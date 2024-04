Br. 4 – travanj 2024.

Napredak žena. Napredak ekonomije. Ostvari potencijal! – bio je naziv nedavno održane konferencije u organizaciji Mreže hrvatskih žena sa sjedištem u Torontu. Utjecajne Hrvatice iz cijelog svijeta okupile su se ponovno o Hrvatskoj matici iseljenika i održale sjajnu konferenciju na temu ženske hrabrosti i solidarnosti. Još jednom su potvrdile da su žene i dalje stigmatizirane na brojnim radnim mjestima, a do visokih funkcija dolaze rjeđe i teže od muškaraca. U keynote predavanju Mateje-Angeline Kramar sažeta je bila cijela jedna višestoljetna borba za priznanjem žene pred svijetom – u ulozi majke, kćeri, poduzetnice. Ispričala je iz vlastitog bolnog iskustva svoju borbu protiv nasilja, omalovažavanja i generaliziranja, borbu protiv predrasuda koje mnoge od nas sustižu i danas – one da nismo dovoljno dobre. Odnosno, da smo dobre samo za one ‘ženskije’ stvari. Bilo je iznimno inspirativno čuti sve te uspješne sadašnje i buduće liderice koje su se svojim radom istaknule u svim poljima ljudskog djelovanje o čemu možete pročitati u novom broju Matice. U istom tonu nastavili smo dalje – donosimo priču o Znamenu, tradicionalnom tetoviranju žena katolkinja u Bosni i Hercegovini kao simbolu stoljetnog otpora ženskog uma okupatorima. Pročitajte i priču o najmlađoj svjetskoj prvakinji u maratonskom plivanju Dini Levačić. Okruženi proljećem, s razigranom Maticom na čijoj je naslovnici Festival svjetla u Zagrebu dajemo potporu ženama širom svijeta u njihovom napretku. Svakako ne propustite i ostale sjajne priče u travanjskom broju.