Uspješno završeni 16. Dani Luke Botića

Književna manifestacija posvećena piscu Luki Botiću okupila je šezdesetak sudionika iz Dalmacije i Slavonije te Austrije i Mađarske

Dani Luke Botića održani su uspješno od 19. do 22. kolovoza 2025. Posrijedi je tradicionalna književna manifestacija koja punih 16 godina povezuje tri grada: Kaštela, Đakovo i Ilaču. Ujedno, sudionici programa povezuju i tri županije: Splitsko-dalmatinsku, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku. U sklopu manifestacije izvedeno je dvanaest programa s oko pedesetak sudionika iz Hrvatske, ali i niza odabranih gostiju iz Mađarske te Austrije gdje višestoljetno žive pripadnici hrvatske manjine.

Podsjetimo, Luka Botić (Split, 22. I. 1830 – Đakovo, 22. VIII. 1863) bio je hrvatski književnik, političar i narodni preporoditelj. U vremenu u kojem je živio, Botić je bio jedan od najcjenjenijih hrvatskih pisaca i jedan od uglednijih školovanih intelektualaca. Radio je, uz ostalo, u Gajevoj tiskari, a od 1853. bio je predstojnik biskupskog imanja Josipa J. Strossmayera u Đakovu. Na vremenskoj okomici od 164 godine na izborima daleke 1861., uz potporu biskupa Strossmayera, izabran za saborskog zastupnika đakovačkoga kraja. U političkim nastupima zauzimao se za ravnopravan savez s Madžarima u borbi protiv centralizacijsko-germanizacijskih težnji bečkoga dvora, te za sjedinjenje Dalmacije i sjeverne Hrvatske.

Simbolično program je započeo u piščevoj rodnoj Dalmaciji 19. kolovoza u Dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću, gdje su nakon svečanog otvaranja dr.sc. Jadranka Šošić i Ivan Stipić održali izlaganja na temu: „Luka Botić u korespondencijama i publikacijama“, a sudjelovali su još Jurica Botić i Mirko Ćurić. Program se nastavio u Đakovu 21. kolovoza u Rock klubu „King“s uglazbljenom Botićevom pjesmom „Tri muke bjeguncima“, koju su izveli Sanja Hajduković, Kruno Štrk i Josip Molnar. U sklopu programa promovirano je šest novih izdanja Đakovačkog književnog kruga, Panonskog instituta iz Pinkovca (Gradišće, Austrija) te Društva hrvatskih književnika – Ogranka slavonsko-baranjsko-srijemskog. Među promoviranim izdanjima su: Antun Gustav Matoš: Putovanja i dojmovi (Osijek/Subotica/Mostar, 2025.); AGM kao nadahnuće II, zbirka kratkih priča nadahnutih Antunom Gustavom Matošem (Osijek/Subotica/Tovarnik, 2025.); Ružica Martinović Vlahović: Mrvice s pisaćeg stola (Osijek, 2025); Vlasta Markasović: Krug perom (Osijek, 2025); Gabor Szecsi: Jezik i zajednica u informacijskom dobu (Đakovo, 2025.); te Panonski katalog pisca i povjesničara Roberta Hajszana (Pinkovac, 2025). U programu su sudjelovali pisci: Vesna Kaselj, Robert Hajszan, Mirko Ćurić, Darija Mataić Agičić, Vlasta Markasović, mađarsko-hrvatski pisac i sociolog Ivica Đurok i Zoltan Nemeskeri. Predstavljanje novih pjesničkih zbirki održali su Siniša Matasović i Joso Živković. Posebno se govorilo o Živkovićeve dvije nove dvojezične hrvatsko-engleske knjige: Vremeplov (Osijek, 2025.) i Od svitanja do nedoba (Osijek, 2025.). Pjesnik Joso Živković trenutačno živi i djeluje na relaciji Orašje – Zagreb, nakon rada u nekoliko država zapadne Europe. Objavljivao je u brojnim časopisima u zemlji i inozemstvu. Njegove pjesme zastupljene su u raznim antologijama i zbornicima pjesama u Europi i svijetu. Pjesme su mu prevođene na engleski, njemački, dan­ski, francuski, španjolski, talijanski, ruski, bugarski, arapski i turski jezik. Član je Društva hrvatskih književnika, Društva hrvat­skih književnika Herceg Bosne i Društva pisaca Bosne i Hercegovine.

Pjesničko natjecanje na temu „Pjesničkih posveta Luki Botiću slavonsko-baranjsko-srijemskih pjesnika i pjesnikinja“ privuklo je velik broj mladih ljubitelja poezije. Odluku o dobitnicima Nagrade Luke Botića za najbolju pjesmu donosi publika nazočna na manifestaciji. Uglazbljene pjesme hrvatskih književnika i književnica izvele su Sanja Hajduković, Kruno Štrk i Josip Molnar.

U samoj završnici manifestacije na godišnjicu Botićeve smrti 22. kolovoza, uz polaganje vijenca na književnikovu grobu u Đakovu, izveden je recital Botićevih pjesama: „Sjaj nam sunce domovini slatkoj“ u čast 185 godina od rođenja i 162 godine od smrti ovog znamenitog preporodnog književnika i političara Luke Botića. Program je nastavljen u Gradskoj knjižnici Đakovo novim znanstvenim čitanjima djela Luke Botića. Tako je Mihela Kokorić izlagala na temu „Etičnost u Bijednoj Mari Luke Botića“, kod je dr.sc. Jadranka Šošić predavala na temu „Luka Botić u splitskom književnom časopisu Vidici“. Završnica manifestacije održana je po prvi puta u Općini Tovarnik, odnosno mjestu Ilači u tamošnjem Hrvatskom domu. U sklopu manifestacije otvorena je izložba znakovita naziva „Ilačom i Spomen-muzejom biskupa Strossmayera povezani“ koja prikazuje đakovačku kolekciju umjetničkih slika i dokumenata iz fundusa Spomen-muzeja biskupa Josipa Jurja Strossmayera, smještenog u Ulici Luke Botića. Nakon razgledanja izložbe, sudionici manifestacije i posjetitelji uživali su u promociji još dviju knjiga. Ivan Marijanović de Tonya promovirao je „Sjećanja na Srijem i Ilaču“. Spisateljica Timea Šakan Škrlin iz Mađarske predstavila je knjigu priča za djecu pod naslovom „Kralj Tomislav i njegovo zlatno prijestolje“ (Naklada Croatica, Budimpešta, 2025), kojom se promocijom i ova književna manifestacija uključila u obilježavanje 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva.

Organizator manifestacije je Đakovački kulturni krug, Đakovo. Suorganizator kaštelanskog programa manifestacije je Udruga za revitalizaciju sela Opor-Botići Kaštela, dok je suorganizator ilačkog dijela programa Općina Tovarnik. Uspjehu manifestacije doprinijeli su i sljedeći partneri: Rock klub King Đakovo; Spomen-muzej biskupa Strossmayera Đakovo; Croatica nonprofitna naklada iz Budimpešte; Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo i Panonski institut iz Gradišća. Pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Osječko-baranjska županija i Grad Đakovo.