Završila je 33. Mala škola hrvatskoga jezika i kulture

Završnom priredbom na kojoj je nazočio Matičin ravnatelj mr. sc. Zdeslav Milas u Novom Vinodolskom uspješno je završena ovogodišnja 33. Mala škola hrvatskoga jezika i kulture, koja se ove godine odvijala od 20. do 31. srpnja 2026., u Novome Vinodolskom, Odmaralištu Crvenog križa Zagreb, okupivši 71 polaznika u dobi od 9 do 14 godina iz 16 europskih i prekooceanskih zemalja (Kanada, Saudijska Arabija, Sjedinjene Američke Države, Austrija, Čile, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Poljska, Irska, Nizozemska, Mađarska, Luksemburg, Švedska, Norveška, Ujedinjeni Arapski Emirati).

Polaznici su sudjelovali u raznim kreativnim radionicama (jezičnoj, dramskoj, novinarskoj, filmskoj, lutkarskoj, likovnoj, radionici stop animacije, radionici hrvatskoga folklora), sportskom i zabavnom programu te raznim programskim slobodnim aktivnostima.

Ovogodišnja glavna tema Škole bila je obitelj. Stoga su maloškolarci na završnoj priredbi održanoj 30. srpnja, uz sav svoj trud, talente i znanje koje su stekli tijekom Male škole, pjesmom, plesom, glumom, filmovima, likovnim i novinarskim radovima pokazali što njima znači obitelj.

Priredbi koja se održala na terasi Odmarališta u Novome Vinodolskom, uz brojne roditelje i rodbinu polaznika, nazočili su ravnatelj HMI-ja Zdeslav Milas sa suprugom, Mirjana Vatavuk ispred Ministarstva demografije i useljeništva, Vesna Tica ispred Gradskog društva Crvenog križa Zagreb te voditeljica Podružnice HMI-ja Rijeka Renata Garbajs s riječkom književnicom Dianom Rosandić Živković, voditeljicom povjerenstva natječaja Zlatna ribica, i Eszter Tamaskó, lektoricom za mađarski jezik pri Filozofskom fakultetu u Sveučilišta u Rijeci.

Dramske skupine izvele su predstave Dolazak i Rođendan, a lutkari predstavu Vuk i sedam kozlića. Čak tri filmske radionice predstavile su se filmovima Sjećaš li se Male škole?, Pomfrit i Mala škola, velika obitelj, dok su maloškolarski animatori snimili animirani film Domozov. Radionica kukičanja pripremila je modnu reviju torbica koje su izrađene tijekom Škole nakon koje su, za sam kraj priredbe, polaznice radionice hrvatskoga folklora otpjevale i otplesale koreografiju Sve ptičice zapjevale.

U dvorištu Odmarališta bili su izloženi radovi likovne radionice na temu obitelji, izrađeni različitim tehnikama, te novine Spomenak u svom tiskanom obliku.

Uoči priredbe ravnatelj Milas uručio je priznanja prvonagrađenim sudionicama natječaja Zlatna ribica Ani Bögöti i Emiliji Kohuth iz mađarskog Gradišća, kojima je sudjelovanje u Maloj školi bila nagrada.

Iza ovogodišnje Male škole ostaju dani ispunjeni emocijama, smijehom, novim prijateljstvima i trenutcima koje će svi još dugo pamtiti. Velika hvala Crvenom križu Zagreb i njegovu Dječjem odmaralištu u Novome Vinodolskom te svim voditeljima koji su svojim znanjem, kreativnošću i predanošću obogatili program Male škole.

Podsjetimo, Mala škola hrvatskoga jezika i kulture jedinstveni je program u Republici Hrvatskoj koji se održava u kontinuitetu od 1993. godine te je do danas okupio više od dvije tisuće djece iz 45 zemalja svijeta. Hrvatska matica iseljenika njegov je organizator, kreator i provoditelj, što podrazumijeva kontinuirano praćenje interesa djece i mladih hrvatskoga podrijetla, suvremenih odgojno-obrazovnih pristupa te osmišljavanje sadržaja koji će im hrvatski jezik i kulturu približiti na kreativan, zanimljiv i njima blizak način. Upravo zato program Male škole ove je godine obogaćen novim programskim sadržajima od stripa, heklanja, animacije, izrade štapnih lutaka i linđa do radionica posvećenih “fjaki”, pub kviza, društvenih igara, origamija, izrade nakita, koji uspješno povezuju učenje, kreativnost i zabavu.

Kontinuirani interes najmlađih, raznolikost programa, uspješnost završne produkcije te iznimno pozitivne reakcije polaznika i njihovih roditelja najbolji su pokazatelji vrijednosti, prepoznatljivosti i trajne potrebe za ovim tradicionalnim programom Hrvatske matice iseljenika.

Do viđenja do Male škole 2027.