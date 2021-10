Novi likovno-literarni natječaj za hrvatsku djecu širom svijeta

Međunarodni likovno-literarni natječaj Iserlohn – Essen – Zaprešić – Podgorač – Novi Sad – Sovići 2022. na temu „Mudrost osmijeha, a ne podsmijeha“ raspisuje se za djecu Hrvata u iseljeništvu i djecu iz Hrvatske u dobi od 1. do 8. razreda osnovne škole ( iz Njemačke do 12. razreda)

Međunarodni likovno-literarni natječaj Iserlohn – Essen – Zaprešić – Podgorač – Novi Sad – Sovići 2022. na temu „Mudrost osmijeha, a ne podsmijeha“ raspisuje se za djecu Hrvata u iseljeništvu i djecu iz Hrvatske u dobi od 1. do 8. razreda osnovne škole ( iz Njemačke do 12. razreda). Organizacija Natječaja: Ankica i Ante Karačić i Jadranka Gradac, javlja Hrvatski glas Berlin https://hrvatskiglas-berlin.eu/?p=214729.

Izložba likovnih i literarnih radova hrvatskih učenika iz cijeloga svijeta održat će se u Njemačkoj, Hrvatskoj pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatske matice iseljenika, a u suradnji Matice hrvatske za Ruhrsko područje, internetskog portala Hrvatski Glas Berlin, OŠ. Ljudevit Gaj Zaprešić, OŠ. Hinka Juhna Podgorač kod Đakova, OŠ. Stipan Vrljić, Sovići, Bosna i Hercegovina, te Hrvatskog kulturnog centra Novi Sad.

Proglašenje najboljih likovnih radova bit će u Gradskoj galeriji u Iserlohnu do kraja ožujka 2022. godine, a literarnih do kraja travnja 2022. godine. U likovnom dijelu nagrađuju se tri likovna rada od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda. U literarnom dijelu nagrađuju se tri literarna rada za svaki razred od 1. do 8. razreda ( iz Njemačke do 12. razreda).

Tema: Mudrost osmijeha, a ne podsmijeha

KATEGORIJA LIKOVNIH RADOVA:

Tehnika: kombinirana tehnika, kolaž, tuš, flomaster…

Format: A4

Rok prijave: 15. veljače 2022. godine

Svaki rad na poleđini treba sadržavati sljedeće podatke:

– ime i prezime učenika

– razred

– državu, adresu i naziv škole

– email adresu

– ime i prezime mentora/ice

(Podaci na poleđini trebaju biti ispisani čitko, velikim tiskanim slovima.)

Radove fotografirati i poslati na email adresu: a.karacic@gmx.de ili na adresu Ankica i Ante Karačić, Stormstr. 3, 58640, Iserlohn, Deutschland.

Za dodatne informacije možete se obratiti organizatorima: a.karacic@gmx.de

Nagrađuju se tri likovna rada u kategorijama od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda.

KATEGORIJA LITERARNIH RADOVA – PJESMA / SASTAV:

Radovi trebaju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na nekom drugom jeziku (engleski, njemački, francuski, španjolski, ruski, češki, mađarski…) moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. To može učiniti mentor/ica. U tom slučaju šalju se oba primjerka na originalnom i hrvatskom jeziku. Dozvoljene su sve forme i dužine literarnih radova.

Svi radovi trebaju biti pisani u Word doc formatu, veličine fonta 11, u pismu Times New Roman.

Rok prijave: 15. veljače 2022. godine

Svaki rad treba sadržavati sljedeće podatke:

– ime i prezime učenika

– razred

– državu, adresu i naziv škole

– email adresu

– ime i prezime mentora/ice

Radove poslati na e-adresu gđe Jadranke Gradac uprava@matica-hrvatska-ruhrgebiet.de

Nagrađuju se tri literarna rada za svaki razred od 1. do 8.-12. razreda. Posebno se ocjenjuju pjesme, a posebno sastavi. Posebno se ocjenjuju literarni radovi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, a posebno literarni radovi iz drugih zemalja.

Medijski pokrovitelji: Hrvatski Glas Berlin – zbornica.com