja prostora i okoliša Strukovne škole Gospić, uređenju prostora i okoliša Učeničkog doma Strukovne škole Gospić, uređenju prostora i okoliša Doma za starije osobe Ličko-senjske županije, čišćenju rijeke Novčice.

Uz to, za sudionike će biti organizirane radionice hrvatskog jezika i kulture, kulinarska radionica i izleti po Ličko-senjskoj županiji.

Polaznici programa bit će smješteni u Učeničkom domu Strukovne škole Gospić. Troškove smještaja i prehrane pokrivaju organizatori.

PRIJAVA: Prijave traju do 15. lipnja 2026. godine. Prijavnicu i više informacija o samom projektu i uvjetima prijave možete dobiti putem emaila sara.mardetko@matis.hr .

Broj mjesta je ograničen.

Veselimo se vašem dolasku!