19. Dani iseljenika na Unijama

Hrvatska matica iseljenika – Podružnica Rijeka suorganizator je manifestacije koja već gotovo dva desetljeća okuplja hrvatske iseljenike, povratnike i otočane.

Devetnaesti po redu Dani iseljenika na Unijama započeli su izložbom akvarela Georgea Karcicha. Uz mnogobrojnu publiku, mještane, iseljenike iz SAD-a i Italije te povratnike, pozdravnim govorima svečano su otvorili izložbu Akvarel pejzaži Watercolors lanscapes povratnica Silvana Peroš, voditeljica Galerije Torać, Renata Garbajs, voditeljica HMI Rijeka i autor izložbe, hrvatski iseljenik i istaknuti diplomirani akvarelist George Karcich.

George Karcich predstavio se motivima Unija i Malog Lošinja te inspiriran likom svog djeda, ribara.

Ovo mu je prva izložba na Unijama, a svako ljeto za vrijeme boravka u rodnom kraju, slika i izlaže u Torću u Ćunskom. Uz dvije sestre, aktivan je član hrvatske zajednice u SAD-u.

Bračni par Karniš, osnivači i brižni održavatelji Etnografske zbirke Karniš na Unijama

Izložba u organizaciji HMI Rijeka i Galerije Torać koju svesrdno pomaže Women’s Club of Unije uz podršku Mjesnog odbora Unije, ostaje otvorena do 25. srpnja 2006.

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