U čast fra Šimuna Šite Ćorića – pola stoljeća služenja Bogu i narodu

Na poziv veleposlanice Republike Hrvatske u Švicarskoj dr. Andree Bekić, predstavnici Hrvatske matice iseljenika sudjelovali su na svečanom prijemu u Veleposlanstvu RH u Bernu, upriličenom u čast prof. dr. sc. fra Šimuna Šite Ćorića

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Švicarskoj, u Bernu, 9. studenog 2025. godine, veleposlanica dr. Andrea Bekić upriličila je svečano primanje u čast prof. dr. sc. fra Šimuna Šite Ćorića, povodom 50. obljetnice svećeništva i 41 godine misionarskog rada u Švicarskoj.

Svečanom primanju u Bernu prisustvovali su predstavnici Hrvatske matice iseljenika, Snježana Radoš i Filip Marinović, predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa za Švicarsku i Lihtenštajn Vinko Sabljo, koordinator hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj fra Antonio Šakota, te brojni uzvanici iz hrvatske zajednice – dugogodišnji suradnici i prijatelji fra Šite. Svečanost je uveličala i hrvatska glazbena umjetnica, sopranistica Nikolina Pinko.

„Misionarski, akademski i umjetnički angažman fra Šite Ćorića teško se može obuhvatiti riječima. Tijekom četiri desetljeća službe u Švicarskoj pružao je duhovnu skrb generacijama Hrvata, gradeći mostove razumijevanja i zajedništva, i uvijek ostajući vjeran svom pozivu – biti blizu čovjeku“ – naglasila je u svom govoru veleposlanica Bekić. Podsjetila je i na važnu pomoć hrvatske zajednice i HKM Berna prilikom kupnje zgrade Veleposlanstva 1993.–1994. godine, koja svjedoči o dubokom zajedništvu između Crkve i iseljeništva.

NJ. E. Andrea Bekić prof. dr. sc. Šimun Šito Ćorić Snježana Radoš Vinko Sabljo

Veleposlanica Bekić uručila je fra Šiti Zahvalnicu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Švicarskoj, prenijevši mu i pozdrave ministra vanjskih i europskih poslova dr. Gordana Grlića Radmana, te poruku državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH g. Zvonka Milasa.

Na svečanom prijemu emotivnim se govorom obratio Vinko Sabljo, predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa za Švicarsku i Lihtenštajn, podsjetivši na dugogodišnje sudjelovanje fra Šite Ćorića u osnivanju i radu Kongresa te na njegovu trajnu posvećenost hrvatskom iseljeništvu.

U ime ravnatelja Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslava Milasa, Snježana Radoš uputila je fra Šiti srdačne pozdrave i čestitke, zahvalivši mu na dugogodišnjoj suradnji i nesebičnoj podršci koja traje više od trideset godina – posljednjih petnaest i kroz njegovu prepoznatljivu kolumnu u časopisu Matica.

Veleposlanica je fra Šiti uručila Zahvalnicu Veleposlanstva RH u Švicarskoj i „Povijest Hrvata“ u tri toma Filip Marinović, Snježana Radoš, fra Šimun Šito Ćorić, dr. Andrea Bekić, Darko Bekić i Nikolina Pinko

Uoči svečanog prijema, predstavnici Hrvatske matice iseljenika posjetili su Hrvatsku kuću u Oltenu, gdje ih je srdačno dočekao fra Šimun Šito Ćorić, te su sudjelovali na misnim slavljima u dvjema hrvatskim katoličkim misijama – Trimbachu (predgrađe Oltena) i Solothurnu. Tom su prigodom okupljenim vjernicima i članovima zajednice predstavili programe i projekte Hrvatske matice iseljenika.

Trimbach, St. Mauritius HKM Solothurn

Život ispunjen vjerom, znanjem i stvaralaštvom

Fra Šimun Šito Ćorić, svećenik, pjesnik, psiholog, profesor i glazbenik, već pola stoljeća predstavlja simbol vjere, humanosti i hrvatskog zajedništva. Rođen je u Paoči u Hercegovini, gdje je 24. kolovoza 2025. služio svoju Zlatnu misu, na kojoj se okupilo oko dvije tisuće vjernika koji su s radošću i zahvalnošću proslavili njegov svećenički jubilej.

Rad s hrvatskim iseljeništvom započeo je još 1970-ih godina u Sjedinjenim Američkim Državama, u hrvatskim župama u Chicagu i New Yorku, gdje je u vrijeme političke neslobode snažno vjerovao u ostvarenje demokratske i slobodne Hrvatske. Već više od četiri desetljeća služi u predanom radu s hrvatskim iseljenicima u Švicarskoj. Bio je koordinator svih hrvatskih katoličkih misija, kao i voditelj misija u Bernu i Solothurnu, te neizostavna duhovna i kulturna spona brojnih hrvatskih obitelji daleko od domovine.

Tijekom boravka u Americi objavio je knjigu tekstova hrvatskih političkih disidenata – od Vlade Gotovca i Marka Veselice do Franje Tuđmana – te antologiju hrvatskih emigrantskih pisaca 20. stoljeća. Uz liriku, napisao je i niz proznih djela te je dobitnik prestižne nagrade „Dubravko Horvatić“.

Akademski put fra Šite jednako je bogat: doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu, diplomirao na Sveučilištu u Luzernu, a u SAD-u stekao dva magisterija. Autor je znanstvenih i stručnih radova, udžbenika, publicističkih i književnih djela, čime je dodatno obogatio hrvatsku intelektualnu i kulturnu scenu.

Fra Šito je svoj život posvetio ne samo duhovnoj skrbi, već i očuvanju hrvatskog identiteta, jezika i kulture. Njegove riječi, glazba i djela dirnule su tisuće ljudi i povezale generacije iseljenika s domovinom, svjedočeći neumornoj predanosti Bogu, ljudima i talentima koje mu je On podario.