Svečano obilježena 30. obljetnica Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj

Uz nazočnost predstavnika hrvatskih i mađarskih institucija, bivših i sadašnjih dužnosnika te brojnih uzvanika u sjedištu “Croatice” u Budimpešti obilježen je veliki jubilej HDS-a

Prigodnom svečanošću u sjedištu Neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „Croatica” u Budimpešti obilježena je 30. obljetnica utemeljenja Hrvatske državne samouprave (1995.–2025.), krovnog političkog tijela Hrvata u Mađarskoj. Uz brojne uzvanike, svečanosti su nazočili bivši i sadašnji zastupnici, voditelji ustanova HDS-a te mnogi drugi gosti.

Na početku je minutom šutnje odana počast svim preminulim članovima Skupštine HDS-a. U ime domaćina nazočne je pozdravila ravnateljica “Croatice” Timea Šakan Škrlin, a potom se prigodnim govorom obratio predsjednik HDS-a Ivan Gugan. Zahvalio je prijašnjim predsjednicima – Miji Karagiću i Miši Heppu – dopredsjednicima, skupštinarima, civilnim udrugama i pojedincima koji su dali doprinos uspjesima hrvatske zajednice. Posebno je zahvalio bivšem predsjedniku Miši Heppu, kojemu je uručena prigodna plaketa, a potom je simbolično predana svim bivšim i sadašnjim skupštinarima.

Svojom nazočnošću svečanost su uveličali veleposlanik RH u Mađarskoj Mladen Andrlić, generalni konzul RH u Mađarskoj Drago Horvat, državni tajnik Ureda predsjednika Vlade za odnose s narodnostima i vjerskim zajednicama Miklós Soltész, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu Milan Bošnjak, ujedno izaslanik Zvonka Milasa, državnog tajnika pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas, bivši predsjednik HDS-a Mišo Hepp, predsjednik SHM-a Joso Ostrogonac i drugi.

Generalni konzul Darko Horvat, ravnatelj HMI-ja Zdeslav Milas i Miklós Soltész, državni tajnik Ureda predsjednika Vlade Mađarske za odnose s narodnostima i vjerskim zajednicama

Mladen Andrlić, Ivan Gugan i Milan Bošnjak Zdeslav Milas i Snježana Radoš sa supružnicima Mujić čija su djeca ove godine sudjelovala u Matičinom programu Eco Hetitage Task Force

Nakon čestitki i prigodnih govora, ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj Stjepan Blažetin održao je izlaganje o povijesti HDS-a. O počecima i razvoju samouprave kroz desetljeća govorili su i jedan od prvih dopredsjednika Đuso Dudaš te zamjenica predsjednika HDS-a Angela Šokac Marković.

O povijesti i postignućima HDS-a govorili su Stjepan Blažetin, Đuso Dudaš i Angela Šokac Marković

Glazbeni ugođaj programa upotpunio je nastup TS Koprive, koji je nakon svečanosti zabavljao okupljene. Uzvanici su imali priliku razgledati i foto-izložbu Croatice posvećenu životu i radu HDS-a kroz tri desetljeća.

Hrvatska državna samouprava osnovana 1995., krovna je institucija hrvatske zajednice u Mađarskoj s ciljem očuvanja političkih, kulturnih i obrazovnih prava hrvatske manjine. Tijekom tri desetljeća djelovanja, HDS je izgradio snažnu mrežu ustanova, od vrtića i škola do kulturnih i obrazovnih institucija koje su ključne za očuvanje hrvatskog identiteta izvan domovine.