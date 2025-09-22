U tijeku su prijave za likovni natječaj “Velikani hrvatske prošlosti”

Već deset godina ovaj likovni natječaj okuplja dječju kreativnost, maštu i znatiželju u jedinstvenom susretu s bogatom prošlošću našega naroda.

Ove godine s ponosom obilježavamo njegovu desetu Već deset godina likovni natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“ okuplja dječju kreativnost, maštu i znatiželju u jedinstvenom susretu s bogatom prošlošću našega naroda. Ove godine s ponosom obilježavamo njegovu desetu obljetnicu – deset godina likovnih radova, razmišljanja, boja, linija i pogleda djece na hrvatske junake, vladare, umjetnike, znanstvenike, sportaše i vizionare. Likovno izražavanje važan je dio djetetova učenja i oblikovanja slike o sebi i svijetu oko sebe. Kroz umjetnost djeca istražuju, otkrivaju i oblikuju svoj unutarnji svijet te ga dijele s drugima.

Natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“ potiče kreativno mišljenje, razvija osjećaj nacionalne

pripadnosti i kulturnog identiteta te upoznaje djecu s ljudima koji su svojim djelima oblikovali hrvatsku povijest.

U ovoj jubilarnoj godini pozivamo vas da još jednom oživite lica prošlosti kroz slobodne, maštovite i odvažne portrete. Svaki likovni rad nije samo prikaz, već i poruka – da velikani prošlosti i dalje žive u stvaralaštvu novih naraštaja.

U davna vremena, kad su dvorci čuvali tajne, a hrabrost bila svakodnevica, živjela je jedna posebna žena – Katarina Zrinski. Ona nije imala čarobni štapić ili mač, ali je imala nešto još moćnije – srce puno hrabrosti i glavu punu ideja! Ime Katarine Zrinski i danas sjaji kao simbol hrabrosti, ljubavi prema domovini i snage žene u teškim vremenima. Katarina je pokazala da riječi mogu biti jednako moćne kao mačevi, a priče mogu putovati kroz vrijeme i inspirirati mnoge.

Katarina Zrinski rođena je 1625. godine u obitelji Frankopan, jednoj od najpoznatijih i najuglednijih

plemićkih obitelji u hrvatskoj povijesti. Bila je pametna, obrazovana i veoma hrabra žena. Znala je čitati i pisati, govorila je više jezika (hrvatski, latinski, njemački…), a u ono vrijeme to nije bilo uobičajeno, posebno ne za žene. Voljela je knjige, pisala pjesme i molitve te je jako brinula za ljude oko sebe.

Njezino djelo „Putni tovaruš”, molitvenik i zbirka poučnih tekstova, svjedoči o dubini njezine

duše, njezinoj vjeri i njezinoj sposobnosti da u najtežim trenucima pronađe utjehu i smisao. Ona nije samo pisala; ona je stvarala mostove između svjetova, između vjere i svakodnevice, između borbe i mira.

Udala se za Petra Zrinskog, hrvatskog bana i vojskovođu, i tako je postala članica druge velike obitelji – Zrinskih. Zajedno su živjeli u dvorcu u Čakovcu i često boravili i u Ozlju. Imali su četvero djece, a poznato je da su jako voljeli svoju djecu i da su kao obitelj bili vrlo povezani.



Katarina nije bila samo žena plemića – ona je bila prava pratiteljica u borbi. U teškim vremenima kad je Hrvatska bila pod stalnim napadima Osmanlija, a ujedno pod pritiskom austrijskih careva, Katarina je uz supruga hrabro dijelila i dobro i zlo. Bila je uzor odlučne žene koja se nije bojala govoriti što misli, ali to je činila s poštovanjem i mudrošću.

Nakon što je otkrivena Zrinsko-frankopanska urota – pokušaj oslobađanja Hrvatske i Ugarske od habsburške vlasti – Petar Zrinski i Katarinin brat Fran Krsto Frankopan osuđeni su na smrt.



Katarini su tada oduzeli djecu i poslali je u samostan u Grazu, gdje je provela ostatak života u tuzi i molitvi. Umrla je 1673. godine. Iako je njezin život završio tragično, Katarina je u narodu ostala zapamćena kao žena velikog srca, mudrosti i snage. Danas je se sjećamo s poštovanjem i divljenjem – kao simbola ljubavi prema obitelji i domovini.

