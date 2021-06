Hrvatske glazbene večeri u Baji

Hrvatske glazbene večeri nastavljaju se 2. srpnja kada će se prirediti Hrvatska tamburaška večer uz sudjelovanje mladih bačkih tamburaša pod vodstvom učitelja tambure Attile Csuraija te tamburaškog orkestra Grge Pozsgaija i prijatelja

U sklopu Hrvatskih glazbenih večeri u Kulturnom centru bačkih Hrvata u Baji 4. lipnja održana je Noć hrvatske pop glazbe. Posjetitelje iz Baje, Aljmaša, Dušnoka, Kaćmara, Santova, Sentivana i Gare, goste i uzvanike srdačno je pozdravio ravnatelj Kulturnog centra Mladen Filaković, među njima posebno generalnog konzula Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvata sa suprugom, te konzula savjetnika Nevena Marčića.

Nazočnima se obratio i gk RH u Pečuhu Drago Horvat, istaknuvši, uz ostalo, važnost zajedništva Hrvata u Mađarskoj od Bačke do Gradišća. Nakon predstavljanja gostiju, nastupio je Hrvatski dječji pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka koji je u pratnji Jánosa Baloga na harmonici izveo nekoliko slavonskih hrvatskih pjesama, te jednu tradicionalnu racko-hrvatsku pjesmu. Uslijedio je koncert Pinka benda iz Petrovog Sela koji je u okviru glazbenog vremeplova oduševio domaću publiku omiljenim melodijama hrvatske zabavne pop glazbe od 80-ih godina do danas. Nakon ublažavanja protuepidemioloških mjera i značajnijeg otvaranja, bila je to prva kulturna priredba bačkih Hrvata koja se je mogla posjetiti samo uz potvrdu o cijepljenju.

Kako je na kraju najavio Mladen Filaković, Hrvatske glazbene večeri nastavljaju se 2. srpnja kada će se prirediti Hrvatska tamburaška večer uz sudjelovanje mladih bačkih tamburaša pod vodstvom učitelja tambure Attile Csuraija te tamburaškog orkestra Grge Pozsgaija i prijatelja.

Stipan Balatinac / Hrvatski glasnik / MCC