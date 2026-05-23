Ususret Tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske

Od 25. do 31. svibnja u Zagrebu se održava Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, kulturna manifestacija koju prvi put na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i odlikom Sabora organizira Središnji državni ured za Hrvate izvan RH…

Državni tajnik Zvonko Milas poručuje kako je Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini: „Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima – ovim Tjednom želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo.“

Program Tjedna Hrvata izvan RH, prema riječima državnog tajnika Milasa, obuhvaća niz događanja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući: kulturne, umjetničke i znanstvene programe; okrugle stolove i javne rasprave; sjednicu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH; inventivnu „Šetnicu kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske“ na Europskome trgu u srcu Zagreba; razna svečana i simbolična okupljanja…

Sažeto, kulturna manifestacija Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske s mnoštvom programa izraz je recentnog bogatstva različitosti kulturnih i društvenih praksi sudionikā iz hrvatskih zajednica diljem svijeta. Programski sadržaji su oblikovani u simbiozi s kreatorima suvremene umjetničke i društvene scene Lijepe Naše. Gotovo tisuću sudionikā iz inozemstva hrvatskih korijena s raznih kontinenata, kako profesionalnih umjetnikā tako i darovitih mladih kreativaca amaterskog stvaralaštva, predstavlja se u Zagrebu – sadržajno se naslanjajući na kanon moderne hrvatske kulture i društvenih aktivnosti, uključujući atraktivne obrasce tradicijske kulture u Hrvata, zanimljiva prekogranična gospodarska kretanja te mobilnost u znanosti i sportu. Tako će posjetitelji na gradskim šetnicama, galerijama i prestižnim kazališnim i koncertnim dvoranama Zagreba i okolice moći uživati od gastronomskih delicija i raznih folklornih priredbi do estetski vrhunskih filmskih i glazbeno-scenskih predstavā kao i izložbi naših likovnih umjetnika međunarodne reputacije, uključujući neizostavne tematske okrugle stolove o današnjim najznačajnijim identitetskim značajkama Hrvata izvan RH i medijskim izazovima Z generacije – koji će biti elaborirani na okruglom stolu „Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske“.

Vizija utemeljitelja manifestacije na čelu s Vladom i Saborom RH je umrežiti kreativne snage raseljene hrvatske nacije s kreatorima kulturnih i društvenih praksi suvremene Republike Hrvatske, otvorene za transfer znanja u svim područjima ljudske djelatnosti, ali i dijalog s međunarodnim kulturnim i društvenim čimbenicima današnjice. Hrvatski ljudi u pokretu oduvijek su promicali civilizacijske i kulturne obrasce ponašanja te pridonosili boljitku svojih obitelji, transferu znanja, gospodarskome napretku, očuvanju nacionalnog identiteta – kako u europskome susjedstvu tako i u domicilnim prekooceanskim megapolisima gdje stasaju njihovi potomci, gradeći trajne mostove između domovine i naše višemilijunske dijaspore.

Zanimljivo, Hrvati izvan Republike Hrvatske sukreatori su epoha kojima je naš narod u domovini prolazio u složenim prilikama u nekoliko država. Okolnosti su bile uistinu zahtjevne pa se iseljeništvo nametnulo kao značajan fenomen, koji zaslužuje osmišljenu institucionalnu skrb – koja je prije 36 godina zasluženo uvrštena u prvi Ustav demokratske Republike Hrvatske (članak 10.), kojim se iseljeništvu jamči „osobita skrb i zaštita“. Svjedočili smo nacionalnoj pomirbi svih Hrvata u zajedničkoj nam borbi za neovisnost Lijepe Naše tijekom Domovinskoga rata 1990-ih kao kruni tisućljetne težnje za slobodom raseljenoga hrvatskog bića. Suvremeno hrvatsko zajedništvo na globalnoj razini stoga rezultira potrebom sažimanja naših rasutih tragova s udaljenih meridijana u cilju sintetskog vrednovanja i predstavljanja novijih ostvarenjā ljudi hrvatskih korijena u zasebnoj kulturnoj manifestaciji kako je osmišljen i strukturiran ovaj Tjedan Hrvata izvan RH, kojemu ćete svjedočiti u Zagrebu od 25. do 31. svibnja 2026.

Zamišljen je kao programski okvir svakogodišnje manifestacije, koja će i u budućnosti redovito osvježavati naše spoznaje o postignućima Hrvata izvan RH. Obuhvaćeni su tako izvedbeni dragulji realizirani u aktualnim strateškim projektima Vlade RH i Središnjega državnog ureda, Ministarstva demografije i useljeništva te Hrvatske matice iseljenika poput predstavā Hrvatskog kazališta iz Pečuha te HNK iz Mostara, Matičine dječje radionice „Igračke u srcu“ ili pak multimedijske izložbe „Svjetovi hrvatskih povratnika“… Golem institucionalni i materijalni iskorak u skrbi za Hrvate izvan RH bjelodano je ostvaren posljednjih deset godina u aktivnostima Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH, pa je i u ovoj iseljeničkoj manifestaciji vidljiv izravan rezultat političke stabilnosti Lijepe Naše, koja sve više gospodarski raste na krilima modernoga suverenizma.

Kontinuitetu toga čvrstog umrežavanja domovine i dijaspore, s ponosom dodajemo, pridonijeli su i naraštaji djelatnika Hrvatske matice iseljenika koja ove godine slavi 75. godišnjicu uspješnog djelovanja.