Što nam Katarina Zrinski poručuje danas, nama koji tražimo inspiraciju za vlastito stvaralaštvo? Poručuje nam da istinska moć leži u autentičnosti. Njezino pisanje nije bilo stvoreno za slavu, već iz duboke potrebe da izrazi svoju dušu. Poručuje nam da hrabrost nije odsustvo straha, već sposobnost djelovanja unatoč njemu. I konačno, poručuje nam da svaki život, bez obzira na vanjske okolnosti, ima potencijal za stvaranje nečeg trajnog i vrijednog. Bilo da pišete, slikate, skladate ili gradite – neka vam Katarina Zrinski bude podsjetnik da je vaš unutarnji svijet nepresušan izvor inspiracije, samo ga trebate osluškivati i hrabro iznijeti na svjetlo dana.

Domovina nije ono što imamo, već ono što za nju trpimo Katarina Zrinski

Ovogodišnji likovni natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“ traje do 27. veljače 2026. godine te svi radovi moraju biti poslani zaključno s navedenim datumom.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Iskrica“ i Osnovne škole Grigora Viteza, do 16. ožujka 2026. godine.

Odabrana je likovna tehnika tuš, pero (kupovno metalno ili guščje).

Djeca u dječjim vrtićima, kao i učenici u osnovnim školama, sa svojim će mentorima istražiti lik Katarine Zrinski. Djeca će vizualizirati njezin lik i prikazati ga portretom na papiru, u skladu s

vlastitim doživljajem.

Pristigli radovi bit će podijeljeni u četiri kategorije:

Djeca vrtićke i predškolske dobi Učenice/učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole Djeca s teškoćama vrtićke i rane školske dobi (od 1. do 4. razreda osnovne škole) Polaznici hrvatske nastave u inozemstvu (djeca vrtićke i rane školske dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole)

Stručno povjerenstvo odabrat će najuspješnije radove koji će biti javno izloženi u prostoru OŠ Grigora Viteza. Od izloženih će radova biti odabrana tri najuspješnija u svakoj od kategorija, čiji će autori i mentori biti prigodno nagrađeni na svečanosti otvorenja izložbe 17. travnja 2026. godine.

Uz izložbu radova i završetak natječaja bit će tiskan i katalog s posebno uspješnim ostvarenjima.

Predispozicije natječaja:

Rad autora vrtićke dobi treba biti na papiru formata do 35 cm x 30 cm, a učenički radova na papirima iz likovnih mapa za određeni razred. Rad treba biti izrađen zadanom likovnom

tehnikom (tuš, pero) i motivom (portret) Katarine Zrinski.

Na poleđini rada obvezno treba zalijepiti priložen i čitkim slovima popunjen obrazac sa sljedećim podatcima (prijavni obrazac u prilogu):

• ime, prezime autora/autorice,

• dob autorice/autora,

• razredni odjel,

• ime i prezime mentorice/mentora,

• telefonski broj mentorice/mentora,

• kategoriju (1., 2., 3. ili 4.),

• naziv i adresu ustanove,

• telefonski broj i e-mail adresu ustanove.

Radovi koji ne budu imali priložen i čitko popunjen obrazac na poleđini, kao i oni koji ne budu u skladu s propozicijama natječaja, bit će izuzeti iz odabira.

Pristigli radovi neće biti vraćeni autorima, ni mentorima.

Sve radove potrebno je, do naznačenoga nadnevka, 27. veljače 2026., poslati na sljedeće adrese:

• OŠ Grigora Viteza, Kruge 46, 10 000 Zagreb (za kategorije 2., 3. i 4.),

• DV Iskrica, Kruge 3, 10 000 Zagreb (za 1. kategoriju),

s naznakom: Za natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“.

Roditelji ili skrbnici autora likovnih radova obvezni su učiteljima/mentorima dati pisanu

suglasnost o javnome objavljivanju likovnoga rada i podataka o autoru (imena, prezimena, škole koju polazi i godišta). Podaci će biti objavljeni na mrežnim stranicama organizatora natječaja i u tiskanome katalogu likovnoga natječaja.

Pisanu suglasnost o javnom objavljivanju rada nije potrebno slati s dječjim radovima.

Prijašnjih godina razveselili ste nas brojnim pristiglim radovima koje smo danima pregledavali i divili im se. S nestrpljenjem očekujemo mnoštvo vaših kreativnih uradaka, a pogotovo zbog toga što ove godine slavimo desetu obljetnicu održavanja natječaja. Izrazite svoj doživljaj naše poznate književnice, istražujte, maštajte i uživajte u stvaranju.