Susret u Hrvatskoj matici iseljenika: Milas i Čović o zajedničkim projektima

Novosti
Otvorene nove mogućnosti suradnje na očuvanju hrvatskog identiteta i baštine u Bosni i Hercegovini.

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc. Zdeslav Milas sastao se u službenom posjetu s prof. dr. sc. Draganom Čovićem, dopredsjedateljem Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i vođom hrvatskog naroda u BiH, te s Darijanom Filipović, zastupnicom u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Tijekom sastanka razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji na nekoliko programa koje HMI provodi u BiH te o načinima daljnjeg jačanja zajedničkog djelovanja. 

U iznimno konstruktivnom razgovoru istaknute su obrazovne, kulturne i demografske politike kao temeljni ciljevi rada ali su otvorene i nove teme o mogućnostima jače suradnje s ciljem očuvanja identiteta Hrvata u BiH.

Ovom prigodom Dragan Čović je poželio obilje uspjeha u radu ravnatelju Milasu te se upoznao s djelatnicima Hrvatske matice iseljenika. 

Matica već godinama kontinuirano provodi programe i radi na očuvanju identiteta i baštine Hrvata izvan RH a u skoroj budućnosti planirane su nove suradnje i aktivnosti uz podršku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Tekst: HMI; Foto: HMI/Marijana Žeželj
