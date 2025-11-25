Dubrovačke klape zapjevale za Hrvate Crne Gore

U dubrovačkom Kazalištu Marina Držića održan je humanitarni koncert s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć bolesnim, starijim i socijalno ugroženim pripadnicima hrvatske zajednice u Crnoj Gori.



U povijesnom okrilju Dubrovnika, grada koji je oduvijek znao njegovati snagu pjesme i ljepotu susreta, održan je koncert posvećen Hrvatima Crne Gore i bogatoj baštini hrvatske zajednice. U glasovima dubrovačkih klapa, isprepletenima s poetskim riječima bokeljskih pjesnika, prepoznala se ona postojana veza koja već stoljećima povezuje dvije obale Jadrana. Bila je to večer u kojoj se pjesma pretvorila u most između prošlosti i sadašnjosti, između grada pod Srđem i Zaljeva hrvatskih svetaca, između ljudi koji dijele isti jezik, istu tradiciju i isti osjećaj pripadnosti.

S tom namjerom je dubrovačko povjerenstvo Hrvatskoga građanskog društva Crne Gore sredinom studenoga u Kazalištu Marina Držića upriličilo humanitarni koncert s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć bolesnim, starijim i socijalno ugroženim pripadnicima hrvatske zajednice Crnoj Gori. Na koncertu su nastupile četiri dubrovačke klape – Amfora, FA Linđo, Kaše i Ragusa priredivši publici večer ispunjenu zajedništvom, izvodeći tradicionalne dalmatinske i bokeljske skladbe. Poseban doprinos večeri dale su i recitacije poezije bokeljskih pjesnika, koje je interpretirao glumac Maro Martinović, dok je program vodila Nila Miličić Vukosavić.

Večeri zajedništva nazočio je i veleposlanik Republike Hrvatske u Crnoj Gori, Veselko Grubišić te predstavnici Grada Dubrovnika i Dubrovačko neretvanske županije. U ime organizatora, predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, Mirko Vičević zahvalio je domaćinima na potpori te je zajedno s Danijelom Petrović, članicom Upravnog odbora HGD-a, uručio priznanja i zahvalnice zaslužnim institucijama i pojedincima. Priznanja su dodijeljena: Gradu Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Nikoli Dobroslaviću, Maji Mozari, Boži Vodopiji, Krunoslavu Težaku i Klapi Ragusa.

Maja Mozara jedna je od dobitnica priznanja koje je dodijelilo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

Humanitarna večer završila je u ozračju zahvalnosti i zajedništva koje već stoljećima povezuje Dubrovnik, Hrvate Boke i Crne Gore. Ta se veza ne temelji samo na povijesti, nego na kulturi, jeziku, glazbi i osjećaju pripadnosti istom duhovnom prostoru. Svaki susret, poput ovoga humanitarnog koncerta, potvrđuje koliko su te veze trajne i dragocjene te koliko se zajedničkim stvaranjem i njegovanjem baštine čuva ono što su nam ostavili naši preci, osjećaj bliskosti koji prelazi granice i ostaje temelj buduće suradnje i međusobne potpore.

Činjenicu kako će se uspješna suradnja nastaviti još do kraja ove godine potvrdio je i predsjednik HGD CG iz Kotora Mirko Vičević najavivši proslavu izlaska 200. broja Hrvatskog glasnika, glasila koje predstavlja i povezuje hrvatsku zajednicu Boke Kotorske. Proslava ovog važnog jubileja prilika je da se istakne uloga Hrvatskoga glasnika u očuvanju identiteta, kulture i jezika bokeljskih Hrvata te da se zahvali svima koji su svojim radom, suradnjom i podrškom pridonijeli njegovu kontinuitetu. Svečanost će se održati u ozračju nadolazećih blagdana, a bit će popraćena prigodnim božićnim domjenkom.