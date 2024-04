Priznanja ZKVH-a zaslužnim partnerima iz tri zemlje

Tekst: Jelena Dulić Bako /HMI – V.K.; Foto: Hrvatska riječ, Facebook ZKVH

Ravnateljica ZKVH Katarina Čeliković na svečanoj akademiji u Subotici uručila je priznanja institucijama s kojima je Zavod ostvario svoje najznačajnije projekte, među kojima izdvajamo Ministarstvo kulture i medija RH, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH te Hrvatsku maticu iseljenika…

Svečanom akademijom 11. travnja 2024. godine proslavljeno je 15 godina rada prve i jedine profesionalne ustanove kulture Hrvata u Vojvodini, u Republici Srbiji – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (ZKVH). Akademija je održana u Gradskoj kući u Subotici u prisustvu brojnih visokih uzvanika iz Srbije, Hrvatske i Mađarske te predstavnika udruga kulture i suradnika ustanove. Ravnateljica ZHVH i djelatnica koja najduže radi u ovoj ustanovi, Katarina Čeliković istakla je kako se pod geslom ove svečanosti „Baštinimo – okupljamo – dijelimo“, slavi rad na očuvanju unaprjeđenju i razvoju kulture vojvođanskih Hrvata. „ZKVH nastojao je svih 15 godina na suvremen i kompetentan način promovirati, poticati, čuvati, razvijati, usustavljivati i organizirati kako kulturno naslijeđe vojvođanskih Hrvata tako i obavljati produkciju novih kulturnih događaja. Raditi znanstvena istraživanja, predstavljati suvremeno umjetničko stvaralaštvo i podizati kapacitete kulturnih udruga. Sve smo to činili promatrajući kulturu Hrvata kao jedinstven i cjelovit fenomen, držeći se visoko postavljenih standarda, ali uvijek inzistirajući na suraadnji sa svima; od pojedinaca, do vjerskih institucija i društveno političkih čimbenika“, poručila je Čeliković. Istakla je ova renomirana kulturna djelatnica kako su zaposlenici ZKVH uvijek davali svoj maksimum te da tome svjedoče i njihova postignuća. Među najznačajnijim izdvojila je ravnateljica oko 70 tiskanih knjiga, dio u sunakladi, i tri nosača zvuka, više od 70 održanih znanstvenih kolokvija, više desetine organiziranih stručnih skupova, projekt digitalizacije arhivske knjižnične i muzejske građe Hrvata u Vojvodini s izgradnjom repozitorija vlastite digitalne zbirke, izradu kataloga nematerijalne kulturne baštine Hrvata Vojvodine te 20-ak realiziranih znanstvenih istraživanja.

„Prošle godine povodom 15 godina od pravnog utemeljenja Zavoda, proglasili smo 29. ožujak svojim danom. Kako je taj dan ove godine pao uoči Uskrsa, morali smo pomaknuti termin naše proslave“, pojasnila je Čeliković. Prvi ravnatelj Zavoda, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov rekao je kako je svih ovih 15 godina rada Zavoda na ponos. Istaknuo je prvi ravnatelj ZKVH kako su uvijek bili „otvoreni i kreativni, spremni na suradnju i zajednički rad, čuvajući svoje učili od drugih i bili spona spram brojnih kultura, napose kada je u pitanju većinski narod ali i druge nacionalne zajednice, i kad je u pitanju jedinstveni hrvatski kulturni prostor i srpska zajednica u Hrvatskoj“. Podsjetio je Žigmanov kako je temeljno opredjeljenje Vlade Srbije inkluzija, integracija i podrška očuvanju i razvoju multikulturalizma koja, kako je rekao, podrazumijeva podršku postojanja i institucija kao što je Zavod.

