BLAGOSLOV POLJA I ŽITA UOČI BLAGDANA SVETOGA MARKA

U nedjelju, 23. travnja 2023. godine u župama Srijemskog Podunavlja: Čerević, sv. Josip, zaručnik BDM, Beočin, sv. Barbara, djevica i mučenica i Srijemska Kamenica, Našašće Svetoga Križa obilježen je blagoslov polja i usjeva uoči blagdana svetoga Marka.

Misna slavlja predslavio je župnik vlč. Luka Ivković koji je tumačeći nedjeljna čitanja napomenuo da se čovjek treba paziti tri pogreške koje ga odvode od Uskrsnuloga, tri pogreške koje su učinila i ona dvojica učenika koja su išli u Emaus.

Draga braćo i sestre, čuli smo evanđeoski odlomak u kojem dvojica učenika raspravljaju o događaju Kristova uskrsnuća. Dok raspravljaju oni čine tri pogreške tumačeći Božju Riječ. Prva pogreška, oni su odlazili iz Jeruzalema: okrenuli su leđa ostatku zajednice i tumačili događaje bez zajednice koju je Isus iza sebe ostavio. Božju riječ ne možemo ispravno shvatiti ako živimo izvan Crkve. Druga pogreška jest ta što oni Krista smatraju tek prorokom po kojem je trebalo doći spasenje Izraelu, nisu shvatili da je on Krist – Pomazanik. Konačno, treća pogreška jest ta da oni ne poznaju i ne povezuju Stari zavjet s trenutnim događajima i Isusovim riječima i sve što je učinio za spasenje cijeloga svijeta. Stoga se i mi trebamo paziti da olako ne pogriješimo. Ne smijemo otići iz Crkve, jer onda gubimo orijentir, Isus nije samo osoba koja je činila dobro i pozvala nas da i mi tako činimo, već je On naš Spasitelj i On je živ među nama. Ne smijemo biti bezumni i srca spora, trebamo vjerovati i povezivati Stari i Novi Zavjet, jer se u Novom Stari ispunja, a u Starom Novi sakriva. Ne smijemo graditi i vezati se na sliku Kristovu i njegov fizički izgled, već vjerom prionuti i vjerovati. Kao što je iščeznuo pred učenicima, nije ih napustio. Isus nas podučava, da se ne smijemo ograničiti na fizičku pojavu, gledati fizičkim očima, već duhovnim očima i prepoznati Krista u Euharistiji kad je god blagujemo.

Na kraju je nadodao da čovjek treba rasti u vjeri, i da blagoslov kojega od Boga tražimo za polja i njive o blagdanu sv. Marka, je samo jedan korak rasta u vjeri i prihvaćanju događaja Kristova Uskrsnuća. Misna slavlja svojim pjevanjem uzveličali su domaći zboraši župa uz orguljašku pratnju, stolara orguljaša, Ivana Bera.

