Večer hrvatskih povratnika okupila više od 400 uzvanika

U prepunoj Kristalnoj dvorani Hotela Westin održana je 4. Večer hrvatskih povratnika, koja je okupila više od 400 uzvanika iz Hrvatske i inozemstva, među kojima je bilo najviše hrvatskih povratnika iz svih dijelova svijeta, uz prisutnost predstavnika državnih institucija, akademske zajednice, političkog, društvenog i gospodarskog života.

Događaj su organizirali Hrvatska matica iseljenika i Udruga „Hrvatska Uzdanica“, uz podršku Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Večer je bila posvećena jačanju veza između domovine i iseljeništva, poticanju povratka te stvaranju pozitivnoga društvenog i gospodarskog okruženja za one koji su odlučili svoju budućnost graditi u Hrvatskoj. Ovaj događaj ima poseban značaj kako za organizatore tako i za goste jer okuplja povratnike, njihove obitelji, predstavnike institucija i prijatelje Hrvatske, stvarajući prostor zajedništva, razmjene iskustava i jačanja nacionalnoga identiteta.

Snažne poruke s pozornice

Svečani dio programa otvoren je pozdravnim govorima koji su u svojim obraćanjima naglasili važnost povezivanja domovinske i iseljene Hrvatske te jačanja povjerenja u institucije i njihovu kontinuiranu podršku povratnicima.

Dennis Gudasić, predsjednik Udruge „Hrvatska Uzdanica“, rekao je kako iz iskustva zna da je preseljenje iz grada u grad veliki korak, preseljenje iz jedne države u drugu još veći, a najveći s kontinenta na kontinent.

„Povratak nije samo dolazak, to je odluka da se pridonosi zajednici i budućnosti zemlje koju se zove domovinom. Nijedna Vlada nije poduzela konkretne korake za povratak kao što to čini ova Vlada na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem“, naglasio je Gudasić koji se iz Australije u Hrvatsku preselio prije 30 godina kako bi sudjelovao u obrani domovine.

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas istaknuo je kako su ovu Večer povratnika uveličali ne samo povratnici tijekom 90-ih, nego i oni koji su se vratili u Hrvatsku prije deset, pet ili godinu dana.

„Podaci napokon pokazuju da je trend preokrenut, sve se više Hrvata i njihovih potomaka vraća svojim korijenima i nas u Hrvatskoj matici iseljenika, čija je misija povezanost domovinske i iseljene Hrvatske, to iznimno veseli“, naglasio je ravnatelj HMI-ja.

Zvonko Milas, državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH, izrazio je veliku radost što su se povratnici još jednom okupili u velikom broju i odao poštovanje svima onima koji su ’90. skupili sve što su imali u zemljama u kojima su živjeli i došli braniti domovinu. Kao rođeni Vukovarac, Milas je istaknuo da razumije što znači novi početak i dodao da se državni Ured svojim radom skrbi za Hrvate izvan domovine te da će se to i nastaviti.

Ministar vanjskih i europskih poslova i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića dr. sc. Gordan Grlić Radman također se osvrnuo na 1991. godinu i trenutak kad je s trudnom suprugom došao u Hrvatsku sa željom da mu se prvo dijete rodi u slobodnoj i samostalnoj domovini. Ministar se prisjetio prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i njegova poziva Hrvatima izvan domovine da se vrate natrag. Govornici su posebno istaknuli važnost stvaranja uvjeta za održivi povratak, zapošljavanje, poduzetništvo i aktivno uključivanje povratnika u društveni život.

Emocije, susreti i osjećaj pripadnosti

Večer je protekla u dijeljenju osobnih priča uzvanika o povratku, izazovima prilagodbe i ponovnom pronalasku doma u Hrvatskoj. Emocije, prisjećanja i zahvalnost isprepletali su se s optimizmom i vjerom u budućnost, stvarajući snažnu poruku nade i zajedništva. Brojni susreti obilježeni su dugim razgovorima, zagrljajima i idejama o novim suradnjama, potvrđujući da povratak nije samo promjena adrese, već i povratak osjećaju pripadnosti domovini, ali i velikim poslovnim prilikama koje Hrvatska kao zemlja pruža.

A koliko joj Hrvatska znači zna i Fabiana Guzman Mileta, jedna od povratnica nove generacije. Rođena u Boliviji, Fabiana već četiri godine živi u Hrvatskoj i ne može izreći koliko je oduševljena. Njezin pradjed potječe s otoka Hvara, a Fabiana je silno željela upoznati domovinu svojih predaka. Uspjela je dobiti stipendiju za učenje hrvatskoga jezika i od tada svoj život gradi u Hrvatskoj. Prije dvije godine pridružila joj se i sestra Ayla.