U ime osnivača ZKVH-a, Hrvatskog nacionalnog vijeća, riječi čestitke i zahvalnosti na ustrajnosti uputila je predsjednica Jasna Vojnić. „Lako je započeti, a teško je ustrajati i zbog toga, dragi naš Zavode, hvala vam što ste ustrajali 15 godina“, poručila je Vojnić i navela zbog čega je posebno zahvalna Zavodu. „Hvala vam što ste profesionalizirali kulturnu scenu Hrvata u Srbiji, što ste kvalitetu izdanih knjiga i časopisa uzdigli na razinu izvrsnosti, što ste vizualno izgradili prepoznatljivu crtu naše kulture, što ste sačuvali sjećanja na naše velikane, što ste se bavili kulturnom baštinom i čuvali ju od zaborava, što ste podržavali i amaterizam u kulturi, što ste Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata a ipak ste skrbili za kulturu svih u Srbiji. Hvala vam što ste nas u Hrvatskoj dostojno predstavljali, hvala vam što ste bili dobri susjedi, odlični suradnici i što ste nas sve nas jako zarazili kulturom“, rekla je Vojnić.

Drugi suosnivač ZKVH-a je Pokrajinska Vlada u čije ime se obratio zamjenik pokrajinske tajnice za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama Goran Kaurić. Podsjetio je on kako ove godine obljetnicu osnutka i rada proslavljaju i preostala četiri zavoda za kulturnu nacionalnih manjina Vojvodine kojima je suosnivač i financijer također Pokrajina – Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina i Zavod za kulturu vojvođanskih Rumunja. „Pokrajinska vlada skrbi i trudi se omogućavati nacionalnim manjinama i nacionalnim zajednicama da sačuvaju svoju prošlost, tradiciju i da baštine sadašnjost“, rekao je Kaurić. Poručio je on kako mu je u ime suosnivača drago što su Zavodi do sada ukazivali koliko nacionalne manjine doprinose bogatstvu Vojvodine te da će se njihov rad i dalje podržavati.

Zahvala suradnicima i partnerima

Među brojnim uzvanicima i suradnicima, čestitke na 15 godina rada tijekom akademije uputili su i izaslanica ministrice kulture i medija Republike Hrvatske Anja Jelavić, u ime Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Milan Bošnjak te zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivan Tepeš. Svečanost su pratili i Ivana Dvorneković iz Hrvatske matice iseljenika te Vedran Iksra iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Tijekom večeri nastupili su brojni izvođači koji njeguju kulturu Hrvata u Vojvodini i s kojima ZKVH surađuje – etno-muzikolog iz Srijemske Mitrovice i najbolji gajdaš u Srbiji Edi Tajm izveo je splet pjesama i igara na gajdama; ženska pjevačka skupina Kraljice Bodroga iz Kulturno umjetničkog društva Hrvata Bodrog iz Monoštora predstavila se tradicijskim dvoglasnim pjevanjem Šokica, a tamburaške pjesme vojvođanskih Hrvata izveo je sastav Hrvatske glazbene udruge Festival bunjevački pisama iz Subotice pod ravnanjem Mire Temunović sa solisticom Marijom Kovač. Učenica srednje glazbene škole u Subotici Iva Molnar izvela je na tamburi skladbu dr. Josipa Andrića uz pratnju Đerđa Nemeta dok je performans Voyage s Matošem izveo Književno-teatarski kružok Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice, odnosno Nevena Baštovanović i Zoltan Sič uz odabir glazbe Emine Tikvicki. Na akademiji su uručene i nagrade natječaja „Snimi kratki film“ mobitelom o nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvata u Srbiji i osvoji nagradu. Među 13 pristiglih radova, film Fabijana Dulića koji prikazuje mušku bunjevačku nošnju proglašen je najboljim, a posebno priznanje dobio je i film o čuvarima Božjeg groba u Subotici Martina Vukova. Ravnateljica Čeliković ovom prigodom uručila je priznanja institucijama i pojedincima kojima ZKVH zahvaljuje na poseban način: HNV-u, Pokrajinskom tajništvu za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama, DSHV-u, NIU Hrvatska riječ, Ministarstvu kulture RS, te Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH, Hrvatskoj matici iseljenika, Znanstvenom zavodu Hrvata u Mađarskoj, Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, Društvu hrvatskih književnika, Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Udruzi za audiovizualno stvaralaštvo Artizana, Šokačkoj grani Osijek te prvom ravnatelju ZKVH-a Tomislavu Žigmanovu.