Brod Moravice odale počast svojim iseljenicima

Otkrivanje spomen-ploče Matthewu Braidechu i predstavljanje priča o uspješnim Moravičanima obilježili su program organiziran uoči Tjedna Hrvata izvan domovine.

Hrvatski sabor proglasio je od 25. do 31. svibnja Tjednom Hrvata izvan Republike Hrvatske. U organizaciji Etno udruge Turanj i riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika uoči Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske organiziran je svečani program o iseljenim Moravičanima. Započeo je otkrivanjem spomen ploče Matthewu Braidechu, američkom stručnjaku za prevenciju, gašenje i istraživanje požara. U njegovu čast predstavnici DVD Brod Moravice sa svojim zapovjednikom Marinom Mlincem otkrili su spomen ploču zajedno s Renatom Garbajs, voditeljicom riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika.

Program je nastavljen u Domu kulture u Brod Moravicama. Dijana Arbanas provela je kroz sve razloge odlaska, teškoće putovanja i nedaće koje su iseljenici doživljavali, a Renata Garbajs predstavila etno istraživanje Radovana Tadeja o poznatim Moravičanima u svijetu: Franji Kuretiću (Franku Kurtisu), Rudolfu Crnkoviću, Josipu Grguriću i Matthewu Braidechu.

Antonio Crnković pročitao je topla emocionalna pisma koja su nekada pisali iz Amerike u rodni kraj, glazbenu pratnju starim pjesmama začinila je Marjetka bend iz Slovenije, a posjetioci iz Udruge umirovljenika Malinska sa sobom su doveli Hrvate koji žive u Kanadi, SAD-u… te su rado podijelili svoja viđenja.

Ujedno je Marko Smole donirao spomen ploče o Peteru Rutheru, graditelju oltara u Brod Moravicama i okolici, svoju iseljeničku priču ispričao je Anton Šporčić ujedno poklonivši svoje likovne uratke. Kao i uvijek jedan od predstavnika iseljenih Brodmoravičana iz Like, Ivan Crnković Pavenka iz Kutereva u pratnji vlč. Tomislava Šporčića iz Gospića pozdravio je skup.

Marjan Papić (91 god), inženjer kemije, hrvatski iseljenik iz Kanade bio je oduševljen jer je u svom radnom vijeku dobro poznavao i koristio znanstvene radove ing. Matthew Braidecha, ne znajući mu porijeklo.

Na samom završetku ovog interesantnog skupa koji bi mogao trajati dugo u noć ispunjen pričama onih koji su otišli, a zauvijek su nosili svoj kraj u srcima, nazočnima se obratio predsjednik Udruge Dražen Brajdić te se zahvalio svima na sudjelovanju. Članice Udruge sve su počastile domaćim kolačima.

Dan je završio posjetima brodmoravičkim muzejima te ugodnom druženju.