U sklopu Dana Zadarske županije, Udruga 300 godina Za dar, u suradnji s Čakavskim saborom Šopron i Maticom hrvatskom Šopron (Mađarska), organizirala je književno-prosvjetnu manifestaciju “Gradišćanski pjesnici u prostoru starih Hrvata“.

Na manifestaciji su nastupili poznati gradišćanski pjesnici (ujedno i znanstvenici i novinari) iz Austrije i Mađarske, članovi Društva hrvatskih književnika dr. sc. Herbert Gassner, dr. sc. Robert Haiszan Panonski, dr. Jurica Čenar i Franjo Payris. U njihovoj pratnji našao se i književnik, povjesničar i diplomata, Đuro Vidmarović, proučavatelj kulturne baštine hrvatskih narodnih manjina u rasuću.

Zadarski domaćini Gradišćancima bili su članovi DHK: izv. prof. dr. Sanja Knežević, Alojz Pavlović, Ante Tičić i Tomislav Marijan Bilosnić, inicijator, organizator i voditelj ove manifestacije.

Pozdravljajući gradišćanske pjesnike koji su posjetili prostore Ravnih kotara Bilosnić je kazao:

„U Hrvatskoj se više ne govori i ne pjeva (jači) stara Zoranićeva čakavica. Našim zavičajnim prostorom Ravnih kotara, koji su se u svojoj prošlosti zvali Hrvati (V Hrvateh), ne odzvanja, ne glazba i ne šumi poj hrvatskih začinjavaca i Zoranićevih vila. Ali šest stotina kilometara prema sjeverozapadu, u oazi zapadne Mađarske i južne Austrije, u čarobnom Gradišću, Zoranićeve vile i dalje poju, i jače. Kako to?

Prije više od pet stotina godina Hrvati su pred najezdama Osmanlija bili prisiljeni napustiti svoju domovinu i spas tražiti na jugozapadnim i sjeverozapadnim susjednim zemljama. Jedna je dalmatinska skupina otišla u Molise u Italiji, a druga prema Gradišću. Prtljagu koju su preci gradišćanskih Hrvata prije petsto godina ponijeli sa sobom, njihovi potomci čuvaju i danas.

Prtljaga je to bogata, vrjednija od zlata, imanja, i bilo kakva drugoga materijalnoga bogatstva. Bogatstvo je to to stare hrvatske riječi; jezika kojim su i naši preci na ovim prostorima govorili prije pola milenija, jezik kojim su napisane najsjajnije stranice hrvatske književnosti.“

Manifestacija „Gradišćanski pjesnici u prostoru starih Hrvata“ odvijala se u četvrtak, 18. travnja 2024. godine u Osnovnoj školi „Franko Lisica“ u Polači (s početkom u 9 sati) i Osnovnoj školi u Zemuniku Donjem (s početkom u 12 sati). U petak, 19. travnja 2024. godine književnici su nastupili u Gradskoj knjižnici Benkovac (s početkom u 9 sati) i Osnovnoj školi u Obrovcu (s početkom u 12 sati). Svim priredbama ove manifestacije nazočio je velik broj učenika i nastavnika u školama u Polači, Zemuniku i Obrovcu, te sudjelovao u programima, kao u slučaju pjevačkoga zbora Osnovne škole u Zemuniku i novoosnovanog benkovačkog glazbenog ansambla u Gradskoj knjižnici u Benkovcu. Gradišćanski pjesnici i njihovi domaćini istodobno su međusobno razmijenili i svoje darove.

Goste su posebno pozdravili načelnik Općine Zemunik ing. Ivica Šarić, ravnatelj Gradske knjižnice Benkovac gosp. Mile Marić, te ravnatelji škola u kojima su književnici boravili, profesori Mate Bobanović, Božena Župan i Željko Modrić. U Poljoprivrednoj zadruzi „Maslina i Vino“, pjesnike je primio, pozdravio i upoznao s ravnokotarskim vinima, gospodin Radoslav Bobanović.

Pjesnici su, uz mjesta gostovanja posjetili i gradove Zadar i Nin, te mjesta Galovac, Raštane, Tinj, Kakmu, Poljoprivrednu zadrugu „Maslina i Vino“, Ljubačku kosu, Zemunik Gornji, Škabrnje, Kličevicu, Šopot, Smilčić, Karin, Kruševo i Pridragu.

Učenici Prirodoslovno-grafičke škole Zadar, u pratnji svoje ravnateljice profesorice Anamarije Ivković snimili su poseban film o manifestaciji „Gradišćanski pjesnici u prostoru starih Hrvata“.

Foto: T.M. Bilosnić