U tijeku su prijave za likovni natječaj “Velikani hrvatske prošlosti”

Već deset godina ovaj likovni natječaj okuplja dječju kreativnost, maštu i znatiželju u jedinstvenom susretu s bogatom prošlošću našega naroda.
Ove godine s ponosom obilježavamo njegovu desetu obljetnicu – deset godina likovnih radova, razmišljanja, boja, linija i pogleda djece na hrvatske junake, vladare, umjetnike, znanstvenike, sportaše i vizionare. Likovno izražavanje važan je dio djetetova učenja i oblikovanja slike o sebi i svijetu oko sebe. Kroz umjetnost djeca istražuju, otkrivaju i oblikuju svoj unutarnji svijet te ga dijele s drugima.
Natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“ potiče kreativno mišljenje, razvija osjećaj nacionalne
pripadnosti i kulturnog identiteta te upoznaje djecu s ljudima koji su svojim djelima oblikovali hrvatsku povijest.
U ovoj jubilarnoj godini pozivamo vas da još jednom oživite lica prošlosti kroz slobodne, maštovite i odvažne portrete. Svaki likovni rad nije samo prikaz, već i poruka – da velikani prošlosti i dalje žive u stvaralaštvu novih naraštaja.
U davna vremena, kad su dvorci čuvali tajne, a hrabrost bila svakodnevica, živjela je jedna posebna žena – Katarina Zrinski. Ona nije imala čarobni štapić ili mač, ali je imala nešto još moćnije – srce puno hrabrosti i glavu punu ideja! Ime Katarine Zrinski i danas sjaji kao simbol hrabrosti, ljubavi prema domovini i snage žene u teškim vremenima. Katarina je pokazala da riječi mogu biti jednako moćne kao mačevi, a priče mogu putovati kroz vrijeme i inspirirati mnoge.
Katarina Zrinski rođena je 1625. godine u obitelji Frankopan, jednoj od najpoznatijih i najuglednijih
plemićkih obitelji u hrvatskoj povijesti. Bila je pametna, obrazovana i veoma hrabra žena. Znala je čitati i pisati, govorila je više jezika (hrvatski, latinski, njemački…), a u ono vrijeme to nije bilo uobičajeno, posebno ne za žene. Voljela je knjige, pisala pjesme i molitve te je jako brinula za ljude oko sebe.
Njezino djelo „Putni tovaruš”, molitvenik i zbirka poučnih tekstova, svjedoči o dubini njezine
duše, njezinoj vjeri i njezinoj sposobnosti da u najtežim trenucima pronađe utjehu i smisao. Ona nije samo pisala; ona je stvarala mostove između svjetova, između vjere i svakodnevice, između borbe i mira.
Udala se za Petra Zrinskog, hrvatskog bana i vojskovođu, i tako je postala članica druge velike obitelji – Zrinskih. Zajedno su živjeli u dvorcu u Čakovcu i često boravili i u Ozlju. Imali su četvero djece, a poznato je da su jako voljeli svoju djecu i da su kao obitelj bili vrlo povezani.
Katarina nije bila samo žena plemića – ona je bila prava pratiteljica u borbi. U teškim vremenima kad je Hrvatska bila pod stalnim napadima Osmanlija, a ujedno pod pritiskom austrijskih careva, Katarina je uz supruga hrabro dijelila i dobro i zlo. Bila je uzor odlučne žene koja se nije bojala govoriti što misli, ali to je činila s poštovanjem i mudrošću.
Nakon što je otkrivena Zrinsko-frankopanska urota – pokušaj oslobađanja Hrvatske i Ugarske od habsburške vlasti – Petar Zrinski i Katarinin brat Fran Krsto Frankopan osuđeni su na smrt.
Katarini su tada oduzeli djecu i poslali je u samostan u Grazu, gdje je provela ostatak života u tuzi i molitvi. Umrla je 1673. godine. Iako je njezin život završio tragično, Katarina je u narodu ostala zapamćena kao žena velikog srca, mudrosti i snage. Danas je se sjećamo s poštovanjem i divljenjem – kao simbola ljubavi prema obitelji i domovini.
