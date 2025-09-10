Susret u Hrvatskoj matici iseljenika: Milas i Čović o zajedničkim projektima

Otvorene nove mogućnosti suradnje na očuvanju hrvatskog identiteta i baštine u Bosni i Hercegovini.
Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas sastao se u službenom posjetu s prof. dr. sc. Draganom Čovićem, dopredsjedateljem Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i vođom hrvatskog naroda u BiH, te s Darijanom Filipović, zastupnicom u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Tijekom sastanka razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji na nekoliko programa koje HMI provodi u BiH te o načinima daljnjeg jačanja zajedničkog djelovanja.
U iznimno konstruktivnom razgovoru istaknute su obrazovne, kulturne i demografske politike kao temeljni ciljevi rada ali su otvorene i nove teme o mogućnostima jače suradnje s ciljem očuvanja identiteta Hrvata u BiH.
Ovom prigodom Dragan Čović je poželio obilje uspjeha u radu ravnatelju Milasu te se upoznao s djelatnicima Hrvatske matice iseljenika.
Matica već godinama kontinuirano provodi programe i radi na očuvanju identiteta i baštine Hrvata izvan RH a u skoroj budućnosti planirane su nove suradnje i aktivnosti uz podršku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Tekst: HMI; Foto: HMI/Marijana Žeželj