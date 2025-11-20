Baština u pokretu: Mostar domaćin revije ‘Od mora do Save’

U organizaciji HKUD-a Sv. Ante Cim i udruge FRAMOST, uz potporu splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika ostvarena je večer posvećena očuvanju tradicijskog ruha i kulturne baštine.

U organizaciji Hrvatskog kulturno umjetničkog društva ”Sv. Ante – Cim“, Mostar, i udruge FRAMOST – Misije poveznice baštine ljudi i prostora, 15. studenoga je u Galeriji kraljice Katarine Kosače u Mostaru održana peta po redu revija tradicijskoga ruha ”Od mora do Save“ na kojoj su predstavljeni pojedinci i kulturno-umjetnička društva koja se bave čuvanjem, izradom i rekonstrukcijom narodnih nošnji. Na ovoj posvemašnje drugačijoj i autentičnoj modno scenskoj izvedbi, muzikalno oplemenjenom glazbom narodnog etnosa, predstavljene su nošnje koje su geografski oživjele specifičnosti materijalne baštine i identiteta hrvatskog čovjeka na prostoru od Jadranskog mora do Save, i to:

Župe Mostarski Gradac, Posušja, Livna, Roškog Polja, Rame, Kraljeve Sutjeske, Guče Gore, Bihaća, Rekavice, Tolise, Bijelog Polja i Trebinja; također je prezentirano i tradicijsko ruho Bošnjaka iz okolice Mostara, kao i Srba iz istočne Hercegovine. Tradicijska je kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini jedna i jedinstvena europsko-orijentalna mikrokultura, čime se i specifičnosti međusobnih civilizacijskih dodira oslikavaju i kroz nošnju.

Revija tradicijskog ruha pod simboličnim nazivom ”Od mora do Save“ prvi put održana je 2019. godine, tijekom vremena prerasla je u važnu poveznicu brojnih kulturno-umjetničkih društava te u mjesto susreta i razmjene iskustava u očuvanju bogate hrvatske tradicijske baštine. U svojih pet izdanja proučavala je i isprezentirala 38 lokaliteta Bosne i Hercegovine, a organizatori su ugostili 34 skupine ili pojedince koje se bave očuvanjem tradicijskog ruha svoga kraja. Uz to, predstavljen je i dio bogatog fundusa HKUD ”Sv. Ante – Cim”.

Na petoj reviji sudjelovali su:

HKUD Sv. Ante CIM iz Mostara

Centar za tradicijsku kulturnu baštinu, Zagreb

HKUD ”Fra Jo zo Križić“, Roško Polje

HKUD ”Fra Petar Bakula“, Posušje

KUD ”Bijelo Polje“, Mostar

HFS ”Bobovac“ Čatići, Kakanj, Župa Kralje va Sutjeska; Mara Bojić i Ivo Andrić

HKUD ”Rama“; Biljana Glibo

Drago Oršolić, Tolisa, Orašje

Božana Đuzelović, Trebinje

Franjevački muzej i galerija Gorica, Livno

Etno skupina ”Didak“, Gradnići, Čitluk



Nakon uvodnih riječi voditeljice Andrijane Zubac, u kratkim obraćanjima te evociranju retrospektive projekta, pozdrave prisutnima u Galeriji kraljice Katarine Kosače u Mostaru uputili su Marinko Jurić, predsjednik HKUD ”Sv. Ante – Cim”; Ante Ćaleta, voditelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika; te Blaženka Miše, magistrica edukacije povijesti umjetnosti i pedagogije iz Trogira.

Glazbeni dio večeri pjesmom je propratila ženska pjevačka skupina – Etno skupina ”Didak” iz Čitluka.

„Tradicijsko ruho u današnje vrijeme žudi za promocijom, zapostavljeno je u okviru očuvanja kulturne baštine i tradicije na ovim prostorima te zbog toga, uz puno napora i rada kojeg ulažemo u promociju i očuvanje tradicije kao i njegovanja kulturne baštine, i organiziramo ovu reviju“, istaknuo je umjetnički ravnatelj manifestacije Marinko Jurić, pozdravljajući brojne Mostarce, goste i predstavnike institucija. Ujedno zahvaljujući svim sudionicima i podupirateljima koji su omogućili da manifestacija ”Od mora do Save“, dosegne umjetničku, znanstvenu i kulturnu dimenziju visoke razine.



”Suvremeni čovjek dužan je osvijestiti si umjetničku, uporabnu i povijesnu važnost očuvanja tradicijskog ruha svog naroda. Tradicijsko ruho materijalni je simbol pripadnosti i poštovanja prema prošlosti jednog naroda, a etnološka raznolikost Bosne i Hercegovine pogodna je za različita znanstvena istraživanja i edukacije. Prvi korak prema sustavnoj obradi narodnog blaga upravo je revija tradicijskog ruha “Od mora do Save”, istaknula je Blaženke Miše.

Prenoseći pozdrave ravnatelja Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslava Milasa, voditelj splitske podružnice Ante Ćaleta, citirao je stihove svevremenskog Olivera Dragojevića „Evo mene među moje“ apostrofirajući osobni senzibilitet s članovima HKUD Sv. Ante CIM iz Mostara, naglašavajući kako je unatoč administrativnoj granici „malo potrebno da otkrijemo koliko smo poviješću prožeti isprepletenim nitima, koje nas rijekama zajedničke baštine trajno povezuju kao narod“. Voditelj Ćaleta je ujedno čestitao Marinku Juriću na izboru u Savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, ističući neumorni stvaralački duh ravnatelja Jurića i fra Luke Marića, kao glavnih protagonista ove kulturne i originalne manifestacije, kojom se obogaćuje društveni mozaik Grada na Neretvi, te apostrofira doprinos Hrvata katolika u njegovom žiću.

Ovogodišnju manifestaciju poduprli su Federalno ministarstvo kulture i športa, Grad Mostar BiH i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, dok je Hrvatska matica iseljenika, promotor programa.