Što nam Katarina Zrinski poručuje danas, nama koji tražimo inspiraciju za vlastito stvaralaštvo? Poručuje nam da istinska moć leži u autentičnosti. Njezino pisanje nije bilo stvoreno za slavu, već iz duboke potrebe da izrazi svoju dušu. Poručuje nam da hrabrost nije odsustvo straha, već sposobnost djelovanja unatoč njemu. I konačno, poručuje nam da svaki život, bez obzira na vanjske okolnosti, ima potencijal za stvaranje nečeg trajnog i vrijednog. Bilo da pišete, slikate, skladate ili gradite – neka vam Katarina Zrinski bude podsjetnik da je vaš unutarnji svijet nepresušan izvor inspiracije, samo ga trebate osluškivati i hrabro iznijeti na svjetlo dana.
Ovogodišnji likovni natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“ traje do 27. veljače 2026. godine te svi radovi moraju biti poslani zaključno s navedenim datumom.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Iskrica“ i Osnovne škole Grigora Viteza, do 16. ožujka 2026. godine.
Odabrana je likovna tehnika tuš, pero (kupovno metalno ili guščje).
Djeca u dječjim vrtićima, kao i učenici u osnovnim školama, sa svojim će mentorima istražiti lik Katarine Zrinski. Djeca će vizualizirati njezin lik i prikazati ga portretom na papiru, u skladu s
vlastitim doživljajem.
Pristigli radovi bit će podijeljeni u četiri kategorije:
- Djeca vrtićke i predškolske dobi
- Učenice/učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole
- Djeca s teškoćama vrtićke i rane školske dobi (od 1. do 4. razreda osnovne škole)
- Polaznici hrvatske nastave u inozemstvu (djeca vrtićke i rane školske dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole)
Stručno povjerenstvo odabrat će najuspješnije radove koji će biti javno izloženi u prostoru OŠ Grigora Viteza. Od izloženih će radova biti odabrana tri najuspješnija u svakoj od kategorija, čiji će autori i mentori biti prigodno nagrađeni na svečanosti otvorenja izložbe 17. travnja 2026. godine.
Uz izložbu radova i završetak natječaja bit će tiskan i katalog s posebno uspješnim ostvarenjima.
Predispozicije natječaja:
Rad autora vrtićke dobi treba biti na papiru formata do 35 cm x 30 cm, a učenički radova na papirima iz likovnih mapa za određeni razred. Rad treba biti izrađen zadanom likovnom
tehnikom (tuš, pero) i motivom (portret) Katarine Zrinski.
Na poleđini rada obvezno treba zalijepiti priložen i čitkim slovima popunjen obrazac sa sljedećim podatcima (prijavni obrazac u prilogu):
• ime, prezime autora/autorice,
• dob autorice/autora,
• razredni odjel,
• ime i prezime mentorice/mentora,
• telefonski broj mentorice/mentora,
• kategoriju (1., 2., 3. ili 4.),
• naziv i adresu ustanove,
• telefonski broj i e-mail adresu ustanove.
Radovi koji ne budu imali priložen i čitko popunjen obrazac na poleđini, kao i oni koji ne budu u skladu s propozicijama natječaja, bit će izuzeti iz odabira.
Pristigli radovi neće biti vraćeni autorima, ni mentorima.
Sve radove potrebno je, do naznačenoga nadnevka, 27. veljače 2026., poslati na sljedeće adrese:
• OŠ Grigora Viteza, Kruge 46, 10 000 Zagreb (za kategorije 2., 3. i 4.),
• DV Iskrica, Kruge 3, 10 000 Zagreb (za 1. kategoriju),
s naznakom: Za natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“.
Roditelji ili skrbnici autora likovnih radova obvezni su učiteljima/mentorima dati pisanu
suglasnost o javnome objavljivanju likovnoga rada i podataka o autoru (imena, prezimena, škole koju polazi i godišta). Podaci će biti objavljeni na mrežnim stranicama organizatora natječaja i u tiskanome katalogu likovnoga natječaja.
Pisanu suglasnost o javnom objavljivanju rada nije potrebno slati s dječjim radovima.
Prijašnjih godina razveselili ste nas brojnim pristiglim radovima koje smo danima pregledavali i divili im se. S nestrpljenjem očekujemo mnoštvo vaših kreativnih uradaka, a pogotovo zbog toga što ove godine slavimo desetu obljetnicu održavanja natječaja. Izrazite svoj doživljaj naše poznate književnice, istražujte, maštajte i uživajte u stvaranju.
Tekst i foto: Osnovna škola Grigora Viteza / Dječji vrtić „Iskrica“