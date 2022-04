Hrvatski animirani filmovi na festivalima diljem Europe

Na nedavno završenom festivalu animiranog filma Kaboom u Nizozemskoj prikazalo se pet hrvatskih naslova, a jedan se trenutno prikazuje u Francuskoj. U Walesu se pak, na festivalu u Cardiffu, prikazuju četiri animirana filma, a krajem mjeseca jedan će se animirani te jedan eksperimentalni film prikazati pred publikom na festivalu kratkometražnog filma u njemačkom Landshutu

Hrvatska animacija ovih dana predstavlja se u programima raznih europskih festivala. Na nedavno završenom festivalu animiranog filma Kaboom u Nizozemskoj prikazalo se pet hrvatskih naslova, a jedan se trenutno prikazuje u Francuskoj. U Walesu se pak, na festivalu u Cardiffu, prikazuju četiri animirana filma, a krajem mjeseca jedan će se animirani te jedan eksperimentalni film prikazati pred publikom na festivalu kratkometražnog filma u njemačkom Landshutu.

Na nedavno završenom festivalu animiranog filma Kaboom koji se u Amsterdamu i Utrechtu odvijao od 28. ožujka do 3. travnja u hibridnom izdanju, prikazalo se pet hrvatskih animiranih filmova: Arka Natka Stipanićeva prikazuje se u online programu Eastern Talents, Tonka će sutra Morane Dolenc uvršten je u program namijenjen djeci od šest godina na dalje, a animirano-eksperimentalni Događaji za zaboraviti Marka Tadića dio je programa Offbeat Shorts.

Osim toga, u sekciji namijenjenoj naručenim radovima, prikazuje se špica Animafesta Zagreb iz 2020. koju potpisuje japanska umjetnica Yoriko Mizushiri, a u program Us vs. Them vs. Us uvršten je rad Pavla Štaltera i Zlatka Grgića iz 1965., Peti.

Hrvatska animacija predstavlja se trenutno i na Međunarodnom festivalu glazbe i filma u francuskom Marseilleu, koji traje od 4. do 9. travnja. U sklopu programa Shorts before Features, kojem je cilj predstaviti kratkometražne uratke prije dugometražnih projekcija, prikazuje se animirani film redateljice Mirele Ivanković Bielen, San o odrastanju. Osim toga, ovaj francuski festival otvorila je canneskom Zlatnom kamerom (Camera d’Or) nagrađena Murina redateljice Antonete Alamat Kusijanović.

U četvrtak, 7. travnja počinje i Festival animacije u Cardiffu, koji publici projekcije filmova uživo nudi do 10. travnja, dok će program biti dostupan i online, sve do 24. travnja.

U natjecateljskom programu prikazuju se četiri hrvatska animirana filma. The Raft Marka Meštrovića i Cockpera Kate Gugić uvršteni su u tematski program Sound/Vision namijenjen filmovima s glazbenom tematikom, dok je Arka Natka Stipanićeva dio programa Silent/Cinema za radove bez dijaloga. Osim toga, Sve te senzacije u mom trbuhu Marka Dješke prikazuju se u tematskom programu Together/Apart koji progovara o ljudskim odnosima.

Osim u Nizozemskoj i Walesu, Arka će se u travnju predstaviti i publici u Njemačkoj, točnije u gradu Landshut, u sklopu tamošnjeg festivala kratkometražnog filma. Na festivalu, koji traje do 8. svibnja, prikazuje se i eksperimentalni film Mikrokazeta – najmanja kazeta koju sam ikad vidio Igora Bezinovića i Ivane Pipal. (HAVC)