Održan 3. Susret hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan Domovine

U fokusu trećeg Susreta bili su Moliški Hrvati, a susretu u Novalji prisustvovala je i zamjenica ravnatelja HMI-ja Ivana Rora koja je naglasila važnost kontinuiranog održavanja ovakvih susreta i pružanja podrške hrvatskoj manjini.

U Novalji se proteklog vikenda, od 24. do 26. listopada, održao 3. Susret hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan Domovine, koji je okupio sudionike iz Hrvatske i inozemstva. Događaj je organizirao Institut za istraživanje migracija u suradnji s Gradom Novaljom i Zakladom „Agostina Piccoli”, uz suorganizaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske te pokroviteljstvo Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Trodnevni program bio je bogat sadržajem i ispunjen duhom zajedništva, kulturne razmjene i ponosa na hrvatski identitet koji povezuje Hrvate diljem svijeta.

Susret je započeo u petak, 24. listopada, predstavljanjem dvaju novih izdanja posvećenih moliškim Hrvatima, koji već stoljećima čuvaju svoj jezik i običaje u talijanskoj pokrajini Molise. Večer je nastavljena u znaku poezije i emocije, održana je večer poezije moliških Hrvata uz promociju zbirke pjesama „S našimi riči 7”, u kojoj su stihovima oživjeli tragovi jezika i identiteta što prkose vremenu i udaljenosti.

Svečano otvaranje susreta održano je u subotu u Kulturnom centru Gozdenica. Sudionicima su se obratili predstavnici organizatora i pokrovitelja, istaknuvši važnost očuvanja hrvatske kulturne baštine i povezanosti Hrvata u domovini i izvan nje. U ime ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa, nazočne je pozdravila zamjenica ravnatelja Ivana Rora, koja je naglasila važnost kontinuiranog održavanja ovakvih susreta i pružanja podrške hrvatskoj manjini izvan Domovine. Nakon svečanog otvaranja, Rora je sudjelovala u okruglom stolu „Očuvanje hrvatske baštine i identiteta u Moliseu”, gdje je podijelila vlastita iskustva i dojmove potaknute nedavnim posjetom Moliškim Hrvatima, a program se nastavio okruglim stolom naziva „Tradicija i kultura kao kulturni kapital turizma” na kojima su stručnjaci, predstavnici institucija i članovi hrvatske manjine iz Italije podijelili svoja iskustva i ideje o očuvanju kulturnog nasljeđa u suvremenom kontekstu.

Poslijepodne je bilo posvećeno znanstveno-stručnoj konferenciji „Moliški Hrvati – jezik, kultura i identitet”, koja je dodatno produbila razumijevanje bogate baštine moliških Hrvata te aktualnih izazova s kojima se suočavaju. Subotnji dan zaključen je energičnim i emotivnim koncertom Glazbenoga ansambla „KroaTarantata”, koji je u ritmovima juga Italije i Hrvatske povezao publiku u zajedničkom slavlju glazbe i identiteta.

Završnoga dana, u nedjelju, 26. listopada, u crkvi sv. Katarine služena je svečana sveta misa kojom je simbolično zaključen 3. Susret hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan Domovine.

Ovaj je susret još jednom potvrdio koliko je snažna veza između Hrvata u domovini i onih koji žive izvan nje te koliko su važni dijalog, razmjena iskustava i zajednički projekti koji doprinose očuvanju jezika, kulture i nacionalnog identiteta.