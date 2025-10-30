U Peruu predstavljena digitalna platforma s poviješću Hrvata u toj zemlji

Oko 250 Hrvata i njihovih potomaka okupilo se u sjedištu udruge u glavnom gradu Limi na “koktelu zajedništva”.

“Događaj je bio odraz duha jedinstva i hrvatskog identiteta”, rekla je Kuljevan za Hinu.

Uprava “Dubrovnika”, udruge osnovane 1906. godine, potvrdila je tom prilikom svoju predanost jačanju veza među potomcima Hrvata te promicanju kulture, tradicije i vrijednosti naslijeđenih od predaka.

Kuljevan je u Limi predstavila digitalnu platformu “Naša veza – Peru” na kojoj se nalaze povijesni dokumenti, fotografije i institucionalni zapisi koji svjedoče o prisutnosti Hrvata u Peruu. Platforma nudi potomcima moderan alat za pretraživanje prezimena, otkrivanje obiteljske povijesti, a uskoro i mogućnost izrade vlastitih rodoslovnih stabala.

Kuljevan je za taj svoj projekt dobila nagradu Hrvatske ženske mreže (Croatian Women’s Network) u kategoriji Liderstvo i inovacija.

Nacionalni ured za migracije Perua uskoro bi trebao dostaviti službene zapise iz petnaest “Knjiga o naturalizaciji pokrajinskih vijeća” koje obuhvaćaju razdoblje od 1866. do 1960. godine. Ti arhivi uključuju putovnice, dosjee stranaca, pisma o državljanstvu, svjedočanstva i fotografije koji bi trebali otkriti dosad nepoznate podatke o naseljavanju Hrvata u Peruu.

Istraživački i katelogizacijski rad provodi se pod nadzorom povjesničara i bivšeg ravnatelja Općeg državnog arhiva Perua (AGN) Jorgea Ortiza. On istodobno priprema knjigu o hrvatskoj migraciji u Peru, temeljenu na dokumentima službenih institucija.

Platforma dostupna na španjolskom, engleskom i hrvatskom jeziku stvorena je prema modelu otvorenog koda, s ciljem da se replicira u svim zemljama gdje je postojala hrvatska migracija, osobito u Latinskoj Americi. Njezin krajnji cilj je izgraditi globalnu mrežu međusobno povezanih digitalnih arhiva, koja će potomcima omogućiti praćenje tragova svojih predaka kroz različite zemlje.

“Projekt je pažljivo razradio svaki detalj”, napominje Kuljevan.

Logotip “Naša veza” službeno je registriran, a uvjeti i pravila zaštite podataka izrađeni su uz pomoć stručnog tima pravnika specijaliziranih za zaštitu informacija.

“Ti elementi jamče da platforma ispunjava najviše etičke i pravne standarde”, rekla je konzulica.

Upravni odbor “Dubrovnika” i Kuljevan pozivaju sve potomke Hrvata i sve koji su zainteresirani za hrvatsku povijest da posjete stranicu www.nasaveza-peru.com i pridruže se ovoj inicijativi koja povezuje generacije, kontinente i sjećanja.