Završen treći Trnjak fest u Ljubuškom

U srcu Hercegovine, uz domaće vinare, gastronomske majstore i bogat kulturno-zabavni program, Trnjak fest ponovno je potvrdio status Ljubuškog kao vinske i turističke destinacije vrijedne svjetskih priznanja.

U organizaciji Udruge vinogradara i vinara Ljubuški održan je 3. Trnjak Fest, jedinstvena manifestacija posvećena Trnjku, autohtonoj crvenoj sorti vinove loze koja se uzgaja na području Hercegovine i Dalmatinske zagore. Ovogodišnji Trnjak fest samo je još jedna potvrda da je Ljubuški sasvim zasluženo ponio titulu ovogodišnje Zlatne jabuke 2025. za održiv turizam. Riječ je o prestižnoj svjetskoj nagradi Golden Apple Award, priznanju koje se dodjeljuje za izvanredna dostignuća u turističkoj industriji, a koju mnogi smatraju turističkim ekvivalentom Oscara.

I ove godine Trnjak je predstavljen u najboljem svjetlu, a za to se pobrinulo 27 vinara te 15 gastro kutaka koji su svoje proizvode: sireve, maslinova ulja, pršute i druge suhomesnate proizvode ponudili u Gradskom parku u Ljubuškom. Tu su služeni i različiti kokteli na bazi trnjka uz vrhunski zabavno-glazbeni program uz sastav Good Times. Za Blatinu je poznato da je služena u Beču na carskom dvoru, ali i Trnjak, njen samozatajni pratitelj, dostojno može stati uz najbolja vina ove regije, a i šire.

Prvi dan festivala uspješno je započeo 26. lipnja tematskom turom pod nazivom “Tragom rimske baštine“. U okviru ture, sudionici su obišli ključne arheološke lokalitete koji svjedoče o bogatoj rimskoj ostavštini u regiji: Rimska villa rustica u Mogorjelu pokraj Čapljine, Arheološki muzej Narona u Vidu (Metković) te Arheološki centar Gračine u Ljubuškom. Na lokalitetu Gračine u Ljubuškom uslijedila su stručna predavanja.

Prvo predavanje održao je iskusni sommelier i professor Jure Andrijašević s dugogodišnjim iskustvom u turizmu i ugostiteljstvu, a nakon njega predavanje su održali Apollonas Kapsalis, nutricionist i Roberta Kapsalis, multidisciplinarna umjetnica koja u svom radu spaja različite medije – glazbu, likovnu umjetnost, kulinarstvo i eksperimentalno pekarstvo – na temu “Rimska gastronomija s osvrtom na provinciju Dalmaciju“. Sve to o čemu je bilo riječi na predavanju, sudionici predavanja mogli su to i kušati u predivnom ambijentu terase na lokalitetu Gračine uz zvuke harfe. Bila su to jela inspirirana drevnom rimskom kuhinjom pripremljeni prema autentičnim receptima o kojima je bilo riječi na predavanju.

Drugog dana Festivala novinari i mediji koji prate Trnjak fest bili su pozvani u posjetu vinarijama u Hercegovini i Dalmatinskoj zagori. Tom prigodom posjetili su vinariju Matić iz Čapljine, a zatim restoran Kula u Vrgorcu, rodnoj kući Tina Ujevića.

Tu su nas uz ručak dočekali vinari pet vinarija sa svojom vinskom prezentacijom, a to su: OPG Mira Ivice Radalja iz Kozice, Ante Kalajžić iz Dusine, Vinarije Điko iz Dusine, Ivica Erceg iz Podprologa i Dario Gašpar iz Umčana. Put je nastavljen prema Ravči, najvećoj pršutani u ovom dijelu Europe u vlasništvu industrije Pivac. Obilazak je završio u vinariji Jerković u Imotskom. Na kraju dana posjetili smo restoran Bezdan 21 u Grudama gdje je upriličeno sljubljivanje odabranih vina sorte Trnjak i hrane kroz pet sljedova.

Trećeg dan posjetili smo Muzej duhana Tabak u Ljubuškom, a u popodnevnom dijelu programa održana su predavanja na temu Trnjak i degustacijska radionica “Trnjak berba 2023”. Festival je i ove godine dobio svoje ambasadore za BiH Kemala Hrnjića, a za Hrvatsku Davida Vlajčića.

Festival trnjka očekivano je okupio sve one koje u vinskom svijetu regije nešto znače, bilo da je riječ o proizvođačima, struci, vinoljupcima, vinskim promotorima ili turističkim djelatnicima. Festival je svojom organizacijom stekao sve pohvale pa je tako uz Festival BLAŽ, koji je posvećen vinima blatine i žilavke, Hercegovina dobila još jedan renomiran I prepoznatljiv festival vina vrijedan pažnje. Za sve koji prolaze ili dolaze u Hercegovinu je poruka: “Posjetite Ljubuški, zasigurno se ima što vidjeti, a i kušati!”