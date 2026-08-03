Tonći Kolendić predstavio svoja djela u stonskom Kneževu dvoru

U Kneževu dvoru u Stonu početkom kolovoza svečano je otvorena izložba slika Tonćija Kolendića, koja je okupila brojne ljubitelje umjetnosti, prijatelje umjetnika i uzvanike

Izložbu je otvorio načelnik Općine Ston Vedran Antunica, istaknuvši važnost kulturnih događanja za očuvanje i promicanje umjetničke i kulturne baštine stonskoga kraja. O izložbi je govorila povjesničarka umjetnosti i muzeologinja, umjetnikova nećakinja Matea Kolendić, koja je u svom izlaganju uspostavila poveznicu s prošlogodišnjom Kolendićevom izložbom. Sagledavajući obje izložbe kao povezanu cjelinu, predstavila je kontinuitet umjetnikova stvaralaštva te kazala:„Ova je izložba prirodan nastavak slikarskog puta koji traje desetljećima. Putovanje kroz mediteranske krajolike, kamen, more i svjetlo našega juga nastavlja se novim djelima, ali s istom iskrenom predanošću koja od samih početaka obilježava Kolendićev opus.

I ove su godine pred nama prizori Stona, ljudi koji su svojim životima ostavili trag u prostoru koji autor toliko voli, rodnoga Rusana i okolice – mjesta koja nisu samo motivi, nego i prostori sjećanja, identiteta i pripadnosti.

No, uz prepoznatljive pejzaže autor nam otvara i drukčiji pogled. Pojedina djela napuštaju čvrstu figuraciju i ulaze u svijet apstrakcije, u kojemu boja, ritam i forma preuzimaju ulogu pripovjedača. Tamo više nije važno što promatramo, nego što osjećamo. Kolendićevo slikarstvo i dalje ostaje vjerno Mediteranu, ali istodobno pokazuje da umjetnik ne prestaje istraživati.“

Tonći Kolendić rođen je u Luci kraj Stona. Slikarske je vještine stjecao u Dubrovniku i Beču, gdje je 2024. godine otvorio galeriju i radionicu za izradu unikatnih okvira i pozlate. Živi i radi u Tullnu, iako najviše vremena provodi u rodnome kraju.

Izlagao je u brojnim europskim gradovima, a svoje je radove više puta predstavio publici u Dubrovniku i Stonu. Njegovo stvaralaštvo obilježeno je trajnom povezanošću sa zavičajem i motivima juga, kojima se iznova vraća kroz različite likovne interpretacije.

Glazbeni dio otvorenja upotpunio je Josip Čenić, kantautor iz Beča, koji je svojim nastupom pridonio posebnom ozračju svečanoga otvorenja.

Izložba je ostvarena uz potporu Općine Ston i Turističke zajednice Općine Ston, u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika – Podružnicom Dubrovnik i Hrvatsko-austrijskim društvom Dubrovnik.