„Ostala sam u Zagrebu i meni je ovdje prekrasno. Zagreb nije ni prevelik ni premalen, nego baš onako kako treba biti“, objasnila nam je Fabiana. Ovo je bila njezina prva Večer hrvatskih povratnika, koja ju je kao manifestacija istinski oduševila. „Prekrasna večer, lijepo je vidjeti toliko ljudi na jednome mjestu koji vole Hrvatsku“, rekla je ova rođena Bolivijka koja je 2024. godine sudjelovala i u Matičinu programu Reviji tradicijske odjeće i izbora za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan RH, u kojem je i pobijedila.

„To mi je bilo prelijepo i nezaboravno životno iskustvo. Stvarno sam ponosna na to što sam pobijedila. Nosim puno lijepih uspomena od tada“, rekla je Fabiana.

U Westin hotelu bio je i Nadir Ivanović, povratnik iz Argentine: „U Hrvatskoj sam već devet godina, a osam živim u Zagrebu. Puno se družim s povratnicima jer sam član udruge Reaspora. Često provodimo vrijeme zajedno i pokušavamo očuvati zajedničke običaje jer, znate kako se kaže, bolje da nestane selo nego običaji“, kaže Nadir, koji na pitanje koliko se priviknuo na život u Hrvatskoj, odgovara omiljenom anegdotom: „Bilo je to kada je Hrvatska igrala Davis Cup protiv Argentine. Odlučio sam taj dan navijati za Argentinu jer je Hrvatska već osvojila to natjecanje. Bio sam na tribinama i pjevao argentinske pjesme, no kad sam s druge strane čuo ‘U boj, u boj za narod svoj’, nije mi bilo svejedno. Mislim da sam se jako naviknuo na Hrvatsku“, ispričao je Nadir.

Hrvatsku u srcu oduvijek nosi i Vito Kačurov. Ovaj 19-godišnjak rođen je u Zagrebu, no s godinu dana života s roditeljima se preselio na Novi Zeland. U Hrvatsku je stigao prošlog ljeta, kada je HKD Auckland s Novog Zelanda, u suradnji s Folklornim ansamblom „Kralj Tomislav“, čiji je Vito bio član, u povodu velikog jubileja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva organiziralo turneju po Hrvatskoj. Vito se nije vratio svakidašnjici na Novom Zelandu, već je ostao učiti hrvatski jezik na Croaticumu.

„Želja mi je završiti Croaticum, ostati ovdje studirati i graditi svoj život u Hrvatskoj“, kaže Vito, koji također nije skrivao oduševljenje održavanjem 4. Večeri hrvatskih povratnika jer je, kako kaže, upoznao puno zanimljivih i novih ljudi te imao priliku razmijeniti iskustva. Na 4. Večeri bilo je i povratnika iz Australije, a jedan od njih je Marko Filipović, koji se vratio iz Sydneya. Profesionalno se bavio nogometom, igrao je za razne klubove, od Sydney Uniteda do Croatije Sesvete, a već pet godina uživa u životu u Hrvatskoj.

„Rođen sam ovdje, a u Australiju smo otišli kad sam bio dijete. Sada sam već pet godina u Hrvatskoj i odlično mi je. U kontaktu sam s puno povratnika jer sam član udruge Reaspora. To je grupa s pravim vrijednostima. Ondje su povratnici iz Čilea, Argentine, SAD-a, Australije i Njemačke, a večeras sam upoznao i neke nove ljude. Posebno sam se razveselio jer sam sreo prijatelja iz Australije kojeg nisam vidio deset godina“, objasnio nam je Marko.

U Westinu su bili i studenti Croaticuma koji su rekli kako uživaju u učenju hrvatskoga jezika, ali i u mogućnostima koje Hrvatska pruža. Darcy i Daniel iz Australije stigli su u Zagreb kako bi naučili jezik svojih predaka. Daniel je diplomirani pravnik, a želja mu je svladati dovoljnu razinu znanja jezika i ostati u Hrvatskoj. I dok je Daniel još na početničkoj razini, Darcy već vrlo dobro vlada jezikom. Uzeo je godinu dana neplaćenog dopusta kako bi mogao živjeti u Zagrebu, a plan mu je, kako kaže, ovdje i ostati jer je oduševljen načinom života.

Uz bogat kulturno-zabavni program i nastup Tamburaškog sastava „Kas“ iz Osijeka, 4. Večer povratnika protekla je u ozračju zajedništva, otvorenog dijaloga i međusobnog prihvaćanja. Na simboličnoj razini, pokazala je da je hrvatska priča o uspjehu priča o zemlji koja svojim ljudima pruža priliku za novi početak, razvoj i ostvarenje osobnih i profesionalnih ciljeva, bez obzira na to odakle dolaze.

