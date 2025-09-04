Ravnatelj Milas primio vodstvo Hrvatske bratske zajednice Amerike

Uz obilježavanje 131 godine djelovanja HBZ-a – najstarije i najmnogoljudnije hrvatske zajednice u SAD-u, razgovaralo se o očuvanju hrvatskog identiteta, zajedničkim projektima i budućim programskim aktivnostima

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika mr. sc Zdeslav Milas primio je 3. rujna u prostorijama HMI-ja predstavnike Hrvata iz Sjeverne Amerike – glavnog nacionalnog predsjednika Hrvatske bratske zajednice Amerike Edwarda W. Pazu, nacionalnu tajnicu, blagajnicu Bernadette Luketich-Sikaras i predsjednika Nadzornog odbora Daniela Kochisa.

Povod ovog prijateljskog susreta, bilo je između ostalog obilježavanje 131. rođendana naše najstarije fraternalističke udruge u Sjevernoj Americi koja je ujedno i najmnogoljudnija zajednica Hrvata izvan domovine, a razgovaralo se i o bogatoj povijesti odnosa ove dvije institucije te važnosti nastavka suradnje.

Ravnatelj Milas istaknuo je neprocjenjivu ulogu Hrvatske bratske zajednice u očuvanju hrvatskog identiteta te iznimno dobre i plodonosne odnose koji traju već više od sedam desetljeća. Posebno je naglasio povijesne trenutke iz perioda 90-ih kad je intenzivno lobiranje i djelovanje Hrvatske bratske zajednice uvelike pomoglo u priznavanje Hrvatske od strane SAD-a. HBZ je i danas glavni most u odnosima između ove dvije zemlje, naglasio je ravnatelj Milas dodavši kako Hrvatska ne zaboravlja koliko je Hrvatska bratska zajednica tijekom Domovinskog rata pomagala potrebite, a njihovo humanitarno djelovanje nastavilo se i danas.

Edwarda W. Pazo i Bernadette Luketich-Sikaras prisjetili su se brojnih događanja koji su napravljeni u suradnji s Maticom, kao primjerice prošlogodišnji jedinstveni glazbeni spektakl „Tambure kroz generacije“ održan u dvorani Vatroslav Lisinski, a na kojem su prvi put u povijesti održavanja tamburaških festivala HBZ-a sudjelovali svi naraštaji. Tom je prilikom u Hrvatsku stiglo oko 2500 Hrvata iz Sjeverne Amerike.

Iznimni ljudi koji generacijama stoje na čelu HBZ-a poput oca Bernadette Luketich-Sikaras, Bernarda M. Luketicha održali su ovu instituciju organizacijski i poslovno na vrlo visokom nivou zbog čega danas mogu financijski poduprijeti i organizirati kulturne događaje s ciljem očuvanja hrvatske baštine.

Ispred Hrvatske matice iseljenika na sastanku je sudjelovala i Ivana Dvorneković, rukovoditeljica Matičine programske službe koja je prošle godine vodila projekt glazbenog spektakla HBZ-a u Zagrebu te Lucija Starčević, voditeljica odjela za kulturu koja s članovima HBZ-a blisko surađuje u području folklorne djelatnosti.

Buduća suradnja Hrvatske matice iseljenika i Hrvatske bratske zajednice nastaviti će se i dalje uz mnoštvo novih programskih aktivnosti u bliskoj budućnosti, zaključak je sastanka.