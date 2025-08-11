Boće, pjesma i zajedništvo: Merikani i domaći na Bale Openu u Oštrobradićima

Ljeto je ponovno spojilo Krčane iz domovine i one iz daleke Amerike – na Bale Openu u Oštrobradićima, u organizaciji Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Rijeka, igralo se boće, pjevalo, kušala domaća jela i slavilo zajedništvo.

U ljetnim mjesecima Merikani, naši iseljenici iz SAD-a porijeklom s otoka Krka, dolaze u svoj stari kraj. Inače se okupljaju u New Yorku, u četiri kluba: Dubasnica Social Club, Omisalj Club, Women’s Club of otok Krk i Club of otok Krk.

U organizaciji Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Rijeka, a u suradnji s Dubasnica Social Club i pod pokroviteljstvom Općine Malinska-Dubašnica, uoči proslave 30. obljetnice Oluje, dana 4. kolovoza 2025. na novom boćalištu u Oštrobradićima okupile su se ekipe: Merikani, Domaći – Poganka, Mihojci i Brod Moravice.

Dok su se na boćalištu vodile napete partije, ženski dio publike i djeca uživali su u radionici filcanja krčke vune koju je vodila gđa Jasminka Gršković iz Blue Sheep OPG Tohoraj.

Pehar je osvojila ekipa Brod Moravice iz Gorskog kotara, koja nas je pozvala na uzvratni susret iduće godine – na što se svi već sada vesele. Sve ekipe dobile su i utješne nagrade – boće od filcane vune. Velik interes i odličan odaziv potaknuli su dogovor da će iduće godine sudjelovati više ekipa Merikana.

Posebnu zahvalu upućujemo Pekari Vrbnik, čije smo delicije kušali, te Općini koja nas je počastila pićem i, pred kraj turnira, domaćim šurlicama. Veliko hvala i ekipi MO Poganka, koja je sve na terenu pripremila i pomogla u provedbi događanja.

Cijelo okupljanje pratio je zvucima gitare i izvedbama hrvatskih i američkih pjesama poznati glazbenik Zoran Papić – Pape. Među nazočnima bili su i akademik dr. sc. Tomislav Galović s obitelji, jedan od autora knjige o 85. obljetnici Dubasnica Social Cluba, koja bi trebala izaći ove jeseni. Svojom posjetom počastio nas je i zamjenik predsjednika Hrvatske bratske zajednice iz Amerike g. Franjo Bertović sa suprugom Mirjanom.

Voditeljica Ureda Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Rijeka Renata Garbajs pozdravila je okupljene te zahvalila svima koji su pomogli u organizaciji susreta. Posebno zahvaljujemo na gostoprimstvu načelniku g. Robertu Antonu Kraljiću, koji je s nama proveo ovu ugodnu večer.