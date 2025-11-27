Digitalno doba mijenja identitet manjine: Hrvatska matica iseljenika organizira veliki 30. Forum hrvatske nacionalne manjine

Trideseti Forum hrvatske nacionalne manjine okupit će predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz dvanaest europskih zemalja, stručnjake i kulturne djelatnike koji će raspraviti o ulozi knjižnica i digitalnih mreža u očuvanju jezika, kulture i identiteta Hrvata izvan domovine.

Hrvatska matica iseljenika organizira 30. Forum hrvatske nacionalne manjine koji će se održati u petak, 5. prosinca 2025. u Zagrebu. Ovogodišnji jubilarni Forum održava se na temu:„Knjižnice i društvene mreže hrvatske manjine u europskome susjedstvu“, usmjeren na ulogu knjižnica i digitalnih platformi u očuvanju jezika, kulture i identiteta hrvatskih manjinskih zajednica u suvremenom društvu.

Ovaj tradicionalni godišnji skup i okrugli stol već gotovo tri desetljeća okuplja predstavnike hrvatskih manjinskih zajednica iz dvanaest europskih država, a ostaje najvažnije mjesto dijaloga o položaju, izazovima i perspektivama Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Tijekom godina Forum je postao ključna platforma za razgovor o manjinskim pravima, odgoju i obrazovanju, kulturi, medijima i identitetskim procesima, kao i o organiziranosti zajednica te suradnji s institucijama Republike Hrvatske.

Program donosi dva tematska panela:

Panel 1: Knjižnice hrvatske nacionalne manjine kao čuvarice jezika i identiteta u digitalnom dobu

Predstavnici manjinskih knjižnica i stručnjaci raspravit će kako se knjižnice prilagođavaju digitalnim izazovima, koje prakse najviše pridonose vidljivosti hrvatske baštine te kako knjižnice mogu biti most između mladih naraštaja i tradicije.

Panel 2: Društvene mreže kao nova knjižnica – virtualne zajednice i umrežavanje Hrvata izvan domovine

Panel će istražiti potencijale društvenih mreža kao novih prostora kulturnog povezivanja, njihovu ulogu u izgradnji virtualnih zajednica te balans između brzine digitalne komunikacije i dubine kulturnog sadržaja.

Forum će okupiti predstavnike manjinskih kulturnih institucija, mlade digitalne lidere, stručnjake za knjižničarstvo, digitalne komunikacije i kulturnu baštinu te predstavnike nadležnih tijela iz Hrvatske i europskih država u kojima žive hrvatske manjine.

Očekujemo kako će i ovogodišnji Forum, kao i prethodni, dati snažan doprinos jačanju veza između hrvatskih zajednica u Europi i matične domovine te unaprijediti modele kulturnog i društvenog povezivanja.

Detalje o jubilarnom 30. Forumu hrvatske nacionalne manjine potražite u nastavku.