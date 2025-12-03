Rječnik Jadranskog mora u Kotoru i Tivtu

U povodu vrijednog jubileja – dvadesete obljetnice Hrvatske nastave u Crnoj Gori – te u sklopu obilježavanja Dana hrvatskoga jezika, Hrvatska matica iseljenika i Hrvatska nastava u Crnoj Gori zajednički su organizirale kreativnu edukativnu radionicu „Rječnik Jadranskog mora“ za učenike na nastavnim mjestima u Kotoru i Tivtu.

Program je dio šire kulturno-umjetničke manifestacije Dani hrvatske kulture u Crnoj Gori, koja se ove jeseni odvijala u dvama zaljevskim gradovima i donijela susrete s hrvatskim književnicima, likovnim umjetnicima, kazalištima i drugim kulturnim stvarateljima. Posebnu ulogu u organizaciji imala je učiteljica Hrvatske nastave Maja Širola Pean, dok je radionicu iz Hrvatske matice iseljenika vodila Sara Marđetko.

Kulturni most između dviju domovina

Dvadeset godina djelovanja Hrvatske nastave u Crnoj Gori predstavlja važan doprinos očuvanju jezika, identiteta i kulturne povezanosti hrvatske zajednice s domovinom. Upravo zato posebnu vrijednost nosi ova manifestacija – niz susreta, radionica i gostovanja koji djeci i mladima omogućuju neposredan dodir s hrvatskom književnošću, umjetnošću i stvaralaštvom.

Kroz radionice i programe Dani hrvatske kulture simbolično spajaju dvije obale Jadrana, potičući osjećaj kulturne pripadnosti i jačajući svijest o zajedničkim korijenima.

Učenje kroz igru, stvaranje i otkrivanje

Radionica „Rječnik Jadranskog mora“ okupila je učenike osnovnoškolskog uzrasta koji su istraživali bogatstvo jadranskog svijeta kroz hrvatski jezik. Aktivnosti su započele stvaranjem abecednog popisa pojmova vezanih uz more – od algi i barki do zvijezde i želve. Učenici su zajedno izgovarali, zapisivali i raspravljali o riječima koje su im poznate, ali i o onima koje su tek otkrili.

Slijedilo je rješavanje nastavnog listića, kroz koji su djeca učila nove riječi, njihova značenja i uporabu u jeziku. Nakon toga svaki je učenik odabrao jedan pojam i tehnikom uljanih pastela naslikao njegovu slikovnu interpretaciju, stvarajući tako vlastitu stranicu budućeg zajedničkog rječnika. Uz svaku sliku dopisali su i naziv pojma – učvršćujući tako vezu između slike, riječi i značenja.

Radionica je završila veselom igrom memori, u kojoj su učenici povezivali naučene riječi s pripadajućim ilustracijama. Na zabavan način ponovili su rječnik koji su sami izradili, učvrstivši novo znanje kroz igru i suradnju.

Kreativni rad najmlađe polaznice radionice

Mali stvaratelji, velika baština

Rezultat radionice nije samo slikovni rječnik pun živopisnih dječjih radova, nego i osjećaj ponosa, pripadnosti i otkrivanja vlastitog kulturnog identiteta. Učenici su kroz jezik upoznali dio baštine koji pripada i Crnoj Gori i Hrvatskoj, jer Jadransko more – motiv njihove radionice – predstavlja prirodnu i simboličku poveznicu dviju obala.

Uspjeh radionice potvrđuje važnost ovakvih događanja u očuvanju hrvatskoga jezika i kulture izvan granica Republike Hrvatske, ali i u stvaranju novih generacija koje će, kroz znanje i stvaralaštvo, nastaviti održavati taj most.