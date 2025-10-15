U Osijeku održana konferencija o hrvatskom iseljeništvu i gospodarskom razvoju

Konferencija „Hrvatsko useljeništvo i gospodarski razvoj: posebnosti i prilike“ je okupila Hrvate iz cijelog svijeta s jasnom porukom – povratak i povezanost iseljenika predstavljaju temelj gospodarskog i demografskog oporavka Hrvatske. Sudionici su istaknuli važnost ulaganja, suradnje i zajedničkog djelovanja u jačanju domovine.

U Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije u Osijeku održana je konferencija „Hrvatsko useljeništvo i gospodarski razvoj: posebnosti i prilike“, koja je okupila hrvatske iseljenike, povratnike i poduzetnike iz cijelog svijeta, zajedno s predstavnicima državnih i lokalnih institucija. Cilj skupa bio je istaknuti važnost povratka hrvatskih iseljenika te prepoznati gospodarske potencijale koje oni donose.

Slavonija kao simbol obnove

Uvodno se okupljenima obratio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, izrazivši zadovoljstvo što je upravo Osijek domaćin prve konferencije ovakve vrste. Naglasio je kako je gospodarska obnova preduvjet demografske revitalizacije te istaknuo da Osijek posljednjih godina bilježi pozitivan migracijski trend, više useljenih nego iseljenih stanovnika.

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić Državni tajnik Zvonko Milas gradonačelnik Osijeka Ivan Radić

Hrvatsko iseljeništvo kao most prema svijetu

Državni tajnik Zvonko Milas podsjetio je na nedavne izmjene Zakona o državljanstvu koje su olakšale stjecanje hrvatskog državljanstva te istaknuo da se hrvatsko iseljeništvo sve više vraća domovini, ostajući pritom snažna poveznica s ostatkom svijeta.

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić zahvalio je Gradu Osijeku i Županiji na suradnji te istaknuo kako je ovo tek prva u nizu konferencija posvećenih povratku iseljenika i poticanju investicija. Pohvalio je trend rasta gospodarstva i povratka iseljenika te naglasio kako Hrvatska ima jednu od najizdašnijih pronatalitetnih politika u Europi. Šipić je spomenuo i primjere uspješnih Hrvata u svijetu, od fizičara Johna Martinisa, do borca Stipe Miočića, kao dokaz globalne prisutnosti i uspjeha hrvatskih iseljenika. „Hrvatska želi privući upravo takve ljude, one koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti razvoju domovine“, poručio je ministar.

Na poziv Ministarstva demografije i useljeništva, na konferenciji su u ime Hrvatske matice iseljenika sudjelovali ravnatelj mr. sc. Zdeslav Milas, Ivana Rora, Silvio Jergović i Filip Marinović, čime je stavljen naglasak na važnost suradnje između državnih institucija i organizacija koje dugogodišnje povezuju Domovinu s iseljeništvom te promiču identitet i kulturu Hrvata izvan Republike Hrvatske.

– Sudjelovanjem ravnatelja mr. sc. Zdeslava Milasa te predstavnika Ivane Rore, Silvija Jergovića i Filipa Marinovića, Hrvatska matica iseljenika dala je svoj doprinos konferenciji, ističući ključnu ulogu Matice u povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske te očuvanju nacionalnog identiteta

Povratak kao prilika

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako hrvatsko iseljeništvo predstavlja najveći neiskorišteni potencijal Republike Hrvatske. „Povratak naših ljudi možda je zadnja prilika da Hrvatska demografski i gospodarski ojača“, kazao je Anušić, naglašavajući kako povratnici sa sobom donose vrijednosti i iskustva koja mogu obogatiti zajednicu.

Sličan je stav iznijela i Zdravka Bušić, predsjednica saborskog Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja je poručila da hrvatsko iseljeništvo može učiniti mnogo za domovinu, bilo u Hrvatskoj ili izvan nje.

S video porukom sudionicima se obratila i povjerenica Europske komisije Dubravka Šuica, naglasivši da su demografske promjene jedan od najvećih izazova Europe, ali i prilika koju Hrvatska može iskoristiti zahvaljujući svom iseljeništvu.

Iskustva povratnika i gospodarski potencijal

Svoju priču o povratku podijelio je i Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH, koji je nakon godina provedenih u Parizu odlučio vratiti se u Zagreb. Istaknuo je da Hrvatska danas nudi stabilne gospodarske i društvene uvjete za kvalitetan život, pozvavši na optimizam i vjeru u budućnost.

Tijekom konferencije održano je više panela na temu ulaganja u Hrvatsku, povratka u Slavoniju, Baranju i Srijem, uspjeha hrvatskih iseljenika u inozemstvu te obrazovanja, inovacija i prijenosa znanja. Događaj je zaključen neformalnim druženjem i umrežavanjem sudionika.

Zaključak: Hrvatska otvara novo poglavlje

Konferencija u Osijeku pokazala je da Hrvatska ozbiljno pristupa izazovima demografije i iseljeništva, otvarajući novo poglavlje suradnje s hrvatskim iseljenicima diljem svijeta. S naglaskom na povratak, ulaganja i stvaranje sigurnog okruženja za obitelji, poruka iz Osijeka jasna je: Hrvatska računa na svoje ljude, gdje god oni bili.